Les géants de la technologie que sont les sociétés Apple, Microsoft et Amazon étaient jusqu'à présent les seules entreprises à avoir franchi le cap d'une capitalisation boursière estimée à 1000 milliards de dollars. Précisons tout de même qu'Apple et Microsoft sont toujours évalués à plus de 1000 milliards de dollars tandis qu'Amazon est depuis tombé sous la barre. Seulement, ces entreprises viennent d'être rejointes dans ce cercle très restreint par Alphabet, la société mère de Google. En effet, les actions du géant de la recherche sur internet ont augmenté de près de 17 % au cours des trois derniers mois et jeudi dernier, juste avant la fermeture des marchés, le cap de 1000 milliards de dollars a été franchi. La valeur par action de la société a atteint 1451,70 dollars, soit une hausse de 0,87 %.



Cette nouvelle a été très bien accueillie et les réactions ne se sont pas fait attendre. Marissa Mayer, une ancienne dirigeante de Google, n’a pas manqué d’exprimer sa joie à travers un tweet, de voir la société atteindre ce jalon. Il faut noter que ces gains en actions et la valorisation record qui en résulte pour Alphabet interviennent au milieu des appels accrus à une réglementation en ligne sur la confidentialité et la concurrence qui se sont révélés difficiles pour l'entreprise. Mais en dépit de tout cela, les actions d’Alphabet ainsi que celles d’autres sociétés technologiques ont continué de grimper.



Capitalisation boursière des géants de la technologie



Cet accomplissement survient également juste après un changement de leadership au sein de l’entreprise. Rappelons qu’en décembre dernier, les cofondateurs Larry Page et Sergey Brin ont annoncé qu'ils quitteraient leurs fonctions exécutives et c’est Sundar Pichai, PDG de Google depuis 2015 qui a pris les rênes de l’entreprise. Cette nouvelle a été acclamée par les analystes de Wall Street et en particulier par Michael Levine de Pivotal Research qui a déclaré : « Avoir Pichai à la tête d'Alphabet offre la plus grande possibilité d'expansion multiple pour le stock que nous avons vu depuis des années ».



Pichai est donc vu comme quelqu’un qui saura pousser l’entreprise vers le haut et cela a été vu par sa façon de gérer Google qui comprend tous les principaux métiers de l’entreprise et génère pratiquement tous ses revenus et bénéfices. Cet optimisme provient également de la croissance de l’entreprise dans son activité Cloud qui a doublé son taux de croissance des revenus de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars par trimestre entre février 2018 et juillet 2019.



Avec une valorisation d’environ 620 milliards de dollars, Facebook semble être le prochain concurrent technologique probable à franchir le cap des 1000 milliards de dollars. Il ne reste plus qu’à espérer que rien ne vienne perturber sa croissance.



Source : The New York Times



