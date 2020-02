Graphe montrant le nombre (en millions d'exemplaires) d'Apple Watch et de montres suisses vendus de 2015 à 2019



Répartition des ventes de montres connectées au troisième trimestre 2019

Apple semble dominer le marché des montres connectées. Elle arriverait même à surpasser l'horlogerie suisse, qui voit ses ventes baisser d'année en année. En effet, un rapport de la société de recherche et de conseil Strategy Analytics indique que la firme de Cupertino aurait vendu 30,7 millions d'Apple Watch en 2019, dépassant ainsi les 21,1 millions de montres écoulées par l'ensemble des marques suisses. De plus, les ventes d'Apple Watch ont progressé de 36 % sur un an alors que celles des montres suisses ont connu une baisse de 13 % par rapport à 2018, relève l'étude qui a été réalisée grâce aux données publiées par les revendeurs.« Apple Watch offre un meilleur produit grâce à des canaux de vente au détail plus profonds et attire les jeunes consommateurs qui souhaitent de plus en plus de vêtements numériques. Les marques de montres suisses n'ont plus la possibilité d'avoir un impact dans le domaine des montres intelligentes », constate Steven Waltzer, directeur exécutif de Strategy Analytics et auteur de l'étude. Ce dernier précise également qu’ « un mélange de design attrayant, de technologie conviviale et d’applications collantes fait que l’Apple Watch est très populaire en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie ».Dévoilée en septembre 2014 par le PDG d'Apple, Tim Cook, l'Apple Watch a connu un début assez modeste. Avec environ 8 millions de montres intelligentes vendues depuis sa commercialisation jusqu'en 2016, la marque arrivait toutefois à s'imposer face à ses concurrents de l'époque, Garmin et Samsung. Les ventes d'Apple Watch ont commencé à décoller en 2017, grâce à de nouvelles fonctionnalités et un nouveau modèle sorti un an auparavant. La hausse a d'ailleurs été de 60 % en 2017 d'après Tim Cook, lors de la WWDC 2018.Et d'après les dernières estimations de Strategy Analytics sur le marché des smartwatch, Apple aurait vendu 6,8 millions d'Apple Watch au troisième trimestre 2019, raflant ainsi 47,9 % de parts de marché, et devançant largement Samsung (1,9 million de smartwatch vendues, 13,4 % de parts de marché) et Fitbit (1,6 million de smartwatch vendues, 11,3 % de parts de marché).De leur côté, les horlogers suisses font face à une décote sans précédent. En effet, la fédération de l’industrie horlogère suisse avait annoncé en décembre dernier avoir vendu 18,9 millions de montres de janvier à novembre 2019, son niveau le plus bas depuis 1984.Source : Strategy Analytics Qu'en pensez-vous ?