Les résultats financiers de NVIDIA au 4T2019 et ses prévisions du 1T2020 boostés par ses ventes sur le Cloud, Ils dépassent les attentes des analystes, malgré l'épidémie de coronavirus 3PARTAGES 3 0 NVIDIA a publié cette semaine ses résultats financiers comptant pour le quatrième trimestre 2019 (4T2019) et clôturé par la même occasion son exercice fiscal 2020. Au cours de cette période, l’écurie des verts a publié un chiffre d’affaires en hausse de 41 %, à 3,1 milliards de dollars (+ 3 % par rapport aux 3,01 milliards de dollars du trimestre précédent), et dépassé les attentes de Wall Street qui avait tablé sur un revenu de 2,96 milliards de dollars.





Ce sont les ventes de puces (circuits graphiques ou GPU) de la marque dédiées au marché du Cloud computing - donc aux centres de données – qui auront été le principal moteur de cette performance. Les ventes de puces dédiées au marché du jeu ont, pour leur part, augmenté de 56 %, à 1,49 milliard de dollars, alors que les analystes avaient tablé sur 1,52 milliard de dollars.



Le bénéfice GAAP par action diluée au 4T2019 a été de 1,53 $, soit une hausse de 66 % par rapport au 0,92 $ obtenu l’année dernière et une hausse de 6 % par rapport au 1,45 $ du trimestre précédent (3T2019). Le bénéfice non-GAAP par action diluée s’est établi à 1,89 $, soit une augmentation de 136 % par rapport au 0,80 $ obtenu l’année précédente et une augmentation de 6 % par rapport au 1,78 $ du trimestre précédent (3T2019).



Pour l’exercice fiscal 2020, les recettes se sont élevées à 10,92 milliards de dollars, en baisse de 7 % par rapport aux 11,72 milliards de dollars de l’exercice fiscal précédent. Le bénéfice GAAP par action diluée s’est établi à 4,52 $, en baisse de 32 % par rapport aux 6,63 $ obtenus à la fin de l’exercice fiscal précédent. Le bénéfice non-GAAP par action diluée s’est pour sa part établi à 5,79 $, en baisse de 13 % par rapport aux 6,64 $ de l’exercice fiscal précédent.



Pour son premier trimestre 2020, NVIDIA s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 2,94 milliards et 3,06 milliards (+/- 100 millions de dollars à cause de l’épidémie de coronavirus qui pourrait gripper la croissance mondiale), contre 2,85 milliards attendus par Wall Street. Les perspectives de NVIDIA pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2021 n’incluent aucune contribution de l’acquisition en cours de Mellanox. Les discussions avec l’agence de régulation chinoise progressent et NVIDIA pense que l’acquisition sera probablement conclue au début de l’année 2020.





Bien que l’effet final du coronavirus soit difficile à estimer, l’entreprise a réduit ses perspectives de revenus pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2021 de 100 millions de dollars pour tenir compte de l’impact potentiel de cette épidémie sur ses affaires. Nvidia est le deuxième fabricant de puces après Qualcomm à mettre en garde contre l’impact potentiel de l’épidémie de coronavirus sur ses activités.



« Nos initiatives sont en train d’obtenir un grand succès », s’est félicité Jensen Huang, CEO du groupe vient de se lancer dans le Cloud gaming, suite à la publication de ces résultats. Il a également ajouté :



« RTX, [la technologie de] ray tracing de NVIDIA, réinvente le graphisme informatique, ce qui favorise une adoption puissante sur les marchés du jeu, de la VR et de la conception, tout en ouvrant [la voie à] de nouvelles possibilités en matière de rendu et de Cloud gaming. NVIDIA IA permet des avancées dans la compréhension des langues, l’IA conversationnelle et les moteurs de recommandation - les algorithmes de base qui font fonctionner l’Internet d’aujourd’hui. Et les nouvelles applications de calcul de NVIDIA en 5G, génomique, robotique et véhicules autonomes nous permettent de poursuivre un travail important qui a un grand impact. »



Nvidia n’a pas nommé de gros clients, mais a déclaré que les clients « Hyperscale » étaient à l’origine de la hausse des ventes au niveau des centres de données, un groupe que les analystes considèrent souvent comme les principaux fournisseurs de solutions en matière de Cloud computing et qui inclut des entreprises telles que Google, Amazon et Microsoft.



Les puces d’intelligence artificielle (IA) pour les centres de données peuvent être scindées en deux groupes : l’un regroupe les puces « d’entrainement » qui ingèrent des données et forment un logiciel pour effectuer des tâches telles que la reconnaissance d’un visage, l’autre des puces « d’inférence » qui utilisent les algorithmes formés pour effectuer la tâche. NVIDIA domine le marché des puces d’IA d’entrainement, tandis qu’Intel détient la majeure partie du marché des puces d’IA d’inférence. Mais les dirigeants de NVIDIA ont déclaré que les revenus de l’entreprise en matière d’inférence ont été multipliés par quatre au cours de l’année dernière, grâce à une nouvelle puce.



