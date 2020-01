Un cadre de Facebook déclare que la société était pour des raisons insoupçonnées responsable de l'élection de Trump en 2016 Et qu'il ne faudrait pas qu'elle use de stratagèmes pour le stopper en 2020 28PARTAGES 4 0 En 2016, après l’élection de Donald Trump à la maison blanche, Facebook a été accusé d’avoir influencé les résultats du scrutin américain. A l’époque, Marc Zuckerberg avait fait une sortie pour démentir cela, en affirmant que Facebook avait plutôt contribué à réduire l’abstention. Depuis ce temps, il est resté au sein de l’opinion publique ce doute sur le rôle joué par Facebook et une récente sortie d’un haut responsable de l’entreprise pourrait avoir un impact profond sur la façon dont les gens perçoivent le rôle de Facebook lors de l'élection présidentielle de 2020.



Andrew Bosworth, puisqu’il s’agit de lui, est actuellement vice-président de Facebook en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Dans un article publié en interne puis republié sur sa page Facebook, il a partagé quelques réflexions pour 2020 tout en revenant sur des événements passés, notamment l’élection présidentielle de 2016. Bosworth dit qu'il n'est pas fan de Trump, mais il attribue sa victoire à la stratégie numérique de sa campagne.





Donc, à la question de savoir si Facebook était responsable de la victoire de Trump, il déclare : « Je pense que la réponse est oui, mais pas pour les raisons que l'on pense. Il n'a pas été élu à cause de la Russie ou de la désinformation ou de Cambridge Analytica. Il a été élu parce qu'il a dirigé la meilleure campagne publicitaire numérique que j'aie jamais vue d'un annonceur ». Au départ, Bosworth souhaitait que son article ne soit publié qu’en interne, mais après que le New York Times ait eu une copie de celui-ci, il a décidé de le rendre public afin que ses propos soient compris dans leur contexte d’origine.



Dans la publication, qui a été débattue par les employés de Facebook, Bosworth a déclaré qu'il voulait désespérément tirer sur n'importe quel levier à ma disposition pour éviter que Trump remporte l'élection présidentielle de 2020. Mais, qu’en pensant à une scène du film Le Seigneur Des Anneaux, il a compris qu’il ne fallait pas le faire. La scène dont il est question est celle dans laquelle Frodon offre l'anneau à Galadrial et qu'elle imagine utiliser le pouvoir avec droiture, au début, mais sait que cela finira par la corrompre.



C’est ainsi qu’il a déclaré : « Aussi tentant soit-il d'utiliser les outils à notre disposition pour changer le résultat, écrit-il, je suis convaincu que nous ne devons jamais faire cela ou nous deviendrons ce que nous craignons ». Quoiqu’il en soit, il est assez effrayant de savoir qu’une entreprise possède un aussi grand pouvoir que celui d’être en mesure d’influencer une élection présidentielle. Jusqu'à présent, ni Trump ni ses opposants du côté démocrate n'ont commenté le post de Bosworth ou ce que les implications de ses commentaires pourraient signifier pour les élections de 2020.



Comment percevez-vous le fait que Facebook possède ce pouvoir d'influencer des élections présidentielles ?

Que proposeriez-vous comme mesure pour réduire l'impact de Facebook sur le champ politique ?



