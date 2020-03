Cette semaine, des utilisateurs de Stadia, le service de cloud gaming de Google, ont constaté que la firme a finalement commencé par déployer le streaming en 4K pour Stadia. Ensuite, un gestionnaire de communauté de l’entreprise a confirmé que Google a bel et bien déployé de nouvelles mises à jour, y compris le streaming en 4K sur le Web. Avant ce lancement, le 4K était seulement disponible sur le Chromecast Ultra et sur les téléviseurs. Pour l'instant, ce mode de diffusion n’est pas disponible pour tous les utilisateurs de Stadia.Cela va bientôt faire cinq mois que Google a déployé Stadia, mais on ne peut pas dire que le service a reçu le meilleur accueil qu’il soit. Seulement quelques jours après son lancement, les utilisateurs se sont plaints de la qualité des jeux qu’offre la plateforme. Google a promis que sa plateforme de cloud gaming Stadia sera en mesure d’offrir un gameplay complet de 4K à 60fps (pour les utilisateurs disposant d’une connexion Internet robuste et d’un abonnement Stadia Pro à 10 $/mois). Cependant, cela n’a pas été le cas dès le début.Les analyses techniques effectuées depuis le lancement de Stadia ont montré que certains des jeux figurant parmi les plus en vue du service ne parviennent pas à atteindre ce niveau de performance. Mais Google y a travaillé. Le support 4K est désormais disponible, mais uniquement sur le Web d’abord. « Salut, tout le monde, nous avons récemment terminé le déploiement de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour Stadia, dont 4K sur Web ! », a annoncé hier le gestionnaire de communauté. Par contre, il y a des critères indispensables auxquels vous devez répondre.Pour profiter du 4K sur votre navigateur Chrome via Stadia, vous devez disposer de certains éléments. Premièrement, vous devez activer le paramètre “Meilleure qualité visuelle”. Pour ce faire, rendez-vous dans vos paramètres “Data Saver” dans l'application mobile Stadia. Ensuite, il faudra avoir un moniteur avec une résolution de 4K, un GPU qui est peut décoder le VP9 dans le matériel et enfin, vous devez avoir une connexion Internet de 35 Mb/s ou plus. Des utilisateurs ont pu tester le support 4K des jeux comme Assassin's Creed Odyssey, Mortal Kombat 11 et Grid.Si vous êtes un utilisateur de Stadia, vous pouvez vérifier la qualité et la résolution de votre connexion en appuyant sur les touches "Maj + Tab" une fois qu'un jeu est lancé et en sélectionnant la section de connexion. Une étiquette 4K devrait apparaître si votre connexion et votre écran prennent en charge la nouvelle option de streaming. Pour l’instant, l’on n’a aucune idée de la façon dont Google va gérer les flux 4K sur le Web vers des appareils avec un écran 1080p ou 1440p. Si Google a besoin d'un écran 4K et n'a pas mis en œuvre la réduction d'échelle pour Stadia sur le Web, alors beaucoup de personnes seront exclues de cette nouvelle option.Google prépare aussi d’autres fonctionnalités qui devraient bientôt être livrées. Par ailleurs, notons que jusqu’à présent, la plateforme ne propose qu’environ 28 jeux. Les développeurs estiment que Google ne propose pas assez d’argent pour les inciter à porter leurs jeux vers Stadia. « Nous avons été approchés par l'équipe Stadia », a confié un développeur indépendant de premier plan. « Habituellement, avec ce genre de choses, ils mettent sur la table une offre qui vous inciterait à aller avec eux », mais dans ce cas l'incitation « était plutôt inexistante ».« C'est la version courte de ce qui s’est passé », a-t-il affirmé, parlant de la raison pour laquelle le jeu développé par son équipe n’avait pas de présence sur Stadia. Toutefois, ce n’est pas ce qu’affirme Patrick Seybold, le représentant de Stadia. « Les éditeurs et développeurs avec lesquels nous parlons régulièrement sont très favorables et souhaitent que Stadia réussisse. Il convient également de souligner que tous les éditeurs n'ont pas annoncé leurs jeux pour Stadia jusqu'à présent, et d'autres jeux continueront d'être annoncés en temps voulu », a-t-il déclaré.Sources : Annonce de Google Qu'en pensez-vous ?