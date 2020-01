Google présente Meena, son nouveau chatbot, qui serait le meilleur au monde, Capable de mener une discussion plus évoluée avec un humain 0PARTAGES 1 0 Le 28 janvier, la Brain Team de Google Research a présenté Meena, un agent conversationnel neuronal doté de 2,6 milliards de paramètres de bout en bout. Dans leur étude intitulée « Towards a Human-like Open-Domain Chatbot », les chercheurs de l'équipe expliquent comment Meena peut mener une discussion plus évoluée avec un humain comparée aux autres chatbots existants.



Les agents conversationnels sont conçus pour discuter avec une personne en lui donnant l'impression de converser avec un humain. Si les chatbots fermés ont été développés de manière à répondre à un sujet de discussion précis, les chatbots ouverts sont conçus pour parler de tout. En identifiant des mots dits « déclencheurs » ou les expressions de la personne à qui il parle, les chatbots ouverts peuvent ainsi mener la conversation d'une manière assez intelligente. Toutefois, leurs compétences restaient limitées et il arrive que ces agents conversationnels disent des choses qui ne répondaient pas aux attentes de leur interlocuteur.



Comprenant l'importance des chatbots, Google a ainsi développé Meena. Selon l'entreprise, Meena serait capable de mener des discussions sur des sujets plus sensibles et plus spécifiques que les meilleurs chatbots déjà existants. Les chercheurs de la Brain Team de Google Research ont ainsi découvert qu'un décodeur plus puissant serait la meilleure option pour optimiser une conversation. Ils ont alors conçu un bloc codeur Evolved Transformer et 13 blocs décodeurs Evolved Transformer, qui permettent à Meena d'analyser le contexte de la conversation à travers ce qui a déjà été discuté. Il utilise ensuite ces informations pour formuler une réponse réelle.





Les réponses fournies par Meena viennent des 2,6 milliards de paramètres dont il est doté et des 341 Go de textes, filtrés à partir des réseaux sociaux.





Les chercheurs ont également mis au point le « Sensibleness and Specificity Average (SSA) » pour mesurer l'efficacité de Meena et pour le comparer aux autres Chatbots. Pour ce faire, ils ont analysé des conversations entre deux humains et entre un humain et les chatboots Meena, Mitsuku, Cleverbot, Xiaolce ainsi que DialoGPT. Ensuite, ils ont évalué la sensibilité et la spécificité des réponses fournies. La moyenne des deux mesures relevées constitue alors le score SSA. Les résultats montrent que Meena arrive largement à faire mieux que les autres chatbots et se rapproche du score réalisé par les humains.





Avec Meena, Google s'est concentré uniquement sur la sensibilité et la spécificité. Mais il envisage toutefois d'étudier la personnalité, la factualité, la sécurité ainsi que les préjugés.



