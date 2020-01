La manipulation en ligne devient une activité commerciale de plus en plus prisée Comment des entreprises de relation publique vendent-elles des mensonges sur internet ? 5PARTAGES 5 0 Peng Kuan Chin a sorti son téléphone, désireux de montrer l'avenir de la manipulation en ligne. Des serveurs invisibles ont commencé à explorer le Web à la recherche d'articles et de publications chinois. Le système a rapidement réorganisé les mots et les phrases en un nouveau texte. Son écran affiche un décompte croissant des articles générés par son produit, qu'il surnomme le « Content Farm Automatic Collection System ».



Avec les articles en main, un ensemble de sites Web contrôlés par Peng les a publiés et ses milliers de faux comptes de médias sociaux les ont diffusés sur Internet, envoyant instantanément du contenu manipulé dans les flux d'actualités, les boîtes de réception des applications de messagerie et les résultats de recherche.



« J'ai développé cela pour manipuler l'opinion publique », a déclaré Peng à la filiale taïwanaise du The Reporter, un site d'information d'investigation. Il a ajouté que l'automatisation et l'intelligence artificielle « peuvent générer rapidement du trafic et de la publicité beaucoup plus rapidement que les gens ».



Durant l'interview, l'homme de 32 ans a détaillé son parcours depuis l'envoi de courriers indésirables à l'âge de 14 ans jusqu'à son recrutement pour aider à la campagne de réélection de 2018 de Najib Razak, l'ancien Premier ministre de Malaisie.



Les clients de Peng sont des entreprises, des marques, des partis politiques et des candidats en Asie. « Les clients ont de l'argent, et je me fiche de ce qu'ils achètent », a-t-il déclaré. Ils achètent un système de manipulation en ligne de bout en bout, qui peut influencer les gens à grande échelle - entraînant des votes, des produits vendus, et des perceptions qui changent.



Le produit de Peng est calqué sur un logiciel d’automatisation qu’il a vu en Chine et il pense que personne d’autre en dehors du continent n’en dispose. Mais bien que sa technologie soit unique, sa société, Bravo-Idea, ne l'est pas. Il existe désormais une industrie mondiale de sociétés de relations publiques et de marketing prêtes à déployer de faux comptes, de faux récits et de pseudo sites Web d'actualités au juste prix.



Si la désinformation en 2016 a été caractérisée par des spammeurs et des trolls qui diffusaient de fake news pro-Trump et sévissaient sur diverses plateformes parmi lesquelles Facebook et Twitter, 2020 s'annonce comme l'année où les professionnels de la communication à la location fournissent des opérations de propagande en ligne sophistiquées à toute personne désireuse de payer. Partout dans le monde, des politiciens, des partis, des gouvernements et d'autres clients embauchent ce qui est connu dans l'industrie sous le nom d'entreprises de « Black Public Relation » pour répandre des mensonges et manipuler le discours en ligne.



Les relations publiques négatives, également appelées dark public relations (DPR) et dans certains écrits antérieurs Black PR, sont un processus de destruction de la réputation et / ou de l'identité de l'entreprise de la cible. L'objectif du DPR est de discréditer quelqu'un d'autre, qui peut constituer une menace pour l'entreprise du client ou être un rival politique. Les DPR peuvent s'appuyer sur la sécurité informatique, l'espionnage industriel, l'ingénierie sociale et l'intelligence économique. Les techniques courantes incluent l'utilisation de squelettes dans le placard de la cible, la production de faits trompeurs pour embobiner un concurrent. En politique, la décision d'utiliser DPR est également connue sous le nom de campagne négative. Les relations publiques ne sont souvent que des informations recyclées utilisées par une pléthore de sources, laissant ainsi la place à des perspectives minimales concernant les événements.





Un marché en pleine émergence



Fin décembre, Twitter a annoncé qu'il avait supprimé plus de 5 000 comptes qui, selon lui, faisaient partie « d'une importante opération d'information soutenue par l'État » en Arabie saoudite menée par la société de marketing Smaat. Le même jour, Facebook a annoncé le retrait de centaines de comptes, pages et groupes qui, selon lui, étaient impliqués dans des « ingérences étrangères et gouvernementales » au nom du gouvernement géorgien. Il a attribué l’opération à Panda, une agence de publicité en Géorgie, et au parti au pouvoir du pays.



Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de cybersécurité de Facebook, a déclaré que « la professionnalisation de la tromperie » est une menace croissante : « la notion plus large d'opérations de tromperie et d'influence existe depuis un certain temps, mais au cours des dernières années, nous avons vu des entreprises grandir et qui construisaient essentiellement leur modèle commercial autour de la tromperie ».



Bien que Peng soit l'un des praticiens des Black PR les plus sophistiqués, il est loin d'être le seul. Les révélations saoudiennes et géorgiennes ont été précédé par des enquêtes similaires sur des entreprises de marketing et de relations publiques dans des pays tels qu'Israël, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Ukraine, le Brésil, l'Indonésie et la Pologne.



Cindy Otis, un ancien officier de la CIA et auteur de True or False: A CIA Analyst's Guide to Spotting Fake News, a déclaré que les opérations d'information menées par des États-nations comme la Russie et l'Iran ont fourni « un manuel pour les individus et les groupes qui sont financièrement motivé à plonger dans cet espace ».



L'émergence de sociétés de Black PR signifie que les enquêteurs des plateformes, des sociétés de sécurité et de la communauté du renseignement « passent de plus en plus de temps à regarder les services de désinformation à la demande », a déclaré Otis.



Le groupe Archimedes, une société israélienne de Black PR, a créé des réseaux de centaines de pages Facebook, de comptes et de groupes à travers le monde, se vantant sur son site Web qu'il « utiliserait tous les outils et profiterait de tous les avantages disponibles pour changer la réalité selon les souhaits du client ». Pour une élection au Mali, il a géré une fausse page de vérification des faits qui prétendait être dirigée par des étudiants locaux. En Tunisie, il a publié une page intitulée « Stop à la désinformation et aux mensonges ». Au Nigéria, il a publié des pages plaidant pour et contre le même politicien, l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Les chercheurs ont postulé que la page pro-Abubakar « était probablement conçue pour identifier ses partisans afin de les cibler avec un contenu anti-Abubakar plus tard ».



En Ukraine, la firme de relations publiques Pragmatico a employé des dizaines de jeunes gens avertis sur le plan numérique pour diffuser des commentaires positifs sur de faux comptes Facebook sur les clients. En Pologne, Cat @ Net a géré des réseaux de faux comptes Twitter exploités par des employés handicapés travaillant à domicile, que l'agence a embauchés car elle pouvait leur payer des tarifs inférieurs à ceux du marché pendant qu'ils recevaient des subventions gouvernementales. Le rapport d'Investigate Europe a également révélé que Cat @ Net a effectué des travaux pour l'une des agences de relations publiques les plus importantes de Pologne, Art-Media (la société a nié avoir travaillé avec Cat @ Net).



À Porto Rico, des journalistes ont révélé que l'ancien gouverneur Ricardo Rosselló était administrateur d'un groupe Telegram où un consultant de la société de marketing KOI semblait planifier et diriger des campagnes sur les réseaux sociaux pour diffuser des messages pro-gouvernementaux et attaquer ses rivaux. En août, Rosselló a démissionné, en partie suite à l'indignation généralisée suscitée par les conversations.





La découverte d'une carrière



La carrière de Peng est une feuille de route sur la façon dont les services de manipulation en ligne ont évolué des opérations en solo vers des agences qui font ouvertement la publicité de leurs services et emploient beaucoup de salariés.



À 14 ans, il a écrit un programme de spam par courrier électronique pour remplir des boîtes aux lettres de personnes à Taiwan. « En utilisant 30 ordinateurs que j'avais dans une pièce, je suis devenu un très gros joueur dans l'envoi de spam », a déclaré Peng. « Je pense que 1 personne sur 2 à Taiwan a reçu des courriers indésirables dont j'étais responsable ».



Au lycée, il a créé un logiciel pour spammer les babillards électroniques populaires avec des offres, étiquetant le produit comme un « kit de publication automatique de bulletins ». Il a fait diffuser une annonce demandant aux visiteurs de sites pornographiques : « savez-vous qu'une masturbation excessive peut provoquer l'impuissance et l'éjaculation précoce ? » Peng a déclaré que la publicité alarmiste avait aidé à stimuler les ventes de pilules de valorisation masculines qu'il promouvait.



Peng a créé des milliers de faux comptes sur des babillards chinois populaires pour promouvoir ses produits et ceux de ses clients. Il a rapidement commencé à créer et à vendre des sites Web et des conseils via Skype sur la façon de gagner de l'argent en ligne.



« J'en ai accueilli tellement que j'ai même perdu la voix! J'étais alors lycéen, et ma mère se demandait ce que je faisais au téléphone toute la journée », a-t-il dit.



En 2011, des chanteurs d'écoles de Taïwan ont participé à un concours télévisé populaire. Alma mater de Peng a gagné; son interprète a reçu plus de 41 millions de votes en ligne, soit près du double de la population taïwanaise. Un responsable de l'école a confirmé au journaliste que l'école avait demandé l'aide de Peng pour le concours, mais a refusé de commenter davantage.



Depuis 2013, Peng développe son « Content Farm Automatic Collection System ». Ses clients utilisent son système pour submerger leurs recoins choisis d'Internet avec des torrents de texte généré par l'IA qui influencent les résultats de recherche. Peng a perfectionné le système en achetant les services de tous les médias sociaux et offres de manipulation SEO qu'il pouvait trouver sur Taobao, un énorme site de commerce électronique chinois appartenant à Alibaba.



« J'ai été victime d'une arnaque à plusieurs reprises au début parce que je ne comprenais pas vraiment le logiciel », a-t-il déclaré. « Beaucoup d'entre eux étaient faux ou inutiles ».



Peng a demandé à ses six développeurs de construire un système inspiré du meilleur de ce qu'il a vu. Alors que Peng se concentre sur l'automatisation, les entreprises de Black PR peuvent s'appuyer sur le travail manuel. Vasil Bidun, un professionnel du métier, est l'un d'eux. Sa tâche peut lui prendre de nombreuses heures ; il se connecte avec différents faux comptes Facebook pour commenter en faveur des candidats, critiquer leurs adversaires ou orienter les conversations dans des directions spécifiques.



« Le but est d'obtenir une réaction émotionnelle d'une personne », a déclaré Bidun dans une interview. « S'ils lisent un commentaire, même [s'ils s'imaginent] qu'il a été écrit par un bot, cela pourrait les affecter émotionnellement et il devient plus difficile pour eux de se contrôler ».



Source : Facebook, News Room Facebook, The Reporter



Et vous ?



Pensez-vous comme ce responsable Facebook que « la professionnalisation de la tromperie » est une menace croissante ? Dans quelle mesure ?

Comment procéder vous pour décider si une information est crédible ou non sur un sujet donné ?

Des dispositions législatives comme l'article 13 de la directive Copyright qui demande aux plateformes de mettre sur pieds un filtrage automatique des contenus mis en lignes pourraient-elles s'appliquer dans ce cas de figure ?

Les internautes qui partagent des fake news sont-ils en partie responsables de la manipulation de masse ? Dans quelle mesure ?

