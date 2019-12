Apple News, l'application d'agrégation d'actualités, ne supporterait plus l'ajout de flux RSS qui permet d'intégrer d'autres sources d'information dans l'app, Doit-on croire à la thèse du bogue ? 7PARTAGES 5 0 Si vous disposez d’un iPhone, iPad, iPod touch ou Mac et que vous vous intéressez à l’actualité, vous avez certainement déjà utilisé l’application Kiosque (également appelée Newsstand dans sa version anglaise), Apple News ou Apple News+. Pour les personnes extérieures à l’environnement Apple, il faut savoir que ces applications sont trois variantes d’une même application développée par Apple. Dans leur essence, elles ont pour vocation d’agréger les informations provenant de divers journaux, magazines et autres sources d’informations afin de permettre aux utilisateurs d’avoir leurs informations centralisées dans une seule application sur leurs appareils.



Kiosque est la première version de l’application d’actualités d’Apple. Elle a été annoncée en octobre 2011 et est compatible avec la version 5 jusqu’à iOS 8. À partir de la version 9 d’iOS, Apple a mis à jour Kiosque en sortant Apple News qui est également disponible en tant que widget dans certains pays. En plus d’être gratuite, Apple explique que l’application « Apple News utilise l’intelligence sur l’appareil pour recommander des histoires et accéder à vos informations uniquement avec votre permission, sans jamais les partager avec d’autres ». Et d’ajouter que « nous ne permettons pas aux annonceurs et aux éditeurs de vous suivre — vous seul savez donc ce que vous avez lu ». Après avoir été lancée, Apple News a été utilisée chaque mois par 85 millions de personnes, rapporte Apple. Selon Tim Cook, le PDG d’Apple, plus de 5 milliards d’articles sont lus chaque mois sur cette application, ce qui fait d’Apple News l’application d’information n° 1 dans le monde.



Face au succès déclaré d’Apple News, Apple a sorti en mars dernier une mise à jour d’Apple News dans une poignée de pays qu’il a baptisée Apple News+. La différence avec Apple News est qu’Apple News+ est proposée sous forme d’abonnement de 9,99 $ par mois après une période gratuite d’essai. Bien évidemment, Apple News+ offre des services additionnels notamment en récupérant beaucoup plus d’informations à partir de centaines de magazines et de grands journaux de tous les genres. De même, elle permet de lire les informations aussi bien en ligne que hors ligne sur les appareils souhaités et autorise le partage de l’abonnement avec les membres (jusqu’à six) d’une même famille.





Dès ses débuts, l’application gratuite Apple News intégrait par défaut des sites web approuvés par Apple pour la diffusion d’informations dans l’application. Aussi, pour offrir plus de choix aux utilisateurs, Apple a ajouté des options qui permettent d’ajouter d’autres sources d’informations sur iOS ou Safari pour macOS. Cette fonctionnalité fortement appréciée des utilisateurs permet aux utilisateurs de récupérer les informations de divers fournisseurs de contenus en utilisant Apple News comme lecteur de flux RSS en plus du format Apple News qui offre les mêmes possibilités.



Toutefois, depuis quelques semaines, des utilisateurs rapportent qu’Apple News sur iOS et Mac (avec Catalyst) ne prend plus en charge l’ajout de flux RSS ou Atom. En cliquant sur le lien de récupération du flux RSS du site tiers, il revoit à l’application Apple News puis rejette ce flux en affichant un message d’erreur.





Pour certains utilisateurs, ce problème serait dû à un bug qui sera probablement corrigé par Apple. Pour d'autres, cela ne serait pas en fait un bug, mais plutôt une volonté d’Apple de mieux gérer les fake news en ne permettant plus l’ajout de sites tiers à Apple News pour éviter que certaines personnes ajoutent des sites de propagande comme Infowars.



Pour d’autres utilisateurs par contre, c’est avec beaucoup de frustration que ce problème a été accueilli. Pour ces personnes, Apple souhaiterait pousser les utilisateurs vers Apple News+ qui peinent encore à convaincre les utilisateurs de mettre la main à la poche pour basculer sur ce service.



Les avis étant partagés sur ce problème, selon vous, quelle pourrait être la cause de ce problème de lecture de flux RSS dans Apple News ?



