La vitesse de la connexion internet a baissé en Afrique après la rupture de 2 câbles sous-marins, Au moins 2 semaines avant le retour à la normale 7PARTAGES 5 0 Il est déjà bien connu que dans plusieurs pays d’Afrique, les coupures intempestives d’électricité sont une chose banale, mais ce qui s’est passé il y a quelques jours est assez particulier. En effet, dans plus d’une douzaine de pays africains, la vitesse de la connexion internet a drastiquement chuté depuis jeudi dernier. Certains rapports font savoir que même les services téléphoniques sont affectés et tout ceci serait dû à la rupture de deux câbles sous-marins majeurs le long de la côte ouest-africaine.



Les câbles concernés sont le WACS qui relie des parties du continent au Royaume-Uni, et le WASC qui s'étend jusqu'au Portugal et à l'Espagne. D’après Openserve, une unité du plus grand fournisseur de téléphonie fixe en Afrique du Sud, la première rupture est près de Libreville au Gabon et l'autre se trouve à proximité de Luanda, la capitale angolaise. La cause de ces ruptures de câbles n'est pas encore connue et un navire est envoyé du Cap pour réparer les câbles endommagés. Seulement, il faut savoir qu’un navire peut prendre jusqu'à 6 jours pour atteindre l'emplacement de l'un des câbles et prendre une autre semaine pour le réparer.





D’ailleurs, Openserve a fait une déclaration à ce sujet : « Il est important de noter que même les réparations les plus simples à de grandes profondeurs au milieu de l'océan seraient assez complexes. Cela dépendrait en grande partie de la vitesse du vent et des conditions météorologiques rencontrées lors de la réparation ». Sachant que la rupture du câble serait à une profondeur estimée à 3750 mètres sous le niveau de la mer, il se pourrait qu’il faille attendre 2 voir 3 semaines avant que tout revienne à la normale.



Une grande partie des pays de l'Afrique de l'Ouest sont affectés par cette situation. MTN Cameroun, par exemple, a envoyé un message aux clients confirmant un problème qu'ils disaient s'efforcer de résoudre. La situation est la même en République du Congo et dans ses environs. Le problème s'étend plus loin jusqu'en Angola, et en Namibie jusqu'à certaines parties de l'Afrique du Sud. Openserve a déclaré être entrain de détourner le trafic, dans la mesure du possible, vers ses câbles alternatifs, mais en attendant que tout soit rétabli, les utilisateurs devront prendre leur mal en patience.



Qu’en pensez-vous ?

Quelles pourraient être les causes de ces ruptures de câbles sous-marins ?



