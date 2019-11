Les incertitudes autour du Brexit suscitent les inquiétudes des investisseurs Qui choisissent de se tourner vers des alternatives comme Tesla l'a fait avec l'Allemagne 0PARTAGES 13 0 La Grande-Bretagne a manqué sa chance d’accueillir la première usine européenne du pionnier américain du véhicule électrique Tesla à cause du Brexit, a déclaré mercredi le chef de la direction, Elon Musk. « [L'incertitude autour du] Brexit rend trop risqué d'installer une Gigafactory au Royaume-Uni », a déclaré Musk au site Web de l'industrie, Auto Express.



Mardi, lors d'une cérémonie de remise de prix en Allemagne, Elon Musk a déclaré que



Le ministre berlinois en charge des Affaires économiques, Ramona Pop, a déclaré que cette initiative pourrait créer de 6 000 à 7 000 emplois uniquement en production, avec des centaines voire des milliers d’autres dans des domaines tels que le design, les logiciels ou la recherche.



Selon le ministre allemand de l’Économie, la décision de Tesla de construire une usine dans le pays est une nouvelle preuve de l'attrait de l'Allemagne en tant que plaque tournante de l'automobile. « La décision de Tesla de construire une usine ultramoderne de voitures électriques en Allemagne est une nouvelle preuve de l'attrait de l'Allemagne en tant que plaque tournante de l'automobile », a déclaré mercredi le ministre de l'Économie Peter Altmaier dans un communiqué. Le plus grand syndicat d'Allemagne, l'influent IG Metall, a salué le plan de Tesla.



« Cela renforce Berlin en tant que site industriel et crée des emplois. Nous espérons que cela va servir d'exemple », a déclaré Birgit Dietze, la responsable régionale d’IG Metall. Selon CNBC, le gouvernement de Berlin a déjà alloué une aide financière à la fabrication d'éléments de batterie pour voitures électriques afin de contrer la domination des entreprises asiatiques, mais il n'est pas certain que Tesla reçoive un soutien allemand similaire.



L'usine serait située près du nouvel aéroport international du Brandebourg. « Tesla vient au Brandebourg avec un gros investissement », a déclaré Dietmar Woidke, Premier ministre de l'État du Brandebourg, qui entoure Berlin, dans un communiqué. « Nous avons fait pression pour cela pendant longtemps dans des discussions intensives et avec de bons arguments », a-t-il ajouté.





Le vote britannique de quitter l’Union européenne a nui aux investissements étrangers car les futures relations commerciales du pays avec l’UE ne sont toujours pas claires, plus de trois ans après le référendum.



La Grande-Bretagne organise des élections législatives en décembre dans le but de sortir de l'impasse. Le Premier ministre conservateur Boris Johnson a déclaré que des niveaux élevés d'investissements étrangers reviendraient une fois que les termes de l'accord de retrait auraient été réglés.



De grands constructeurs automobiles tels que Nissan ont déclaré qu'un départ désordonné du bloc, où les entreprises seraient confrontées à des problèmes tarifaires après un Brexit sans accord de transition, serait insoutenable et mettrait en péril l'ensemble de son modèle économique.



Le ministre britannique des Affaires, Andrea Leadsom, a déclaré que le gouvernement était conscient du fait que l’incertitude entourant le Brexit provoquait la suspension des investissements et que c’était la raison pour laquelle les prochaines élections étaient nécessaires.



« Nous avons besoin d'un gouvernement conservateur pour conclure un accord sur le Brexit et mettre fin à l'incertitude », a-t-elle déclaré.



Mais les libéraux démocrates de l’opposition ont déclaré que la décision montrait que « les plans illusoires de Johnson ont déjà coûté au pays des investissements vitaux et nous rendent tous plus pauvres ».



