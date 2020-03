Il y a deux ans, Amazon avait lancé le concept d'un commerce ne nécessitant pas de caissiers. Baptisées Amazon Go, ces épiceries proposent des produits alimentaires ainsi que des articles ménagers. Puisqu'il n'y a pas de caisse, les clients doivent régler leurs achats avec l'application Amazon Go, qui utilise la technologie Just Walk Out. Cette dernière est également utilisée dans le premier supermarché automatisé d'Amazon, Amazon Go Grocery , qui a ouvert ses portes le 25 février dernier. S'étendant sur près de 1000 m², ce nouveau magasin propose « des ingrédients et des produits essentiels de la vie quotidienne, ainsi que des plats préparés pour faciliter le dîner », indique le géant du e-commerce.Amazon propose désormais sa technologie à d'autres détaillants qui désirent l'utiliser dans leur magasin. La version sous licence utilise une carte de crédit pour les enregistrements au lieu d'une application Amazon. Sur son site, Amazon explique que « la technologie Just Walk Out permet aux acheteurs d'entrer simplement dans un magasin, de prendre ce qu'ils veulent et de partir. Né de nombreuses années d'expérience chez Amazon Go, Just Walk Out utilise une combinaison de technologies pour éliminer les longues files d'attente. Nous offrons maintenant aux détaillants la possibilité de tirer parti de cette technologie dans leurs magasins pour aider à offrir des expériences de paiement rapides et pratiques à plus de clients ».Dans les autres magasins qui utiliseront Just Walk Out, « les acheteurs entrent dans le magasin à l'aide d'une carte de crédit. Ils n'ont pas besoin de télécharger une application ou de créer un compte Amazon. Notre technologie Just Walk Out détecte les produits que les acheteurs prennent ou retournent dans les rayons et en assure le suivi dans un panier virtuel. Une fois les achats terminés, ils peuvent simplement sortir et leur carte de crédit sera débitée pour les articles dans leur panier virtuel. Si les acheteurs ont besoin d'un reçu, ils peuvent visiter un kiosque dans le magasin et entrer leur adresse e-mail. Un reçu leur sera envoyé par e-mail. S'ils utilisent la même carte de crédit pour accéder à ce magasin ou à tout autre magasin compatible Just Walk Out à l'avenir, un reçu leur sera automatiquement envoyé par e-mail », peut-on lire sur le site de Just Walk Out.Amazon explique qu'il offre sa technologie aux détaillants parce que depuis le lancement d'Amazon Go il y a des années, de nombreux détaillants ont exprimé leur intérêt à offrir des expériences d'achat sans caisse similaires à leurs clients. En ce qui concerne les données personnelles des clients, Amazon rassure qu'il ne collecte uniquement que les données nécessaires pour fournir aux clients un reçu correct.Pour ceux qui craignent de confier les données personnelles de leurs clients à Amazon, il y a d'autres concurrents sur le marché qui offrent des technologies similaires comme Grabango, Zippin, V7 Labs et autres. Certains voient cette politique de Amazon comme une manière d'accéder à toutes les données de transaction et de les associer à ce qu'il sait déjà sur les clients, toujours à des fins publicitaires. Pour d'autres, Amazon n’essaie pas de rivaliser avec d'autres magasins en tirant parti de leur avantage technologique, ils se positionnaient pour devenir le seul fournisseur de solutions de paiement au détail pour l'avenir.Pour ses propres magasins Amazon Go, bien que Just Walk Out soit innovante, cette technologie comporte des failles, les outils de détection et d'identification pouvant être bernés de plusieurs façons. Et de nombreux internautes prouvent cette possibilité. Par exemple, si le client remet un article déjà pris, Just Walk Out va enregistrer cette activité et avant d'établir un reçu, Amazon Go va envoyer une notification à son utilisateur lui demandant simplement si le produit peut être supprimé du panier virtuel ou non. Et c'est la même demande qui est formulée par l'application si le client a repris l'article qu'il a remis. Il peut ainsi ne pas confirmer avoir pris le produit, qui sera enlevé du panier alors qu'il l'a physiquement.Le système de détection physique peut aussi être contourné. Une personne qui change d'habit dans le magasin et hors caméras ne sera plus détectable par Just Walk Out et sa trace sera perdue. Après s'être changé, il pourra ainsi prendre tout ce qu'il veut sans payer quoi que ce soit.Source : Just Walk Out Qu'en pensez-vous ?