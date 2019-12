Le Département de la justice des Etats-Unis offre jusqu'à 5 millions de dollars pour trouver deux hackers russes à la tête d'une organisation qui serait liée aux services de renseignement du Kremlin 52PARTAGES 16 0 Maksim Yakubets et Igor Turashev sont deux kackers de nationalité russe accusés d'être à la tête d'un groupe de pirates informatiques lié aux services de renseignement du Kremlin. Yakubets est âgé de 32 ans et est considéré comme étant un vrai criminel du XXIe siècle qui, en appuyant sur une touche du clavier et en cliquant sur sa souris, a commis des crimes informatiques à travers le monde. Turashev quant à lui, est âgé de 38 ans et est vu comme l’une des têtes pensantes d’Evil Corp, le groupe de pirates auquel ils appartiennent.



Déterminé à mettre les 2 hackers russes derrière les barreaux, le Département de la Justice des États-Unis a fait savoir dans un communiqué qu’il offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information menant à leur arrestation. Ce qui représente une prime record dans le secteur de la cybercriminalité. Selon la justice américaine, il est reproché à Evil Corp d’avoir attaqué des banques, des institutions financières, des autorités locales, des organisations privées et des petites entreprises en utilisant la technique de l'hameçonnage (phishing).





Pour commettre leurs forfaits, les deux hommes auraient développé puis déployé le cheval de Troie bancaire connu sous le nom de Dridex. C’est ce qu’a déclaré Scott W. Brady, procureur du district ouest de Pennsylvanie : « Pendant plus d’une décennie, Yakubets et Turashev ont dirigé l’une des organisations de cybercriminalité les plus sophistiquées au monde. En déployant le logiciel malveillant Bugat, aussi connu sous le nom de Cridex et Dridex, ces cybercriminels ont visé des individus et sociétés dans l’ouest de la Pennsylvanie et partout dans le monde ».



Les diverses opérations menées par le duo leur auraient permis de dérober plus de 100 millions de dollars en dix ans. Ils se servaient de logiciels malveillants cachés dans des pièces jointes de courriels pour accéder aux identifiants et coordonnées bancaires de leurs victimes. Les hackers transféraient ensuite frauduleusement l'argent vers des comptes bancaires qui leur appartenaient ou qu'ils contrôlaient. Une vingtaine de pays aurait ainsi été touchée durant la période d’activité du binôme.



Cette récompense de 5 millions fait partie du programme de récompenses Transnational Organized Crime (TOC) du Département d'État américain. Créé en 2013 par le Congrès, il s’agit de l'un des nombreux outils utilisés par les autorités américaines pour soutenir les efforts des forces de l'ordre visant à démanteler les organisations criminelles transnationales et à traduire leurs dirigeants et leurs membres en justice. Il ne reste plus qu’à espérer que cette récompense sera suffisante pour permettre de les appréhender.



Deux personnes impliquées dans cette affaire ont été arrêtées en Grande-Bretagne et extradées aux États-Unis. Aux dernières nouvelles, les deux hackers russes ont été localisés en Russie et d’après le Trésor américain, Yakubets aurait collaboré avec les services de renseignement russes (FSB). Ce qui suppose qu’il bénéficie probablement de la protection du Kremlin. On imagine donc mal le gouvernement russe le laisser se faire extrader.



Pensez-vous que cette récompense suffira pour permettre l’arrestation de ces hackers ?

Pensez-vous que le Kremlin puisse laisser faire extrader ces hackers russes ?



