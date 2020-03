IBM poursuit Airbnb en justice pour des redevances de brevet, Au moment où la société s'apprête à faire son entrée en bourse 12PARTAGES 3 0 L'International Business Machines Corporation (IBM) est une société technologique multinationale qui produit et vend du matériel informatique, des logiciels intermédiaires, et fournit des services d'hébergement et de conseil dans des domaines allant des ordinateurs centraux aux nanotechnologies. IBM est également un important organisme de recherche, détenant le record de la plupart des brevets américains générés par une entreprise au cours des 27 dernières années. La société s’est d’ailleurs servie de ces brevets pour intenter des actions en justice contre des entreprises technologiques au cours de la dernière décennie.



La dernière action en date est celle contre la société Airbnb. IBM prétend que Airbnb a utilisé de manière illégale 4 de ses brevets. De façon plus concrète, IBM reproche à Airbnb d’avoir développé son activité en utilisant des brevets relatifs à des fonctions telles que présenter de la publicité dans un service interactif et améliorer la navigation à l'aide de signets. D’après IBM, certaines de ces fonctionnalités seraient couvertes par le brevet américain 7072849, développé pour la première fois en 1988 dans le cadre de Prodigy, un service décrit par IBM comme un précurseur de l'internet d'aujourd'hui. Le brevet couvre des innovations telles que la présentation de la publicité simultanément avec des applications de service sur le terminal utilisateur configuré comme système de réception.



IBM a fait savoir que des discussions ont été engagées avec Airbnb auparavant, mais celles-ci n’ont porté jusque-là aucun fruit. « Après presque six ans de discussions infructueuses avec Airbnb pour parvenir à un accord de licence de brevet juste et raisonnable, nous n'avions pas d'autre choix que de déposer une action en justice pour protéger nos droits de propriété intellectuelle. Airbnb a choisi d'ignorer nos brevets et d'utiliser notre technologie sans compensation », telle a été la déclaration faite par IBM.





En réponse aux déclarations d’IBM, la société Airbnb s’est contentée de faire savoir que pour elle, cette affaire n’avait aucun mérite et qu’elle attendait avec impatience un résultat qui confirmera cette position. Il faut préciser qu’Airbnb n’est pas la première société à laquelle IBM s’attaque en brandissant le même brevet au moment même où la société s’apprête à faire son entrée en bourse. IBM a fait le même coup en 2013 à Twitter qui préparait à ce moment-là son entrée en bourse. Ce qui avait eu pour effet d’obliger Twitter à conclure un accord par peur de perdre ses investisseurs ou de voir la valeur de ses actions terriblement chuter.



Il semblerait qu’Airbnb se trouve dans la même situation puisque la société a récemment annoncé qu’elle envisageait de devenir publique. Tout ceci laisse penser que ces actions en justice menées par IBM seraient peut-être calculées. En tout cas, c’est ce que pense Robin Feldman, professeur de droit dans une université de Californie. Feldman déclare : « Le moment d'une introduction en bourse est le moment idéal pour faire pression sur une entreprise pour qu'elle s'installe rapidement. Une introduction en bourse est un moment décisif pour une jeune entreprise, et un litige en contrefaçon de brevet peut gâcher la célébration ».



IBM dit ne pas se reconnaître dans de telles pratiques et affirme être juste en train de défendre ses investissements sans intentions cachées. « Les brevets IBM sont produits localement et résultent de notre investissement de plus de 5 milliards de dollars par an dans la recherche et le développement. Nous sommes déterminés à protéger cet investissement et notre leadership en matière d'innovation », tels ont été les termes employés par la société.



Sauf si de nouveaux éléments venaient à être connus, il est fort probable qu’on apprenne dans les jours à venir qu’Airbnb ait finalement décidé d’accepter un accord. Ceci dans le seul but d’éviter une bataille juridique qui puisse nuire à son introduction en bourse.



