Le 17 novembre dernier, Apple aurait discrètement retiré la section « Commentaires et Évaluations » (Ratings & Reviews) de toutes ses pages produits sur plusieurs de ses sites officiels (aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie), ce qui laisse entendre qu’il ne s’agirait pas simplement d’une erreur, mais plutôt d’un geste intentionnel de la part de la firme de Cupertino. Il faut rappeler que cette section permet habituellement aux clients potentiels de consulter les opinions des autres clients qui ont déjà pu tester le produit au moment de l’achat. Pour le moment, les raisons qui auraient motivé cette décision ne sont pas connues et l’entreprise n’ayant fait aucune communication à ce sujet, il est difficile de dire si elle compte restaurer cette option à l’avenir et quand ce sera fait (si tant est que les faits sont avérés).L’image ci-dessous montre une capture des sections retrouvées sur les sites de vente d’Apple les 16 et 17 novembre dernier, mettant en évidence le retrait de la section « Commentaires et Évaluations » (Ratings & Reviews).Apple était jusque-là connu pour ne pas faire de distinction ou de tri vis-à-vis des commentaires et notes d’évaluations attribués à ses produits par les clients, qu’il s’agisse de critiques négatives ou positives. Cette attitude démontrait à la fois la transparence et l’intégrité de la marque à l’endroit des clients. Mais en supprimant la section « Commentaires et Évaluations » et les critiques qui y figuraient, il est possible qu’Apple soit désormais perçu comme un fabricant et vendeur de produits High-Tech moins crédible par les acheteurs potentiels.Signalons au passage que peu de temps avant cet incident, une vidéo intitulée « Apple Fanboys, Where is your God now ? » a été publiée sur YouTube sur le compte d’un utilisateur qui se fait appeler Fstoppers. Dans la vidéo, l’animateur lit une sélection de critiques négatives sur le nouveau MacBook Pro de 16 pouces que vient de lancer la marque à la pomme. La vidéo a été publiée le 16 novembre, ce qui coïncide avec la suppression de la fonctionnalité sur les sites Web d’Apple.Il faut tout de même garder à l’esprit que rien n’indique que cette vidéo a un lien quelconque avec la décision apparente de la société de Tim Cook, surtout que cette vidéo n’est pas la seule du genre et qu’il en existe beaucoup d’autres, certaines étant même plus critiques à l’égard des produits de la marque.Qu’en pensez-vous : Apple aurait-il pu agir de la sorte pour se débarrasser des commentaires gênants sur ses produits ?