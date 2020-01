CES 2020 : les routeurs Wi-Fi 6 d'entrée de gamme sont présentés par des constructeurs comme TP-Link avec son Deco X9 Et Netgear avec son Nighthawk Mesh 23PARTAGES 4 0 Au cours de la dernière décennie, nos maisons se sont remplies de plus en plus d'appareils, petits et grands, simples et complexes, tous connectés au Wi-Fi. Chaque appareil nécessite une partie du temps et de la bande passante de votre routeur, et cela devient de plus en plus problématique étant donné que plus vous avez d'appareils, plus la capacité de votre routeur est mince. Si cela continue, les vitesses de connexion pourraient ralentir.



C'est le problème que le Wi-Fi 6 est censé résoudre en rendant la livraison des données plus efficace pour finalement offrir des vitesses plus rapides, et au CES de cette année, la nouvelle norme Wi-Fi a pu être implémentée. Les routeurs et appareils Wi-Fi 6 étaient nombreux sur le salon, en plus certains des routeurs étaient proposés à un prix abordable.



En fait, la nouvelle norme WiFi permet des transferts de données plus rapides. Si vous utilisez un seul appareil avec votre routeur WiFi, les vitesses du WiFi 6 devraient être 40% supérieures aux vitesses de la norme précédente (WiFi 5 = 802.11ac). Pour réussir à atteindre un débit aussi haut, la norme WiFi 6 permet d’encoder les données de manière plus efficace. En gros : plus de données sont encodées dans la même fréquence radio. Les processeurs qui encodent et décodent ces données deviennent de plus en plus puissants et permettent de supporter la charge de travail supplémentaire.



Le plus grand pas en avant pour le Wi-Fi 6 lors de la conférence de cette année est venu des routeurs Wi-Fi abordables. L'année dernière, lorsque les routeurs ont fait leur apparition en magasin, ils avaient plutôt tendance à arriver au prix fort. Cela était logique puisque le Wi-Fi 6 est une nouvelle technologie. Il n'était donc pas très surprenant de le voir apparaître dans un premier temps au sein des routeurs les plus haut de gamme. Mais pour que cette norme soit de plus en plus utilisée, il était stratégique de déployer cette technologie dans des routeurs plus abordables financièrement que la majorité des gens peuvent se permettre d'acheter. Ces nouveaux routeurs ne sont pas nécessairement meilleurs que leurs prédecesseurs, mais ils offrent une amélioration significative par rapport aux modèles moins chers qu'ils remplacent.





Au courant de 2019, des routeurs plus abordables ont lentement commencé à apparaître. Un petit nombre de routeurs annoncés au CES de l'année dernière ont été livré en magasins en dessous de la barre des 200 $. Cette année, de plus en plus d'annonces sont faites avec des prix comparables à ceux des modèles existants, les plaçant dans une fourchette de 100 $ à 200 $ environ, dans laquelle les routeurs et les systèmes de mesh de qualité ont tendance à se situer.



Par exemple, TP-Link a présenté trois routeurs WiFi mesh dans la gamme Deco dotés de la norme WiFi 6 (IEEE 802.11ax). Mais aucun d'entre eux n'a conservé la fonction intégrée de hub intelligent pour la maison de Zigbee que TP-Link avait livré avec son précédent Deco M9 Plus. Le modèle Deco X90 de TP-Link, le plus évolué des trois, est un routeur tri-bande qui promet un débit de 574 Mb/s sur son réseau 2,4 GHz, un débit de 1201 Mb/s sur son premier réseau 5 GHz, et un étonnant débit de 4804 Mb/s sur son second réseau 5 GHz. Le routeur est doté d'une fonction de liaison dynamique qui peut utiliser les trois réseaux à cette fin. Selon TP-Link, un pack de deux Deco X90 (450 dollars HT) devrait pouvoir desservir une surface de 550 m2 environ en WiFi. Ce modèle sera livré en avril.





Le routeur mesh WiFi 6 d'entrée de gamme Deco X20 de TP-Link, disponible en mars, sera proposé soit en pack de deux (190 dollars HT), soit en pack de trois (270 dollars HT). Le Deco X20 offre le même débit sans fil de 574 Mb/s sur son réseau 2,4GHz, mais ses vitesses vont jusqu'à 1201 Mb/s sur son réseau 5 GHz.



La marque assure que le WiFi 6 peut gérer davantage d’appareils, d’avoir moins de latence, une meilleure couverture, des débits encore plus rapides, et même un prolongement de la durée de vie des appareils connectés. Voici les caractéristiques techniques du Deco 5G qui ont été annoncées :

Connexion ultra haut débit: la 5G assure des téléchargements avec des débits max. de 2,33 Gbps

Latence ultra faible: la 5G apporte des connexions rapides et réactives avec 1 ms de latence

Haut Débit WiFi 6 tri-bande: 4800 Mbps (5 GHz-2) + 1200 Mbps (5 GHz-1) + 574 Mbps (2,4 GHz)

Connexions filaires Gigabit: 1 × port 2,5 Gbit/s + 1 × port Gigabit

Réseau Mesh partout: la technologie Deco mesh garantit du WiFi puissant dans toutes les pièces

Accès réseau flexible: 4G, 5G, accès Internet fixe

Plug & Play: profitez de Deco 5G juste après avoir inséré une carte SIM

Configuration simplifiée: configurez et gérez facilement votre réseau avec l’app TP-Link Deco  Prise en charge de la VoLTE / VoIP

Netgear a profité du CES de cette année pour présenter son Nighthawk Mesh, qui est le premier routeur maillé d'une marque de confiance à apporter le Wi-Fi 6 à un prix typique pour la catégorie. Un paquet de deux routeurs se vend 230 $ et ils sont censés bien fonctionner avec des connexions Internet jusqu'à 400 Mbps. Le système Nighthawk Mesh Wifi 6 n'est pas l'ensemble de routeurs Wi-Fi le plus rapide du marché, mais il fait partie des options les plus abordables pour le maillage et le Wi-Fi de nouvelle génération. Il s'agit d'un système double bande, offrant une couverture de 1 500 pieds carrés par note avec 1,8 Gbit / s de bande passante. Un pack de deux coûte 230 $ et, comme avantage, le système prend en charge EasyMesh, de sorte que les nœuds tiers compatibles peuvent être mélangés



Les systèmes de routeur maillé ont tendance à être plus chers que les routeurs singuliers car ils comprennent plusieurs unités. Mais ils sont également de plus en plus le choix recommandé pour les grandes maisons. Ils résolvent également un problème qui est très lié à ce que Wi-Fi 6 a l'intention de résoudre: le besoin de vitesses Wi-Fi plus rapides et plus fortes dans toute la maison. La mise à niveau vers un système maillé peut offrir encore plus d'avantages que la mise à niveau vers Wi-Fi 6 en raison de la couverture étendue qu'ils offrent, il est donc important de voir ces deux mises à niveau fonctionner de concert.



Et surtout, le Wi-Fi 6 fait enfin partie d'autres produits comme les iPhone 11 et 11 Pro, qui incluent tous deux le Wi-Fi 6 et ont été vendu à des millions d'exemplaires depuis leur lancement en septembre. Mais le CES a montré que la prise en charge du Wi-Fi 6 devient la norme dans tous les appareils. Lenovo, Asus et Samsung faisaient partie des sociétés annonçant de nouveaux ordinateurs portables avec Wi-Fi 6 à bord.





Le Wi-Fi 6 n'a jamais été conçu pour être une technologie si puissante qu'elle mérite d'être mise à niveau. Il s'accompagne d'une augmentation de la vitesse, jusqu'à 9,6 Gbit / s contre un maximum théorique de 3,5 Gbit / s sur le Wi-Fi 5. Mais cette bande passante supplémentaire vise davantage à permettre aux routeurs de s'adapter à la multitude d'appareils de votre maison, plutôt que de fournir d'incroyables pics de vitesse à un seul appareil.



Les avantages du Wi-Fi 6 seront vraiment visibles au fil du temps, car de plus en plus d'appareils prennent en charge la norme et ses efficacités de livraison de données peuvent accélérer les choses (ou, au moins, empêcher les vitesses de s'enliser). Pour que l'adoption prenne de l'ampleur, le Wi-Fi 6 doit être intégré à chaque nouvel appareil afin qu'il se retrouve naturellement dans les poches et les maisons des particuliers.



Il faut noter que le CES ne s'est pas focalisé sur l'entrée de gamme concernant cette norme. Nous pouvons par exemple parler des routeurs de gaming proposés par TP-Link. Le routeur Archer GX90 se situe dans le haut de gamme. Ce modèle tri-bande promet un débit sans fil pouvant atteindre 574 Mb/s sur son réseau 2,4 GHz, 1201 Mb/s sur son premier réseau 5 GHz et 4804 Mb/s sur son second réseau 5 GHz spécifiquement dédié au jeu. L'Archer GX90 est doté d'un port WAN/LAN de 2,5 Gb/s, d'un port WAN/LAN de 1 Gb/s, et d'un commutateur LAN gigabit à trois ports. Il est également doté d'une connectivité USB supplémentaire : un port USB 3.0 et un port USB 2.0. La fonction Gaming Accelerator de l'Archer GX90 détecte automatiquement le trafic orienté jeu sur le réseau et lui assigne une priorité plus élevée pour offrir les meilleures performances avec les jeux en ligne. TP-Link prévoit de livrer l'Archer GX90 à la fin du deuxième trimestre de cette année. Son prix devrait se situer autour de 330 dollars HT.



Source : CES 2020



