Il y a deux ans, Amazon avait lancé le concept d'un commerce ne nécessitant pas de caissiers. Baptisées Amazon Go, ces épiceries proposent des produits alimentaires ainsi que des articles ménagers. Puisqu'il n'y a pas de caisse, les clients doivent régler leurs achats avec l'application Amazon Go, qui utilise la technologie Just Walk Out. Cette dernière est également utilisée dans le premier supermarché automatisé d'Amazon, Amazon Go Grocery, qui vient d'ouvrir ses portes le 25 février. S'étendant sur près de 1 000 m², ce nouveau magasin propose « des ingrédients et des produits essentiels de la vie quotidienne, ainsi que des plats préparés pour faciliter le dîner », indique le géant du e-commerce.





Just Walk Out, « la technologie d'achat la plus avancée au monde », selon Amazon



D'après Amazon, cette technologie utilise les mêmes techniques de détection que celles des voitures autonomes, à savoir la vision numérique et les capteurs d'intelligence artificielle.



À son entrée, le client passe par un portique, il ouvre l'application Amazon Go qui génère un code QR, qui sera ensuite scanné par un lecteur. Après cela, des caméras vont enregistrer les caractéristiques physiques de la personne puis faire une correspondance avec son compte avant que portique ne s'ouvre. D'ailleurs, deux personnes faisant des achats ensemble et partageant un même compte peuvent aussi être identifiées par le système.



Les caméras installées sur le plafond vont permettre de suivre les mouvements du client tandis que d'autres, placées sur les étagères, vont identifier les produits pris ou remis par la personne. À partir des données récoltées, Just Walk Out va alors ajouter les produits pris dans un panier virtuel ou les retirer s'ils sont remis.



Après avoir fini leurs achats, les clients n'auront pas besoin de rescanner leur mobile sur le portique. C'est Just Walk Out qui, à l'aide des caméras, se charge de notifier leur départ. Ensuite, le panier électronique est clos et la somme due sera automatiquement prélevée sur le compte du client avant qu’un reçu ne lui soit donné sur l’application Amazon Go.



S'il n'y a pas de caisse, des agents sont toutefois présents sur place pour « accueillir les clients, réapprovisionner les rayons, répondre aux questions et faire des recommandations de produits », affirme Amazon.



Mais elle comporte des failles



Bien qu'elle soit innovante, cette technologie comporte des failles, les outils de détection et d'identification pouvant être bernés de plusieurs façons. Et de nombreux internautes prouvent cette possibilité.



Par exemple, si le client remet un article déjà pris, Just Walk Out va enregistrer cette activité et avant d'établir un reçu, Amazon Go va envoyer une notification à son utilisateur lui demandant simplement si le produit peut être supprimé du panier virtuel ou non. Et c'est la même demande qui est formulée par l'application si le client a repris l'article qu'il a remis. Il peut ainsi ne pas confirmer avoir pris le produit, qui sera enlevé du panier alors qu'il l'a physiquement.





Le système de détection physique peut aussi être contourné. Une personne qui change d'habit dans le magasin et hors caméras ne sera plus détectable par Just Walk Out et sa trace sera perdue. Après s'être changé, il pourra ainsi prendre tout ce qu'il veut sans payer quoi que ce soit.



Que pensez-vous de cette technologie ?

Comment pensez-vous que les failles de Just Walk Out puissent être corrigées ?



