Le nouveau Concept UFO de Dell permet aux jeux PC de tourner sur un appareil de type Nintendo Switch Ce concept peut-il faire de l'ombre à la Nintendo Switch s'il atterrissait sur le marché ? 0PARTAGES 3 0 Depuis l’ouverture du CES, chaque entreprise fait le maximum pour sortir du lot des entreprises présentes à l’événement afin bien évidemment d’attirer l’attention du public. Dell qui est un acteur non des moindres dans l’industrie technologique a également levé le voile sur les différents produits avec lesquels il compte se démarquer de la concurrence.



Pour cet événement, le moins qu’on puisse dire est que Dell qui excelle dans la fabrication des PC a marqué le coup avec un nouveau produit lié à sa gamme Alienware qui se compose d’ordinateurs puissants orientés jeux vidéo. Le nouvel appareil mis en avant par Dell se nomme Alienware Concept UFO. Il se présente comme une console hybride de 8 pouces avec une résolution de 1900 x 1200 et fait rapidement rappeler la Nintendo Switch. Concept UFO est doté d’un processeur Intel Core de 10e génération et tourne avec Windows. Il intègre le Wifi, Bluetooth et Thunderbolt pour jouer en réseau ou en ligne avec des performances décentes.





Comme la Nintendo Switch, il est possible d’utiliser Concept UFO dans différents scénarios. De prime abord, l’on peut placer des contrôleurs détachables (Joy-Con) de part et d’autre de l’écran pour l’utiliser comme une console portable. Si vous souhaiter débarrasser vos mains de l’écran, vous pouvez le placer sur une table par exemple, caler l’écran avec la béquille qui se trouve au dos de l’écran et ensuite assembler les deux parties des manettes pour former un seul bloc afin de profiter de son PC ou plutôt sa console portable. Enfin, si l’envie vous prenait de vouloir l’utiliser comme une console de salon, il est également possible de le faire en l’insérant dans un dock que vous pouvez connecter à un écran TV.



Oui, vous l’avez bien compris, c’est une Nintendo Switch à la sauce Windows. Le gros avantage donc réside dans cette dernière fonctionnalité. En effet, vu qu’il se présente comme un vrai PC, il est possible par exemple d’utiliser des manettes de son choix ou simplement une souris et un clavier. De même, les utilisateurs pourraient aller s’approvisionner auprès de n’importe quelle plateforme de jeux comme celle de Steam, OnePlay, Windows Store, GOG, Humble Bundle, Greeman Gaming, etc. Selon Dell, « ses ingénieurs ont créé ce qui pourrait être une nouvelle expérience de jeu sur PC ».





Toutefois, comme son nom le suggère, Concept UFO est pour l’instant un concept, ce qui signifie que le produit peut ou peut ne pas atterrir dans les mains des consommateurs. Mais si Dell se décide à le mettre sur le marché, ce qui pourra faire la différence, ce seront les caractéristiques comme le processeur graphique, le stockage, l’autonomie de batterie, la portabilité, etc. À ce sujet, Dell déclare que « nos équipes ont investi des centaines — voire des milliers — d’heures sur les caractéristiques de conception et l’ergonomie du contrôleur. Et nous avons passé les derniers mois à tester et à améliorer les boutons, le poids, le tout pour trouver un équilibre parfait entre performances, ultra-mobilité et autonomie de la batterie ». Mais certains utilisateurs qui ont eu à tester l’appareil estiment qu’il est un peu trop volumineux et aussi un peu trop lourd pour le tenir longtemps sans se fatiguer. Au-delà de ces désagréments, d’autres personnes déclarent avoir été simplement bluffées par la fluidité du jeu.



À côté de Concept UFO, Dell a également présenté deux autres concepts d’ordinateurs portables notamment le Concept Duet et Concept Ori. Concept Duet pourrait ressembler à un Notebook ordinaire, mais se différencie par le fait qu’il ne dispose pas de clavier physique. Il intègre plutôt deux écrans de 13,4 pouces reliés par une charnière métallique. Bien évidemment, il est utilisable avec un stylet. Comme utilité, il est par exemple possible d’effectuer un entretien vidéo avec l’écran en face et prendre des notes sur le second écran posé à plat. Il est également possible de plier en deux et le faire arrêter sur une table afin d’utiliser une face de l’écran comme présentation et l’autre face comme surface de travail.





Concept Ori par contre est une tablette classique doté d’un écran OLED de 13,3 pouces, mais qui peut se plier pour partager l’écran en deux afin d’effectuer du multitâche, prendre des notes ou afficher différents contenus multimédias, comme on le ferait avec Concept Duet. La particularité est que la tablette devient moins encombrante une fois pliée en deux.





