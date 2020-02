IDC : Alors que les ventes de tablettes sont en baisse en 2019 Apple écrase la concurrence et Amazon enregistre la plus forte baisse trimestrielle 0PARTAGES 3 0 L'International Data Corporation (IDC) vient de publier les résultats de son suivi trimestriel mondial du marché des tablettes au quatrième trimestre 2019, notant une baisse de 0,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Durant l'année écoulée, le marché a reculé de 1,5 % sur un an. Toutefois, Apple et Amazon se démarquent en vendant respectivement 15,2 % et 9,9 % d'appareils de plus qu'en 2018, selon l'IDC.



Apple est le constructeur qui a vendu le plus d'appareils, avec 15,9 millions de livraisons, raflant ainsi 36,5 % du part de marché. D'ailleurs, la marque à la pomme a augmenté de 22,7 % ses ventes sur un an. Amazon, quant à lui, est le constructeur qui a enregistré la plus forte baisse de ses ventes par rapport au quatrième trimestre 2018 (-29 %). Le déclin de la marque aux États-Unis explique cette baisse, selon l'IDC. Amazon se place ainsi quatrième en termes de ventes devant Lenovo, qui a vendu 2,5 millions de tablettes au 4T19, soit 8,3 % de plus sur un an. De leur côté, Samsung et Huawei occupent le podium des ventes en vendant respectivement 7 millions et 4 millions de tablettes au 4T19.





IDC Worldwide Quarterly PCD Tracker, 30 janvier 2020

Sur toute l'année 2019, le marché a connu une baisse de 1,5 %, avec 144,1 millions de tablettes écoulées, note l'IDC. Apple écrase la concurrence en vendant 49,9 millions de tablettes, pour atteindre une part de marché de 34,6 %. Malgré la forte baisse enregistrée au quatrième trimestre, Amazon a quand même vendu 13 millions de tablettes sur l'année écoulée, soit 9,9 % de plus sur un an. Si les deux constructeurs ont enregistré une hausse de leur livraisons, le reste du Top 5 mondial a enregistré des baisses : -7,2 % pour Samsung qui se classe deuxième, -3,5 % pour Huawei qui arrive en troisième position et -4,2 % pour Lenovo en cinquième position. De leur côté, les autres constructeurs représentent 25,7 % du marché, en vendant 37 millions de tablettes en 2019, soit 1,5 % de moins que l'année précédente.





IDC Worldwide Quarterly PCD Tracker, 30 janvier 2020

Source :



Et vous ?



Pensez-vous que le marché des tablettes pourrait s'améliorer cette année ?

Les tablettes proposées actuellement pourront-elles faire face à la concurrence des autres appareils ?



Voir aussi :



IDC : le marché mondial des tablettes renoue avec la croissance au troisième trimestre 2019, grâce aux lancements de nouveaux produits

Le marché des tablettes poursuit son déclin pour un 16e trimestre consécutif, d'après les estimations d'IDC L'International Data Corporation (IDC) vient de publier les résultats de son suivi trimestriel mondial du marché des tablettes au quatrième trimestre 2019, notant une baisse de 0,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Durant l'année écoulée, le marché a reculé de 1,5 % sur un an. Toutefois, Apple et Amazon se démarquent en vendant respectivement 15,2 % et 9,9 % d'appareils de plus qu'en 2018, selon l'IDC.Apple est le constructeur qui a vendu le plus d'appareils, avec 15,9 millions de livraisons, raflant ainsi 36,5 % du part de marché. D'ailleurs, la marque à la pomme a augmenté de 22,7 % ses ventes sur un an. Amazon, quant à lui, est le constructeur qui a enregistré la plus forte baisse de ses ventes par rapport au quatrième trimestre 2018 (-29 %). Le déclin de la marque aux États-Unis explique cette baisse, selon l'IDC. Amazon se place ainsi quatrième en termes de ventes devant Lenovo, qui a vendu 2,5 millions de tablettes au 4T19, soit 8,3 % de plus sur un an. De leur côté, Samsung et Huawei occupent le podium des ventes en vendant respectivement 7 millions et 4 millions de tablettes au 4T19.Sur toute l'année 2019, le marché a connu une baisse de 1,5 %, avec 144,1 millions de tablettes écoulées, note l'IDC. Apple écrase la concurrence en vendant 49,9 millions de tablettes, pour atteindre une part de marché de 34,6 %. Malgré la forte baisse enregistrée au quatrième trimestre, Amazon a quand même vendu 13 millions de tablettes sur l'année écoulée, soit 9,9 % de plus sur un an. Si les deux constructeurs ont enregistré une hausse de leur livraisons, le reste du Top 5 mondial a enregistré des baisses : -7,2 % pour Samsung qui se classe deuxième, -3,5 % pour Huawei qui arrive en troisième position et -4,2 % pour Lenovo en cinquième position. De leur côté, les autres constructeurs représentent 25,7 % du marché, en vendant 37 millions de tablettes en 2019, soit 1,5 % de moins que l'année précédente.Source : IDC Pensez-vous que le marché des tablettes pourrait s'améliorer cette année ?Les tablettes proposées actuellement pourront-elles faire face à la concurrence des autres appareils ?