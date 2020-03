La version 13.0 de la norme Unicode est disponible, Avec 5390 nouveaux caractères, y compris 4 nouveaux scripts et 55 nouveaux caractères émoji 62PARTAGES 4 0 Un an après qu’Unicode Inc. ait



Ces caractères sont disponibles pour aider le travail du Consortium Unicode sur les langues numériquement défavorisées. Les nouveaux scripts et caractères de la version 13.0 prennent en charge les groupes de langues modernes d'Afrique, du Pakistan, d'Asie du Sud et de Chine. Cette version ajout des caractères arabes pour écrire le haoussa, le wolof et d'autres langues en Afrique, et d'autres ajouts pour écrire le hindko et le panjabi au Pakistan. Un caractère a été ajouté pour Syloti Nagri, un script en voie de disparition utilisé pour écrire la langue Sylheti en Asie du Sud, et un autre pour Bopomofo, un alphabet créé pour être utilisé dans la transcription du mandarin à des fins pédagogiques et didactiques pour le cantonais.





Les mises à jour dans Unicode 13.0 étendent le soutien aux travaux universitaires à l’échelle mondiale, notamment :



Yezidi, utilisé historiquement en Irak et en Géorgie à des fins liturgiques, avec un certain renouveau de l'usage moderne

Chorasmian, historiquement utilisé en Asie centrale en Ouzbékistan, au Kazakhstan et au Turkménistan pour écrire une langue iranienne orientale éteinte

Dives Akuru, historiquement utilisé aux Maldives jusqu'au 20e siècle

Khitan Small Script, historiquement utilisée dans le nord de la Chine.



Les ajouts de symboles populaires comprennent :



Mises à jour des émojis : 55 caractères emoji, dont plusieurs nouveaux emoji pour les smileys, les personnes neutres, les animaux et la plante en pot. Ces mises jours font suite à l'annonce du mois dernier de la liste finale des 117 nouveaux emojis pour 2020, et ouvre la voie à l'ajout d'un nouveau support des emojis sur les principales plateformes tout au long de l'année, selon un article de blog d’Emojipedia. Les nouveaux caractères émoji incluent des ajouts tels que "Smiling Face with Tear", "People Hugging", "Bubble Tea" et "Ninja".



La documentation relative à la norme Unicode publiée mardi ne fournit que des glyphes en noir et blanc et, de par leur nature, les implémentations d'emoji en couleur seront différentes de ces modèles. Parmi les nouvelles entrées, un piston, une mouche, un cœur anatomique et des myrtilles et autres.





Selon Emojipedia, la sortie d'Unicode 13.0 ne signifie pas que les utilisateurs peuvent accéder ou utiliser les nouveaux emoji 2020. Selon le site Web, ce que les mises à jour du Consortium Unicode indiquent, c'est quand les principaux fournisseurs tels qu'Apple, Google ou Samsung pourront mettre en œuvre ces nouveaux émojis dans leurs logiciels.



Symboles de licence Creative Commons : Six symboles de licence Creative Commons utilisés pour décrire les fonctions, les autorisations et les concepts liés à la propriété intellectuelle qui sont largement utilisés sur le web. A ces derniers, le Consortium Unicode ajoute d'autres glyphes connexes pour les licences non commerciales, ou pour indiquer où l'attribution est requise. Ces nouveaux ajouts aideront les créateurs à répertorier les informations appropriées sur les licences sous forme de texte, de la même manière que © ® et ™ peuvent déjà être insérés dans le texte, lorsqu'ils sont soutenus par les principaux fournisseurs.





Nouvelles marques de lecture vietnamiennes: deux marques de lecture vietnamiennes ajoutées qui marquent les idéogrammes comme ayant une lecture distincte et familière.



214 nouveaux caractères graphiques : 214 caractères graphiques qui assurent la compatibilité avec divers ordinateurs domestiques du milieu des années 70 au milieu des années 80 et avec les premières normes de diffusion du télétexte. Ces derniers permettront aux émulateurs d'afficher correctement le texte qui serait apparu sur les ordinateurs pendant ces périodes-là, s'ils sont réintroduits en 2020, d’après l’article de blog. Beaucoup de ces glyphes s'assemblent en séquence horizontale pour créer des formes ou des symboles plus grands.





Le support des idéogrammes unifiés chinois, japonais et coréens (CJK) a été amélioré dans la version 13.0 par l'ajout de 4 939 caractères dans l'extension G, qui est le premier bloc à être encodé dans le plan 3, ainsi que par des corrections et des améliorations importantes de la base de données Unihan. Les modifications apportées à Unihan comprennent la mise à jour des expressions régulières pour de nombreuses propriétés, l'ajout de plusieurs nouvelles propriétés et la suppression de trois propriétés provisoires obsolètes.



Unicode 13.0 vient aussi avec des mises à jour importantes des polices de caractères des graphiques, notamment : une mise à jour des tableaux de codes pour le script Adlam, qui utilise désormais la police Ebrima. Cette police a une conception améliorée et a été largement acceptée par la communauté des utilisateurs ; et une police complètement mise à jour pour les blocs CJK Radicals Supplement et Kangxi Radicals. Un soutien supplémentaire a été accordé aux langues moins utilisées et aux travaux universitaires, notamment un caractère utilisé en cinghalais pour écrire le sanskrit.



Les propriétés et les spécifications d'Unicode déterminent le comportement du texte sur les ordinateurs et les téléphones. Dans la version 13.0 du standard Unicode, les annexes standards Unicode suivantes présentent des modifications notables liées aux modifications apportées aux propriétés des caractères. En particulier, cinq annexes Unicode importantes ont été mises à jour :



UAX n° 14 : algorithme de rupture de ligne Unicode

UAX n° 29 : segmentation de texte Unicode

UAX n° 31 : identificateur Unicode et syntaxe des motifs

UAX n° 38 : base de données Han Unicode (Unihan)

UAX n° 45 : idéogrammes de source U

Trois importantes spécifications Unicode ont également été mises à jour pour la version 13.0 :



UTS n° 10 : algorithme de collationnement Unicode - tri du texte Unicode

STE n° 39 : mécanismes de sécurité Unicode - réduire l'usurpation d'identité Unicode

UTS n° 46 : traitement de la compatibilité Unicode IDNA - traitement compatible des URL non ASCII

Le standard Unicode est la base de tous les logiciels et communications modernes dans le monde, y compris les systèmes d'exploitation, les navigateurs, les ordinateurs portables et les téléphones intelligents, ainsi que l'Internet et le Web (URL, HTML, XML, CSS, JSON, etc.). La norme Unicode, les normes qui lui sont associées et les données constituent la base des versions CLDR et ICU. L'émergence de la norme Unicode et la disponibilité des outils qui la prennent en charge comptent parmi les tendances les plus récentes de la technologie logicielle mondiale.



