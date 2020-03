Coronavirus : l'édition 2020 de l'E3 a été annulée. L'OMS confirme qu'il s'agit d'une pandémie Et est préoccupée à la fois par les niveaux alarmants de propagation mais aussi d'inaction 0PARTAGES 4 0 L’Electronic Entertainment Expo (en français : « Expo de divertissements électroniques »), plus connu sous le nom de E3 ou E3, est l'un des plus grands salons internationaux du jeu vidéo et des loisirs interactifs ; il parvient à réunir 70 000 pour ce rendez-vous annuel. Le salon est organisé chaque année par l'Entertainment Software Association (ESA). Ce salon annuel, autrefois exclusivement réservé aux professionnels du secteur et aux journalistes, se tient au début du mois de juin au Los Angeles Convention Center à Los Angeles, États-Unis. Il s'étale sur trois jours et met à l'honneur les constructeurs de machines (Nintendo, Microsoft et Sony – bien que ce dernier n’a pas participé l’année dernière) et les éditeurs de jeux vidéo (EA, Activision, Ubisoft, etc.).



Des rumeurs circulaient déjà sur l’annulation de l’évènement au point où certains conseillaient « d’annuler vos réservations de vol et d’hôtel » sur Twitter. Sur la page officielle, les responsables ont mis fin au suspense :



« Après une consultation attentive de nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie - nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l'E3 - nous avons pris la décision difficile d'annuler l'E3 2020, prévue du 9 au 11 juin. à Los Angeles.



« À la suite de préoccupations croissantes et écrasantes concernant le virus COVID-19, nous avons estimé que c'était la meilleure façon de procéder dans une situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus de ne pouvoir organiser cet événement pour nos fans et supporters. Mais nous savons que c'est la bonne décision sur la base des informations dont nous disposons aujourd'hui.



« Notre équipe contactera directement les exposants et les participants avec des informations sur les remboursements complets.



« Nous explorons également des options avec nos membres pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l'industrie en juin 2020. Les mises à jour seront partagées sur E3Expo.com.



« Nous remercions tous ceux qui ont partagé leur point de vue sur la réinvention de l'E3 cette année. Nous sommes impatients de vous présenter l'E3 2021 comme un événement repensé qui rassemble les fans, les médias et l'industrie dans une vitrine qui célèbre l'industrie mondiale du jeu vidéo ».



L'E3 2020 devrait être particulièrement rempli d'annonces car il aurait été le dernier des événements avant le lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 à la fin de cette année. Notons que l’équipe PlayStation de Sony avait déjà annoncé qu'elle ne participerait pas à l'événement, pour la deuxième année consécutive, même si les développeurs auraient certainement donné des informations sur les jeux pour la nouvelle console.





Quoiqu’il en soit, Nintendo a soutenu la décision de l’ESA :



« Nintendo soutient la décision de l'ESA d'annuler l'E3 de cette année pour aider à protéger la santé et la sécurité de tous dans notre industrie : nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l'E3. Nous tenons à exprimer notre préoccupation et notre soutien à toutes les personnes touchées par l'épidémie de COVID-19 pendant cette période difficile.



« Nous continuerons à être flexibles et à réorienter nos efforts vers d'autres moyens de tenir nos fans au courant de nos activités et de nos produits. En raison de l'épidémie de COVID-19, les grands événements de l'industrie peuvent être intenables dans un avenir prévisible. Mais nous envisageons différentes manières de dialoguer avec nos fans, et nous aurons plus à partager au cours de l'année ».





L’entreprise n’a cependant pas évoqué l’éventualité d’un Direct. Ce n’est pas le cas de Devolver qui a annoncé sur son compte Twitter « nous prévoyons d'avoir une conférence de presse en direct Devolver Direct / et peut-être plus », après avoir pris le soin de noter que la semaine de l'E3 est très importante pour eux et qu’ils sont « vraiment déçus par l'annulation de l'événement lui-même ».



Limited Run pour sa part a même déjà donné un rendez-vous : « L'E3 2020 a été annulé, mais le show doit se poursuivre ! Rejoignez-nous pour le Limited Run Games 3, notre troisième conférence de presse entièrement en direct pour les plus grandes annonces concernant l'avenir des jeux vidéo physiques. Rendez-vous le 8 juin 2020 à (15 heures, Heure de l’Est) sur (lien Twitch). »





Cet évènement vient s’ajouter à la liste déjà impressionnante d’évènements annulés ou reportés pour la même cause. Selon



Elle n'inclut donc même pas les entrées des entreprises concernées, encore moins les pertes des autres évènements. Pour vous faire une idée des autres évènements qui n'ont pas été considéré, voici une petite liste d'évènements internationaux :



Monde (février) :

Mobile World Congress MWC Barcelona à Barcelone (24-27 février à Barcelone) - annulé

RSA Conference (24-28 février à San Francisco) - s'est tenu comme prévu, sans toutefois la participation d'IBM, AT&T, Verizon et autres

Symposium Gartner CIO/ITxPo (18-22 octobre à Orlando) - va se tenir comme prévu

Monde (mars) :

Cisco Live Melbourne (3-6 mars à Melbourne) - annulé

Sommet Adobe (29 mars-2 avril à Las Vegas) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

Apple WWDC (juin) - à confirmer - Apple n'a pas encore fait d'annonce

Sommet d'Atlassian 2020 (31 mars-2 avril à Las Vegas) - annulé, reporté partiellement sur Atlassian Remote Summit

Black Hat Asia 2020 (31 mars-3 avril à Singapour) - reporté au 29 septembre-2 octobre

Domopalooza (18-19 mars à Salt Lake City, Utah) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

EmTech Asia (24-36 mars à Singapour) - reporté aux 4-5 août

F5 Agility 2020 (du 16 au 19 mars à Orlando, Floride) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

Sommet mondial du marketing sur Facebook (9-12 mars à San Francisco) - annulé

Conférence des développeurs de jeux (GDC - Game Developers Conference) (16-20 mars à San Francisco) - reporté à l'été 2020

Sommet du Gartner sur les données et l'analyse (Gartner Data and Analytics Summit) (23-26 mars à Grapevine, TX) - va se tenir comme prévu

Microsoft WSLConf (10-11 mars à Redmond) - l'évènement se déroulera en ligne uniquement

Microsoft MVP Global Summit (15-20 mars à Bellevue & Redmond, Wash.) - l'évènement se déroulera en ligne uniquement

Nvidia GTC - GPU Technology Conference (22-26 mars à San José) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

O'Reilly Strata Data & AI Conference (15-18 mars, San Jose, Californie) - reportée ; fusionnée avec Strata Data & IA (14-17 septembre)

OFC 2020 (8-12 mars à San Diego, Calif.) - va se dérouler comme prévu, mais des participants ont décommandé.

Oktane Live - (30 mars-2 avril) l'évènement se tiendra en ligne uniquement

SaaStr Annual 2020 - (10-12 mars à San Jose, Californie) - reporté à septembre 2020

Salesforce World Tour Sydney (4 mars à Sydney) - l'évènement se tiendra en ligne uniquement

SAS Global Forum (29 mars-1er avril à Washington, DC) - l'évènement a été annulé, mais des sessions sont proposées en ligne

SXSW (12-22 mars à Austin, Texas) - annulé

Monde (à partir d’avril):

Google Cloud Next (6-8 avril à San Francisco) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

IoT World Developer Conference (6-9 avril 2020 à San Jose, Californie) - va se tenir comme prévu

NAB Show - National Association of Broadcasters (18-22 avril à Las Vegas) - va se dérouler comme prévu

ODSC East 2020 - Open Data Science Conference (13-17 avril à Boston) - va se tenir comme prévu.

SaaS Connect - Cloud Software Association (15-16 avril à San Francisco) - va se dérouler comme prévu

Google News Initiative Summit (fin avril à Sunnyvale, Californie) - annulé

Dell World (du 4 au 7 mai à Las Vegas) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

Facebook F8 (6-8 mai à San Jose, Californie) - annulé

Google I/O (12-14 mai à Mountain View, Californie) - annulé

Percona Live Open Source Database Conference (18-20 mai à Austin, TX) - va se dérouler comme prévu

Recode Code Conference 2020 (26-28 mai à Beverly Hills, Calif.) - va se dérouler comme prévu

SAP SAPPHIRE NOW (12-14 mai à Orlando) - va se dérouler comme prévu

Shopify Unite 2020 developers conference (6-8 mai à Toronto) - l'évènement se tiendra en ligne uniquement

Microsoft Build (19-21 mai à Seattle, WA) - va se tenir comme prévu

Cisco Live (31 mai - 4 juin à Las Vegas) - va se tenir comme prévu

HPE Discover (23-25 juin à Las Vegas) - va se tenir comme prévu

TNW Conference (18-19 juin à Amsterdam) - reporté aux 1 er -2 octobre

-2 octobre VMworld (31 août - 3 septembre à San Francisco) - va se tenir comme prévu

Oracle Code One (du 21 au 24 septembre à Las Vegas) - va se dérouler comme prévu

Microsoft Ignite (21-25 septembre à la Nouvelle-Orléans) - va se tenir comme prévu

MWC Americas (28-30 octobre à Los Angeles) - va se dérouler comme comme prévu





L'OMS confirme qu'il s'agit d'une pandémie



COVID-19 est une pandémie, a déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé lors d'un point de presse. Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cité non seulement le nombre croissant de cas, de décès et de pays touchés pour utiliser ce terme, mais également les réponses lentes de nombreux pays et gouvernements.



« Nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d'inaction », a regretté le Directeur général de l'OMS.



Mercredi, il y avait plus de 121 000 cas et plus de 4 370 décès dans au moins 114 pays et territoires du monde.



« Nous nous attendons à voir le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmenter encore plus », a-t-il souligné, tout en exhortant les pays à se préparer.



Une déclaration qui ne modifie pas les efforts de réponse de l'OMS ni les recommandations déjà en place pour les pays, a noté le docteur Tedros. Et cela ne signifie pas que le confinement est une cause perdue, a-t-il souligné. « Ce serait une erreur d'abandonner la stratégie de confinement » pour les pays qui voient peu ou pas de cas.



Cela devrait plutôt être considéré comme un « déclencheur » pour une action et des réponses plus agressives, a ajouté le docteur Michael Ryan, directeur exécutif du Programme OMS de gestion des urgences sanitaires. « Nous devons nous concentrer sur le travail à accomplir », a-t-il dit, faisant référence aux épidémies et aux interventions d'urgence.



