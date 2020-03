Voici comment activer God Mode sur Windows, le mode secret qui permet aux utilisateurs de gagner du temps En leur fournissant un accès rapide à de nombreux paramètres de configuration du système 20PARTAGES 8 0 Si vous êtes un utilisateur qui avez constamment recours aux options de configuration de Windows, il est possible de gagner du temps en activant God Mode (Mode Dieu en français). Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, God Mode n’est pas une facette cachée de Windows liée à une religion. Tant s’en faut. Non plus God Mode n’est pas une option qui permet de déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires sur Windows comme l’administrateur caché. God Mode est simplement une fonctionnalité qui donne accès rapide à de nombreux paramètres de configuration de Windows à partir d’un seul dossier.



Généralement sur Windows, pour accéder aux paramètres aussi bien basiques qu’avancées, il faut dans bien des cas enchainer clic sur clic, recourir à des lignes de commande, ou saisir des informations spécifiques dans la barre de recherche du menu Démarrer. Pour s’affranchir de toutes ces peines, l’équipe de Windows a implémenté la fonctionnalité God Mode qui permet d’accéder rapidement à de nombreux paramètres du système sans pour autant être obligé de mettre la main dans les entrailles du système. Une fois activé, God Mode permet d’accéder à plus de 200 fonctionnalités aussi bien basiques qu’avancées des paramètres de configuration du système. C’est pourquoi l’équipe de Microsoft a nommé cette fonctionnalité le raccourci du Panneau de configuration principal de Windows. Le nom God Mode n’était qu’une plaisanterie interne qui a finalement été adoptée dans l’usage populaire.



Pour l’activer, il suffit de :

Créer un dossier sur votre système

renommer ce dossier avec la suite de caractères suivants : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

et d’appuyer sur la touche entrée.

Si toutes les étapes ont été suivies correctement, l’icône du dossier devrait avoir changé pour devenir comme celui du panneau de configuration disponible sur Windows 7.





Il faut préciser que dans la chaine de caractères utilisée ci-dessus, GodMode est le nom que l’équipe de Microsoft a attribué par défaut à ce raccourci. Il est possible de le changer en le remplaçant par tout autre nom que l’on veut pourvu qu’il contienne les caractères autorisés par le système. Pour ce faire, il faut sélectionner le dossier, appuyer sur la touche F2 et renommer le dossier.



À l’intérieur de ce dossier, l’on a des fonctionnalités comme les outils d’administration, le pare-feu Windows Defender, la sécurité et la maintenance, le centre de mobilité, le centre réseau et partage, les options des comptes d’utilisateurs, les options d’alimentation, l’indexation, le gestionnaire d’informations d’identification, etc. Selon que vous avez une version Familiale ou Professionnelle de Windows, certaines fonctionnalités apparaitront ou ne figureront pas dans la liste.





Toutefois, bien que ce mode recèle de nombreuses options de configuration de Windows, il n’intègre pas le raccourci du Panneau de configuration apprécié par de nombreux utilisateurs et qui tend à être de plus en plus enfoui et délesté de ses options au profit de « Paramètres » sur Windows 10. Même le raccourci du Panneau de configuration qui apparaissait dans la liste lorsqu’on faisait Windows+X a disparu depuis l’application de certaines mises sur Windows 10. Pour ceux qui souhaiteraient continuer à accéder rapidement au Panneau de configuration sur Windows 10, ils peuvent utiliser plusieurs méthodes comme saisir « Panneau de configuration » dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisir « Panneau de configuration » dans la barre d’adresse de l’explorateur de fichiers ou encore appuyer sur Windows+R et saisir « Control » dans le champ Exécuter qui s’affiche. Pour les utilisateurs qui auraient été conquis par God Mode et qui souhaiteraient aller encore plus loin, il existe d’autres astuces qui permettent également d’accéder rapidement aux paramètres du système comme on le ferait avec God Mode. Ci-dessous, une liste non exhaustive :



Programmes par défaut.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Mon Ordinateur.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Réseau.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Réseaux et connexions en cours.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}

Installation en réseau.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}

Options d’alimentation.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

Imprimantes.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Icônes et Notifications.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

Pare-feu Windows Defender.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

Frameworks .Net et Bibliothèques COM.{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}

Connexion aux bureaux et programmes de l’espace de travail.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

Outils d’administration.{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Gestionnaire d’identification.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}

Reconnaissance vocale.{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

Enfin, nous soulignons que ces fonctionnalités ne sont que des accès rapides aux paramètres du système. Cela sous-entend que si les options de votre système sont verrouillées par votre administrateur système, il va falloir obtenir les privilèges adéquats avant de pouvoir effectuer des modifications en passant par ce « Mode Dieu » ou ces raccourcis ci-dessus. Par contre, si vous disposez de tous les accès et que vous savez ce que vous faites, God Mode va s’avérer très pratique pour ces utilisateurs avertis.



Source :



Et vous ?



Quelle est votre appréciation sur God Mode ? Utile ou inutile ?



Utilisez-vous God Mode ? Quels sont les scénarios pour lesquels God Mode s’avère pratique pour vous ?



Quelles autres astuces utilisez-vous sur Windows pour vous faciliter la vie ?



Voir aussi



Top 10 des meilleures fonctionnalités de Windows 10, quelles sont vos préférées ?

Sondage : Quelles sont les fonctionnalités que vous trouvez inutiles sur Windows 10 ? Partagez vos avis

Windows 10 : Microsoft présente les fonctionnalités d’administration d’équipements mobiles et offre un cadeau aux testeurs de l’OS

Microsoft publie la feuille de route des fonctionnalités de Windows 10, l’entreprise a choisi de les regrouper en cinq catégories Si vous êtes un utilisateur qui avez constamment recours aux options de configuration de Windows, il est possible de gagner du temps en activant(Mode Dieu en français). Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, God Mode n’est pas une facette cachée de Windows liée à une religion. Tant s’en faut. Non plus God Mode n’est pas une option qui permet de déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires sur Windows comme l’administrateur caché. God Mode est simplement une fonctionnalité qui donne accès rapide à de nombreux paramètres de configuration de Windows à partir d’un seul dossier.Généralement sur Windows, pour accéder aux paramètres aussi bien basiques qu’avancées, il faut dans bien des cas enchainer clic sur clic, recourir à des lignes de commande, ou saisir des informations spécifiques dans la barre de recherche du menu Démarrer. Pour s’affranchir de toutes ces peines, l’équipe de Windows a implémenté la fonctionnalité God Mode qui permet d’accéder rapidement à de nombreux paramètres du système sans pour autant être obligé de mettre la main dans les entrailles du système. Une fois activé, God Mode permet d’accéder à plus de 200 fonctionnalités aussi bien basiques qu’avancées des paramètres de configuration du système. C’est pourquoi l’équipe de Microsoft a nommé cette fonctionnalité le. Le nom God Mode n’était qu’une plaisanterie interne qui a finalement été adoptée dans l’usage populaire.Pour l’activer, il suffit de :Si toutes les étapes ont été suivies correctement, l’icône du dossier devrait avoir changé pour devenir comme celui du panneau de configuration disponible sur Windows 7.Il faut préciser que dans la chaine de caractères utilisée ci-dessus, GodMode est le nom que l’équipe de Microsoft a attribué par défaut à ce raccourci. Il est possible de le changer en le remplaçant par tout autre nom que l’on veut pourvu qu’il contienne les caractères autorisés par le système. Pour ce faire, il faut sélectionner le dossier, appuyer sur la touche F2 et renommer le dossier.À l’intérieur de ce dossier, l’on a des fonctionnalités comme les outils d’administration, le pare-feu Windows Defender, la sécurité et la maintenance, le centre de mobilité, le centre réseau et partage, les options des comptes d’utilisateurs, les options d’alimentation, l’indexation, le gestionnaire d’informations d’identification, etc. Selon que vous avez une version Familiale ou Professionnelle de Windows, certaines fonctionnalités apparaitront ou ne figureront pas dans la liste.Toutefois, bien que ce mode recèle de nombreuses options de configuration de Windows, il n’intègre pas le raccourci du Panneau de configuration apprécié par de nombreux utilisateurs et qui tend à être de plus en plus enfoui et délesté de ses options au profit de « Paramètres » sur Windows 10. Même le raccourci du Panneau de configuration qui apparaissait dans la liste lorsqu’on faisait Windows+X a disparu depuis l’application de certaines mises sur Windows 10. Pour ceux qui souhaiteraient continuer à accéder rapidement au Panneau de configuration sur Windows 10, ils peuvent utiliser plusieurs méthodes comme saisir « Panneau de configuration » dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisir « Panneau de configuration » dans la barre d’adresse de l’explorateur de fichiers ou encore appuyer sur Windows+R et saisir « Control » dans le champ Exécuter qui s’affiche. Pour les utilisateurs qui auraient été conquis par God Mode et qui souhaiteraient aller encore plus loin, il existe d’autres astuces qui permettent également d’accéder rapidement aux paramètres du système comme on le ferait avec God Mode. Ci-dessous, une liste non exhaustive :Enfin, nous soulignons que ces fonctionnalités ne sont que des accès rapides aux paramètres du système. Cela sous-entend que si les options de votre système sont verrouillées par votre administrateur système, il va falloir obtenir les privilèges adéquats avant de pouvoir effectuer des modifications en passant par ce « Mode Dieu » ou ces raccourcis ci-dessus. Par contre, si vous disposez de tous les accès et que vous savez ce que vous faites, God Mode va s’avérer très pratique pour ces utilisateurs avertis.Source : Microsoft Quelle est votre appréciation sur God Mode ? Utile ou inutile ?Utilisez-vous God Mode ? Quels sont les scénarios pour lesquels God Mode s’avère pratique pour vous ?Quelles autres astuces utilisez-vous sur Windows pour vous faciliter la vie ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre confirmé https://www.developpez.com 2 1 Franchement faire touche windows+taper panneau ça prends 1 seconde sous windows 10 on peut même taper directement l'option souhaitée... Membre habitué https://www.developpez.com



Cela fait des années que cette astuce existe. Article inutile ! Cela fait des années que cette astuce existe. Article inutile !



Si cette affirmation est vrai, je trouve que la forme (peut être ais je tort) peu sembler "agressive" dans le style.



Du haut de mes 15 petites années d'expérience, j'en retire que rien de constructif ne ressorts généralement d'échanges du genre.

Certes les enjeux sont ridicules ici, mais pour avoir été moi même dédaigneux de ceux qui apportaient de l’information alors que ça faisait

déjà des mois voir des années que j'avais l'information entre mes mains (Info que je n'avais pas forcément partagé ceci étant dis.... ).

[BISOUNOURS_ON]

Evoluer dans un monde apaisé est tout de même très appréciable.

[BISOUNOURS_OFF]



Effectivement cette astuce existe depuis bien longtemps, je l'utilisais déjà avec XP et c'est peut être bien sur ce site que j'ai découvert l'information.



Il n'est peut être pas si inutile de reposter de temps en temps des informations qui n'arrivent pas forcément toutes cuites dans les mains des nouveaux utilisateurs.



Nouveaux utilisateurs, qui n'iront pas forcement fouiller l'historique des milliers de postes existants antérieurement à leur introduction dans le monde l'informatique.



Aujourd'hui, j'ai parfois du mal à retrouver sur les net des informations que je trouvais très facilement en 2000 et que je n'avais pas pris la peine d'archiver.



Il est même possible que ce genre d'informations ne soit jamais vraiment recherchées par certains individus et que la seule manière

de la trouver soit de tomber de dessus par hasard.



Franchement faire touche windows+taper panneau ça prends 1 seconde sous windows 10 on peut même taper directement l'option souhaitée... Franchement faire touche windows+taper panneau ça prends 1 seconde sous windows 10 on peut même taper directement l'option souhaitée... tu connais déjà est beaucoup plus rapide par ce biais.

Ce que j'aime bien dans le GodMod c'est qu'il va être très exhaustif sur les paramètres disponibles qui iront en général au delà de ce que tu as déjà l'habitude d'utiliser.

Je trouve que c'est un bon moyen de découvrir des éléments de configurations que tu ne penserais pas forcément a utiliser naturellement



Sur cette fin de discours Hippy, je vous souhaites une très bonne journée. 1 0 Bonjour,Je suis d'accord sur le fond, pas sur la forme.Si cette affirmation est vrai, je trouve que la forme (peut être ais je tort) peu sembler "agressive" dans le style.Du haut de mes 15 petites années d'expérience, j'en retire que rien de constructif ne ressorts généralement d'échanges du genre.Certes les enjeux sont ridicules ici, mais pour avoir été moi même dédaigneux de ceux qui apportaient de l’information alors que ça faisaitdéjà des mois voir des années que j'avais l'information entre mes mains (Info que je n'avais pas forcément partagé ceci étant dis....).[BISOUNOURS_ON][BISOUNOURS_OFF]Effectivement cette astuce existe depuis bien longtemps, je l'utilisais déjà avec XP et c'est peut être bien sur ce site que j'ai découvert l'information.Il n'est peut être pas si inutile de reposter de temps en temps des informations qui n'arrivent pas forcément toutes cuites dans les mains des nouveaux utilisateurs.Nouveaux utilisateurs, qui n'iront pas forcement fouiller l'historique des milliers de postes existants antérieurement à leur introduction dans le monde l'informatique.Aujourd'hui, j'ai parfois du mal à retrouver sur les net des informations que je trouvais très facilement en 2000 et que je n'avais pas pris la peine d'archiver.Il est même possible que ce genre d'informations ne soit jamais vraiment recherchées par certains individus et que la seule manièrede la trouver soit de tomber de dessus par hasard.Effectivement, la recherche de ce queest beaucoup plus rapide par ce biais.Ce que j'aime bien dans le GodMod c'est qu'il va être très exhaustif sur les paramètres disponibles qui iront en général au delà de ce que tu as déjà l'habitude d'utiliser.Je trouve que c'est un bon moyen de découvrir des éléments de configurations que tu ne penserais pas forcément a utiliser naturellementSur cette fin de discours Hippy, je vous souhaites une très bonne journée. Membre à l'essai https://www.developpez.com Quelle est votre appréciation sur God Mode ? Utile ou inutile ? Quelle est votre appréciation sur God Mode ? Utile ou inutile ?



Quelles autres astuces utilisez-vous sur Windows pour vous faciliter la vie ? Quelles autres astuces utilisez-vous sur Windows pour vous faciliter la vie ?

Pour l'accès rapide à des fichiers, généralement j'ai les logiciels épinglés sur la barre de tâche, et j'ai donc accès aux fichiers épinglés et aux derniers fichiers ouverts très rapidement.

Et pour tout le reste, généralement j'utilise la fonction recherche de Windows 10. C'est ce qui me semble être le plus pratique et rapide pour accéder à des fonctionnalités, même si sur certains points ça pourrait être amélioré. 0 0 Je ne connaissais pas, ça semble bien pratique. Après, en tant que technicien, je ne peux/veux pas mettre ça en place sur tous les ordinateurs que je gère, du coup ça perd un peu de son intérêt.J'utilise énormément les raccourcis claviers de manière générale. Win+E pour ouvrir l'explorateur, Win+R pour Exécuter une tâche (cmd, notepad, calc, etc...), Win+L pour verrouiller la session quand je quitte mon ordinateur.Pour l'accès rapide à des fichiers, généralement j'ai les logiciels épinglés sur la barre de tâche, et j'ai donc accès aux fichiers épinglés et aux derniers fichiers ouverts très rapidement.Et pour tout le reste, généralement j'utilise la fonction recherche de Windows 10. C'est ce qui me semble être le plus pratique et rapide pour accéder à des fonctionnalités, même si sur certains points ça pourrait être amélioré. Membre régulier https://www.developpez.com 1 3 Cela fait des années que cette astuce existe. Article inutile !

Ingénieur système Linux - H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Responsable Production H/F ↳ Michael Page - France - Seine-et-Marne Responsable Systèmes d'Information h/f ↳ Selescope - Provence Alpes Côte d'Azur - Grasse (06000) Voir plus d'offres