Lancé en 2001, Yahoo Groups a été créé dans le but de « tisser des liens, rester en contact, partager des idées et discuter de leurs centres d'intérêt au moyen d'outils de courrier électronique et Web populaires ». Cette initiative a été bien accueillie par les internautes, car neuf ans plus tard, Yahoo a déclaré avoir dépassé la barre des 115 millions d'utilisateurs. Une audience qui a contribué à la signature de contrat avec plusieurs opérateurs pour la préinstallation de Yahoo.



Cependant, Verizon, qui a racheté Yahoo en 2017, a annoncé au public la fermeture de ce service en deux étapes :

dès le 28 octobre 2019, impossible de télécharger (upload) du contenu sur Yahoo Groups ;

dès le 14 décembre 2019, tout contenu sera définitivement supprimé.

La suppression en masse comprend des fichiers, des sondages, des liens, des photos, des dossiers, une base de données, un calendrier, des pièces jointes, des conversations, des mises à jour par e-mail, des résumés de messages et des historiques de messages qui ont été téléchargés sur les serveurs Yahoo.



Toutefois, les utilisateurs auraient la possibilité de sauvegarder leurs fichiers sur d’autres plateformes. Les utilisateurs de Yahoo Groups seront redirigés vers une page Web Yahoo avec les instructions de téléchargement de photos et d’autres fichiers dans le groupe auquel il appartient. Une option pour la demande de téléchargement de toutes les données Yahoo est aussi disponible sur cette même page Web. Mais il est impératif de le faire bien avant la date butoir susmentionnée, car la demande peut prendre jusqu'à 30 jours pour que le traitement soit terminé et que le téléchargement soit disponible. Yahoo a toutefois rassuré ses utilisateurs en déclarant qu'ils pourront toujours communiquer avec leurs groupes par courriel et chercher des groupes privés sur le site.





Si Verizon prévoyait d'autoriser les utilisateurs à télécharger leurs propres données à partir du tableau de bord de la plateforme, cela n'est vraisemblablement pas valable pour le travail de The Archive Team qui veut enregistrer le contenu pour le télécharger sur Internet Archive, la plateforme qui exécute la Wayback Machine, un site web mis à disposition par Internet Archive afin d'offrir un accès à des clichés instantanés de pages web stockés par l'organisme.



« Yahoo a banni toutes les adresses e-mail que les volontaires de The Archive Team utilisaient pour rejoindre Yahoo Groups afin de télécharger des données », a rapporté l'équipe Yahoo Groupes Archive. « Verizon a également rendu impossible pour l'équipe d'archives de continuer à utiliser des scripts semi-automatisés pour rejoindre les groupes Yahoo - ce qui signifie que chaque groupe doit être rejoint un par un, une tâche impossible (refaire le travail des quatre dernières semaines au cours des 4 prochaines journées) ».



L'équipe d'archivage sur Yahoo Groups a fait valoir qu'elle est confrontée à « une perte de 80% des données » car Verizon bloque les comptes de messagerie des membres de l'équipe. Si Yahoo Groups n'est plus largement utilisé aujourd'hui, il n'en était pas de même par le passé. La taille des archives que le groupe tente de sauvegarder est importante et le groupe avait enregistré environ 1,8 milliard de messages fin 2018.



Selon l'équipe : « au 16/10/2019, l'annuaire a répertorié 5 619 351 groupes. 2 752 112 d'entre eux ont été découverts. 1 483 853 (54%) ont des archives de messages publiques avec un nombre estimé de 2,1 milliards de messages (1 389 messages par groupe sur moyenne à ce jour). 1,8 milliard de messages (86%) ont été archivés au 28/10/2018 ».



Verizon a indiqué aux archivistes concernés que « les ressources nécessaires pour maintenir le contenu historique des pages des groupes Yahoo sont prohibitives, car elles sont largement inutilisées ». L'entreprise a également déclaré : « concernant les 128 personnes qui ont rejoint Yahoo Groups dans le but de les archiver, sont-elles des personnes d'Archiveteam.org ? Si tel est le cas, leurs actions ont violé nos conditions d'utilisation. En raison de cette violation, nous ne pouvons pas leur donner de nouvelles autorisations ».



« En outre, les modérateurs de groupes peuvent bannir les utilisateurs s'ils violent les conditions de leurs groupes, de sorte que les membres précédemment bannis ne pourront pas télécharger le contenu de ce groupe. Si vous pouvez envoyer des informations sur l'utilisateur, nous pouvons enquêter sur la cause du manque d'accès ».



De plus, Verizon a mentionné que la fonctionnalité de messagerie électronique de la plateforme continuera de fonctionner, du moins pour les membres qui n'ont pas été bannis. « Bien que les utilisateurs ne puissent plus publier ni télécharger de contenu sur le site, la fonctionnalité de messagerie existe. Si vous rencontrez des problèmes avec cette fonctionnalité, veuillez contacter YahooGroupsEscalations@verizonmedia.com et nous travaillerons pour résoudre le problème au plus vite ».



:fleche



Archive Team



Et vous ?



Avez-vous un compte Yahoo ? Vous servez-vous de la plateforme Yahoo Groups ?

Si oui, avez-vous déjà procédé au téléchargement des différentes ressources publiées dans vos groupes ?

Que pensez-vous de l'initiative d'une archive de Yahoo Groups ?

Que pensez-vous de la réaction de Verizon ? Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait l'expliquer ?



