Taika Waititi, également connu sous le nom de Taika Cohen, est un réalisateur américain qui vient de la côte est de la Nouvelle-Zélande. Il est impliqué dans l'industrie cinématographique depuis plusieurs années, d'abord en tant qu'acteur, et se concentre désormais sur l'écriture et la réalisation. Il a réalisé le film à succès Thor : Ragnarok en 2017 et cette année, il a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté avec son film Jojo Rabbit. Il semblerait donc que gagner un Academy Award vous donne l'impression d'être le maître du monde, au moins pour le reste de la soirée des Oscars. En effet, juste après sa descente de la scène, Waititi s’est permis de clasher Apple à propos de ses claviers controversés.Parlant avec des journalistes juste après avoir reçu son prix, Waititi n’y est pas allé de main morte au sujet des claviers d’Apple. En réponse à une question sur ce que l'écrivain doit demander aux producteurs lors d'une prochaine série de négociations, Waititi a attiré l'attention sur les claviers papillon largement détestés d'Apple. Il a déclaré : « Apple doit réparer ces claviers. Ils sont horribles et il est impossible d’écrire avec. Ils ont empiré et cela me donne envie de revenir aux PC ».Il a également déclaré que l'étroitesse des touches aggravait ses problèmes d'épaule et de tendons, ce qui est un problème si vous passez beaucoup de temps à écrire. On ne sait pas avec quel modèle de MacBook exact Waititi a travaillé, mais il est clair qu’il faisait allusion aux claviers papillon qui n’ont vraiment pas été appréciés du public. Le clavier papillon d'Apple est utilisé dans les MacBook depuis 2015.Mais Apple a reçu tant de plaintes de ses clients au fil des ans, qu'ils ont décidé de réparer gratuitement plus d'une douzaine de modèles d'ordinateurs MacBook fabriqués entre 2015 et 2019. Le dernier MacBook d'Apple utilise un clavier de style ciseaux plus traditionnel et qui d’après plusieurs avis semble plus agréable à utiliser que le clavier papillon. Il ne reste plus qu’à espérer qu’Apple l’inclura dans tous ses futurs modèles d'ordinateurs portables.Source : Dailymail Qu’en pensez-vous ?Partagez-vous l’avis de Waititi ?Que pensez-vous du nouveau clavier d’Apple ?