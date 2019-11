Plus de 480 millions d'applications mobiles VPN ont été téléchargées en un an. L'Indonésie, les USA et l'Inde figurent en tête des pays ayant enregistré le plus de téléchargements 0PARTAGES 8 0 Alors que les utilisateurs d’Internet mobile du monde entier subissent diverses formes d'autoritarisme numérique et / ou prennent davantage conscience de la valeur de leurs données de navigation, il est clair que les applications VPN constituent un outil de plus en plus utilisé pour lutter contre la censure et la vie privée.



Selon l'édition 2019 du Global Mobile VPN Report, qui a été publiée la semaine dernière, plus de 480 millions d'applications VPN mobiles avaient été téléchargées depuis les app stores officiels Android et iOS. Ce nombre est 54% plus élevé que l’année précédente, qui n’avait enregistré que 311 millions de téléchargements.



Sur ce chiffre de 480 millions, 75% étaient des téléchargements d’applications VPN sous Android (358,3 millions), contre 121,9 millions d’applications VPN iOS, ce qui n’est pas une surprise puisque Android possède une base d’utilisateurs beaucoup plus grande.



Lorsqu'il a fallu faire le top 20 des pays où les VPN ont été le plus téléchargés, la Chine a été exclue du rapport malgré la prévalence historique de l'utilisation de VPN dans ce pays. L'éditeur a noté que cela est dû au manque croissant de fiabilité des données de téléchargement suite au retrait des applications VPN de l’App Store d’Apple en 2017 et à la censure permanente de tous les services Google, y compris le Play Store.



Les pays où les internautes ont le plus téléchargé de VPN sont (dans l'ordre) :

l'Indonésie (75,5 millions de téléchargement entre 2018 et 2019) ; les États-Unis (74,6 millions de téléchargement) ; l'Inde (57 millions de téléchargement) ; les Émirats Arabes Unis (30,6 millions de téléchargement) ; le Brésil (23,5 millions de téléchargement).





La France ne fait pas partie du top 20. Toutefois, sur un an, elle a observé 4,6 millions de téléchargement de VPN, soit une augmentation de 64% en volume de téléchargement.





Lorsqu'il a fallu faire une liste en fonction de la croissance en volume de téléchargement, le rapport a donné la suivante :

Inde - 405% (57,0 M) ; Jordanie - 387% (3,6 M) ; Kazakhstan - 210% (4.1M) ; Algérie - 205% (4.8M) ; Vietnam - 140% (5,6 M) ; Indonésie - 111% (75,5 millions) ; Nigeria - 107% (5,3 M) ; Égypte - 95% (5.8M) ; Singapour - 83% (1,9M) ; Afrique du Sud - 82% (1,5 M).

Selon le rapport, les augmentations les plus importantes du nombre de téléchargements de VPN mobiles par rapport à l'année dernière, notamment en Inde, en Jordanie, au Kazakhstan et en Algérie, ont été largement causées par la forte augmentation de la demande dans ces pays.



D'autres marchés, en croissance plus progressive, partageaient un thème commun autour de l'introduction ou du renforcement de la législation relative à la cybercriminalité.



Le Vietnam et Singapour ont tous deux adopté de nouvelles lois en 2019, qui autorisent les autorités à censurer le contenu en ligne en obligeant les entreprises du secteur des technologies à renoncer aux informations des utilisateurs et à supprimer les publications défavorables.



Les autorités égyptiennes ont eu recours à leur nouvelle loi de 2018 sur la cybercriminalité pour bloquer 34 000 sites Web liés à une campagne de l'opposition intitulée « Nul ». La campagne avait recueilli 250 000 signatures contre le référendum constitutionnel en Égypte plus tôt cette année. Le référendum a prolongé la portée politique et le mandat du président Abdel Fattah al-Sissi jusqu’en 2030.



De même, le Nigeria a multiplié les attaques ciblées contre les journalistes et les publications critiques qui ont révélé la brutalité policière, la corruption et des blocages pétroliers secrets dans le delta du Niger, en invoquant le non-respect de la réglementation relative à la cybercriminalité.



Il est intéressant de noter que le cas anormal de l’Afrique du Sud a entraîné une augmentation du nombre de téléchargements VPN, car le gouvernement a été accusé de surveillance de masse de toutes les communications, en violation de leur propre Réglementation de la Loi sur l’interception des communications de 2002 (RICA) et de la Loi sur la sécurité nationale de 1994 (NSIA). Le gouvernement a justifié la surveillance accrue comme essentielle aux intérêts de la sécurité nationale. Toutefois, la Haute Cour a estimé que les activités de l’État étaient illégales.





Pics dans les demandes VPN



L'analyse des données de téléchargement mensuelles dans le monde a révélé de fréquentes augmentations de la demande de VPN mobiles. Bon nombre de ces pics ont été provoqués par le fait que les internautes locaux tentaient de contourner des fermetures d'accès à des services ou applications Internet. Les faits saillants notables suivent:



Octobre-décembre 2018, Inde: augmentation moyenne de 66% par mois pendant trois mois. L'Inde a subi 134 interruptions Internet rien qu'en 2018, la quasi-totalité d'entre elles ciblant les services Internet mobiles. Celles-ci sont venues en réponse à divers problèmes: conflits civils, élections locales, assassinats de politiciens par des séparatistes militants et, en particulier, pour contrôler le flux d'informations concernant les troubles en cours dans la région controversée du Cachemire. En outre, une interdiction sur 827 sites Web pour adultes en octobre pourrait également expliquer la flambée du nombre de téléchargements de VPN, soutenue par une augmentation corrélative du nombre de recherches liées à un VPN au cours du mois suivant l'interdiction.

augmentation moyenne de 66% par mois pendant trois mois. L'Inde a subi 134 interruptions Internet rien qu'en 2018, la quasi-totalité d'entre elles ciblant les services Internet mobiles. Celles-ci sont venues en réponse à divers problèmes: conflits civils, élections locales, assassinats de politiciens par des séparatistes militants et, en particulier, pour contrôler le flux d'informations concernant les troubles en cours dans la région controversée du Cachemire. En outre, une interdiction sur 827 sites Web pour adultes en octobre pourrait également expliquer la flambée du nombre de téléchargements de VPN, soutenue par une augmentation corrélative du nombre de recherches liées à un VPN au cours du mois suivant l'interdiction. Février 2019, Algérie: augmentation de 73% du nombre de téléchargements, probablement en raison de la fermeture de l'Internet causée par des manifestations contre le président Abdelaziz Bouteflika, pour un cinquième mandat consécutif.

augmentation de 73% du nombre de téléchargements, probablement en raison de la fermeture de l'Internet causée par des manifestations contre le président Abdelaziz Bouteflika, pour un cinquième mandat consécutif. Février 2019, Corée du Sud: une augmentation de 75% a été observée à la suite de la mise en liste noire de 895 sites Web par le gouvernement. Peu de temps après, cela a été suivi par une montée en puissance des techniques de surveillance de masse du gouvernement.

une augmentation de 75% a été observée à la suite de la mise en liste noire de 895 sites Web par le gouvernement. Peu de temps après, cela a été suivi par une montée en puissance des techniques de surveillance de masse du gouvernement. Mai 2019, Indonésie : une hausse de 126% due à l'étranglement de la bande passante, au ralentissement des vitesses afin d'empêcher le téléchargement de vidéos et de photos sur Twitter et d'autres plateformes de médias sociaux à la suite de l'escalade des manifestations.

une hausse de 126% due à l'étranglement de la bande passante, au ralentissement des vitesses afin d'empêcher le téléchargement de vidéos et de photos sur Twitter et d'autres plateformes de médias sociaux à la suite de l'escalade des manifestations. Mai-juin 2019, Kazakhstan: hausse de 111% résultant de multiples blocages de médias sociaux de courte durée et d'un bref arrêt total d'Internet, qui a entouré les troubles liés aux élections nationales. Une autre hausse de 93% en juin est probablement due à la poursuite des manifestations et à un certificat racine distribué par le gouvernement, qui aurait été utilisé pour la surveillance de masse.

hausse de 111% résultant de multiples blocages de médias sociaux de courte durée et d'un bref arrêt total d'Internet, qui a entouré les troubles liés aux élections nationales. Une autre hausse de 93% en juin est probablement due à la poursuite des manifestations et à un certificat racine distribué par le gouvernement, qui aurait été utilisé pour la surveillance de masse. Juin 2019, Algérie: une augmentation de 263% du nombre de téléchargements a été observée tandis que les médias sociaux étaient bloqués pour empêcher la tricherie aux examens scolaires. Des troubles politiques ont également perturbé Internet, alors que l'ancien Premier ministre et le ministre des Finances comparaissaient devant un tribunal.

une augmentation de 263% du nombre de téléchargements a été observée tandis que les médias sociaux étaient bloqués pour empêcher la tricherie aux examens scolaires. Des troubles politiques ont également perturbé Internet, alors que l'ancien Premier ministre et le ministre des Finances comparaissaient devant un tribunal. Juillet 2019, Jordanie: hausse de 676% du nombre de téléchargements dans le sillage de la controverse entourant l'émission de télévision Jinn, très médiatisée comme étant la première série arabe de Netflix. Le gouvernement conservateur jordanien a forcé Netflix à retirer cette émission de son portail local. Cet acte de censure s’est produit dans un contexte de répression accrue de la liberté de parole en ligne en raison de l’agitation croissante dans le pays.

VPN gratuits, VPN payants, VPN les plus utilisés



Au cours des 12 derniers mois, le nombre de téléchargements d’applications VPN gratuites a continué de dépasser de loin celui des services payants. Plus de huit installations VPN mobiles sur dix étaient des services gratuits.

Le nombre de téléchargements de VPN gratuits en pourcentage était de 84,3% ;

D'un point de vue régional, le rapport a noté cette répartition en termes de VPN gratuits :

APAC: 89,8% EUROPE: 77,2% LATAM (Amérique latine): 90.3% MEA: 91,0% NORTHAM: 68,1%



Les graphiques suivants indiquent le taux de téléchargement des VPN mobiles gratuits vers les mobiles au monde, suivis de la distribution de tous les téléchargements gratuits par région, puis de tous les téléchargements payants par région.









Les applications les plus téléchargées, selon Android et iOS, étaient TurboVPN (51,3 millions), Hotspot Shield (42,8 millions) et Betternet (29,9 millions).





« Avec près d'un milliard de téléchargements d'applications VPN mobiles en seulement trois ans, sans compter la Chine, il est clair que les utilisateurs du monde entier prennent des mesures pour récupérer les libertés Internet érodées en permanence par les intérêts acquis », a déclaré Simon Migliano, Head of Research chez Top10VPN.



Source :



Et vous ?



Avez-vous déjà fait usage d'un service VPN ? Lequel ?

En version gratuite ou payante ?

Quelle en était la raison principale ?

Comment pouvez-vous expliquer cette recrudescence de téléchargements d'applications VPN ?

Êtes-vous surpris de voir un pays comme les USA figurer dans le top 10 des pays où les VPN ont été le plus téléchargés ? Dans quelle mesure ?

Que pensez-vous du ratio de téléchargement entre les VPN gratuits et les VPN payants ?

Les VPN gratuits seraient-ils moins efficaces ou fonctionnels que les VPN gratuits ?

Quels sont les critères qui peuvent vous faire opter pour tel VPN plutôt qu'un autre ?

Quels éléments peuvent vous faire passer de la formule gratuite à un abonnement ?



Voir aussi :



NordVPN admet que des hackers ont eu accès à un de ses serveurs en mars 2018, suite à une polémique portant sur le degré de sécurité qu'elle propose à sa clientèle

CloudFlare annonce enfin la disponibilité générale de WARP, son service de VPN dont l'objectif est d'améliorer les performances et la sécurité de l'Internet mobile

Nombreux sont les produits VPN qui semblent être distincts mais sont tous gérés par la même poignée d'entreprises, d'après une enquête

Neuf VPN populaires pourraient être bloqués par la Russie dans 30 jours, s'ils ne bloquent pas l'accès de leurs utilisateurs aux sites web interdits Alors que les utilisateurs d’Internet mobile du monde entier subissent diverses formes d'autoritarisme numérique et / ou prennent davantage conscience de la valeur de leurs données de navigation, il est clair que les applications VPN constituent un outil de plus en plus utilisé pour lutter contre la censure et la vie privée.Selon l'édition 2019 du Global Mobile VPN Report, qui a été publiée la semaine dernière, plus de 480 millions d'applications VPN mobiles avaient été téléchargées depuis les app stores officiels Android et iOS. Ce nombre est 54% plus élevé que l’année précédente, qui n’avait enregistré que 311 millions de téléchargements.Sur ce chiffre de 480 millions, 75% étaient des téléchargements d’applications VPN sous Android (358,3 millions), contre 121,9 millions d’applications VPN iOS, ce qui n’est pas une surprise puisque Android possède une base d’utilisateurs beaucoup plus grande.Lorsqu'il a fallu faire le top 20 des pays où les VPN ont été le plus téléchargés, la Chine a été exclue du rapport malgré la prévalence historique de l'utilisation de VPN dans ce pays. L'éditeur a noté que cela est dû au manque croissant de fiabilité des données de téléchargement suite au retrait des applications VPN de l’App Store d’Apple en 2017 et à la censure permanente de tous les services Google, y compris le Play Store.Les pays où les internautes ont le plus téléchargé de VPN sont (dans l'ordre) :La France ne fait pas partie du top 20. Toutefois, sur un an, elle a observé 4,6 millions de téléchargement de VPN, soit une augmentation de 64% en volume de téléchargement.Lorsqu'il a fallu faire une liste en fonction de la croissance en volume de téléchargement, le rapport a donné la suivante :Selon le rapport, les augmentations les plus importantes du nombre de téléchargements de VPN mobiles par rapport à l'année dernière, notamment en Inde, en Jordanie, au Kazakhstan et en Algérie, ont été largement causées par la forte augmentation de la demande dans ces pays.D'autres marchés, en croissance plus progressive, partageaient un thème commun autour de l'introduction ou du renforcement de la législation relative à la cybercriminalité.Le Vietnam et Singapour ont tous deux adopté de nouvelles lois en 2019, qui autorisent les autorités à censurer le contenu en ligne en obligeant les entreprises du secteur des technologies à renoncer aux informations des utilisateurs et à supprimer les publications défavorables.Les autorités égyptiennes ont eu recours à leur nouvelle loi de 2018 sur la cybercriminalité pour bloquer 34 000 sites Web liés à une campagne de l'opposition intitulée « Nul ». La campagne avait recueilli 250 000 signatures contre le référendum constitutionnel en Égypte plus tôt cette année. Le référendum a prolongé la portée politique et le mandat du président Abdel Fattah al-Sissi jusqu’en 2030.De même, le Nigeria a multiplié les attaques ciblées contre les journalistes et les publications critiques qui ont révélé la brutalité policière, la corruption et des blocages pétroliers secrets dans le delta du Niger, en invoquant le non-respect de la réglementation relative à la cybercriminalité.Il est intéressant de noter que le cas anormal de l’Afrique du Sud a entraîné une augmentation du nombre de téléchargements VPN, car le gouvernement a été accusé de surveillance de masse de toutes les communications, en violation de leur propre Réglementation de la Loi sur l’interception des communications de 2002 (RICA) et de la Loi sur la sécurité nationale de 1994 (NSIA). Le gouvernement a justifié la surveillance accrue comme essentielle aux intérêts de la sécurité nationale. Toutefois, la Haute Cour a estimé que les activités de l’État étaient illégales.L'analyse des données de téléchargement mensuelles dans le monde a révélé de fréquentes augmentations de la demande de VPN mobiles. Bon nombre de ces pics ont été provoqués par le fait que les internautes locaux tentaient de contourner des fermetures d'accès à des services ou applications Internet. Les faits saillants notables suivent:Au cours des 12 derniers mois, le nombre de téléchargements d’applications VPN gratuites a continué de dépasser de loin celui des services payants. Plus de huit installations VPN mobiles sur dix étaient des services gratuits.Les graphiques suivants indiquent le taux de téléchargement des VPN mobiles gratuits vers les mobiles au monde, suivis de la distribution de tous les téléchargements gratuits par région, puis de tous les téléchargements payants par région.Les applications les plus téléchargées, selon Android et iOS, étaient TurboVPN (51,3 millions), Hotspot Shield (42,8 millions) et Betternet (29,9 millions).« Avec près d'un milliard de téléchargements d'applications VPN mobiles en seulement trois ans, sans compter la Chine, il est clair que les utilisateurs du monde entier prennent des mesures pour récupérer les libertés Internet érodées en permanence par les intérêts acquis », a déclaré Simon Migliano, Head of Research chez Top10VPN.Source : rapport Avez-vous déjà fait usage d'un service VPN ? Lequel ?En version gratuite ou payante ?Quelle en était la raison principale ?Comment pouvez-vous expliquer cette recrudescence de téléchargements d'applications VPN ?Êtes-vous surpris de voir un pays comme les USA figurer dans le top 10 des pays où les VPN ont été le plus téléchargés ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous du ratio de téléchargement entre les VPN gratuits et les VPN payants ?Les VPN gratuits seraient-ils moins efficaces ou fonctionnels que les VPN gratuits ?Quels sont les critères qui peuvent vous faire opter pour tel VPN plutôt qu'un autre ?Quels éléments peuvent vous faire passer de la formule gratuite à un abonnement ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème Membre actif https://www.developpez.com Avez-vous déjà fait usage d'un service VPN ? Lequel ? Avez-vous déjà fait usage d'un service VPN ? Lequel ?



En version gratuite ou payante ? En version gratuite ou payante ?



Quelle en était la raison principale ? Quelle en était la raison principale ?



Comment pouvez-vous expliquer cette recrudescence de téléchargements d'applications VPN ? Comment pouvez-vous expliquer cette recrudescence de téléchargements d'applications VPN ?

La publicité intensive à la télé, sur le net et principalement youtube je pense. La communication étant principalement basé sur une pseudo sécurité et la possibilité de regarder des VOD/replay à l'étranger.



Le VPN a prit la place des proxys avec les mêmes arguments.



Êtes-vous surpris de voir un pays comme les USA figurer dans le top 10 des pays où les VPN ont été le plus téléchargés ? Dans quelle mesure ? Êtes-vous surpris de voir un pays comme les USA figurer dans le top 10 des pays où les VPN ont été le plus téléchargés ? Dans quelle mesure ?



Que pensez-vous du ratio de téléchargement entre les VPN gratuits et les VPN payants ? Que pensez-vous du ratio de téléchargement entre les VPN gratuits et les VPN payants ?



Les VPN gratuits seraient-ils moins efficaces ou fonctionnels que les VPN gratuits ? Les VPN gratuits seraient-ils moins efficaces ou fonctionnels que les VPN gratuits ?



Quels sont les critères qui peuvent vous faire opter pour tel VPN plutôt qu'un autre ? Quels sont les critères qui peuvent vous faire opter pour tel VPN plutôt qu'un autre ?



Quels éléments peuvent vous faire passer de la formule gratuite à un abonnement ? Quels éléments peuvent vous faire passer de la formule gratuite à un abonnement ? 0 0 Oui, le mien.Je laisse deviner.Au tout début pour augmenter le débit de ma connexion internet, compression des datas pour téléchargerLes premiers "lambda" que j'ai vu utiliser un VPN c'était pour changer d'ip et faire des truc pas très clair en étant persuadé qu'ils étaient intraçable.La publicité intensive à la télé, sur le net et principalement youtube je pense. La communication étant principalement basé sur une pseudo sécurité et la possibilité de regarder des VOD/replay à l'étranger.Le VPN a prit la place des proxys avec les mêmes arguments.Non.Rien.J'ai toujours considéré un VPN qui n'est pas sous mon contrôle comme dangereux à utiliser.Aucun, j'ai besoin d'un VPN précis, je le mets en place.Ca n'arrivera jamais.

Developpeur Php/symfony Devops (h/f) ↳ Sodifrance - Ile de France - Paris (75015) Développeur C#/ .Net (H/F) ↳ Quadra Informatique - Ile de France - Paris (75001) Technicien Installateur Dépanneur H/F ↳ Page Personnel - Ile de France - Bagnolet (93170) Voir plus d'offres