L'armée US prévoit des améliorations cybernétiques pour fusionner les humains et les machines à l'horizon 2050 Des soldats qui ont une vue surhumaine, des muscles augmentés contrôlables 0PARTAGES 3 0 Un robot militaire ou une arme autonome est un robot, autonome ou contrôlé à distance, conçu pour des applications militaires. Le cancer des armes autonomes pose plusieurs problèmes éthiques et légaux encore non résolus, mais les choses risquent d’aller encore plus loin avec ce que prévoit le département américain de la Défense. Un rapport du "U.S. Army Combat Capabilities Development Command Chemical Biological Center" a révélé que l’armée prévoit des améliorations cybernétiques pour fusionner les humains et les machines à l’horizon 2050.



L’U.S. Army Combat Capabilities Development Command Chemical Biological Center, une division de recherche scientifique de l'armée de terre axée sur les armes biologiques et chimiques travaille sur la manière d’augmenter les capacités de combat des soldats en les fusionnant avec les machines. Le rapport, intitulé "Cyborg Soldiers 205 : Human/ Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD", s’apparente à une dystopie des années 2050 où les soldats blessés sont améliorés cybernétiquement, mais rentrent chez eux dans une Amérique terrifiée par les cyborgs.



Selon l’étude, la mauvaise perception du public est un obstacle à l'adoption massive de la cybernétique. « L'objectif premier de cet effort est de déterminer le potentiel des machines qui sont physiquement intégrées dans le corps humain pour augmenter et améliorer la performance des êtres humains au cours des 30 prochaines années », ont expliqué les chercheurs. Le rapport fait allusion au film “Terminator II : Le Jugement dernier” et les expériences de Frankenstein. Les scientifiques estiment que ces films nous ont tous empoisonnés contre les robots tueurs, au grand dam des militaires.



« Dans les médias, la littérature et les films sociaux et libres populaires, l'utilisation de machines pour améliorer la condition physique de l'espèce humaine a fait l'objet d'un récit déformé et dystopique au nom du divertissement », indique l'étude. « Les dirigeants de la défense doivent comprendre que les perceptions négatives du public et de la société devront être surmontées si ces technologies doivent être mises en œuvre », lit-on dans le rapport. Selon le groupe d’étude, la cyberamélioration est une technologie de pointe, et il est difficile de prédire où elle ira au cours des trois prochaines décennies.





L’étude estime que ce qui devrait être le thème troublant de l'étude est le fait que bon nombre de ces améliorations ne peuvent survenir qu'après qu'un soldat ait été blessé. « Lorsqu'on travaille avec une zone délicate comme l'œil, la blessure peut être le seul moyen de convaincre un guerrier blessé de se faire opérer », décrit le rapport. Ensuite, il y a les systèmes de contrôle musculo-squelettiques optogénétiques. Pour renforcer les muscles, le Pentagone renforcerait les tissus faibles grâce à un réseau de capteurs sous-cutanés.



Ces capteurs fourniront une stimulation optogénétique par des impulsions lumineuses programmées. L'optogénétique stimule le tissu musculaire, voire les neurones, par la lumière au lieu de l'électricité. De même, l’étude prévoit aussi que des oreilles cybernétiques amélioreront la perception et permettront aux soldats d'avoir de nouvelles capacités. L'étude prévoit que les progrès futurs ne permettront pas seulement d'améliorer l'audition, mais aussi de convertir et de transmettre ces signaux à d'autres personnes sur de longues distances.



Enfin, l’étude prévoit aussi une interface directe entre le cerveau humain et les machines. Les interfaces homme/machine sont évoquées depuis plusieurs années déjà et plusieurs sociétés travaillent dessus. La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) travaille sur cette technologie depuis des années. La DARPA a testé avec succès des puces mémoires prothétiques. Starlink d’Elon Musk, PDG de Tesla et de Space X, travaille aussi sur des implants neuronaux dans le but d’interfacer le cerveau humain avec l'intelligence artificielle.



Mais en plus des questions d’éthique et légales que soulèvent ce type d’armes, les améliorations que prévoit le Pentagone pourraient faire ressortir d’autres problèmes. Quand un être humain fusionne avec une machine, les lois de la guerre doivent-elles encore la considérer comme une personne ou un équipement ? Lorsqu’un combattant amélioré est capturé, bénéficie-t-il des mêmes protections en vertu de la Convention de Genève, et son statut amélioré modifiera-t-il le traitement qu'il est susceptible de recevoir ?



Ce sont là des exemples de questions que les chercheurs se sont posées à la suite de l’étude. Il y a aussi des questions fondamentales de sécurité nationale. Les cyborgs peuvent-ils être piratés ? Quel type de cryptage devrait être utilisé et sera-t-il assez suffisant ? Un soldat qui rentre chez lui doit-il renoncer à ses améliorations ? Est-il éthique de retirer les muscles renforcés qui permettent à un soldat blessé de marcher ? Quels seront les effets à court et à long terme de ces technologies sur la santé ?



Le Pentagone ne le sait pas. Personne ne le sait. Tout ce que tout le monde sait, c'est que ces améliorations, sous une forme ou sous une autre, sont à venir. Ils ne ressemblent peut-être pas exactement à ce que le Pentagone prédit ici, mais les gens puissants veulent qu'ils se produisent. Les milliardaires veulent que ça arrive. L'armée américaine veut qu'ils se produisent. La réalité est que les considérations morales, éthiques et juridiques seront probablement définies après coup.



