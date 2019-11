Une responsable de Facebook News serait derrière la campagne de dénigrement visant Elizabeth Warren (Alias la femme qui veut démanteler les GAFA) prétendument menée par le site d'information The 74 0PARTAGES 13 0 Un organe de presse cofondé par la responsable des partenariats d’actualités de Facebook News se serait engagé dans une campagne de dénigrement visant la sénatrice américaine Elizabeth Warren, l’une des favorites côté démocrate pour la prochaine présidentielle, a révélé un nouveau rapport. La nouvelle a été rapportée ce lundi par le journaliste Judd Legum par le biais de Twitter et de son site Popular Information.





La firme de Menlo Park est sur la défensive depuis cette annonce qui survient deux semaines à peine après le lancement par l’entreprise de son service d’information controversé. Pour rappel, Facebook a fait l’objet de vives critiques après la révélation de la rencontre de son PDG Mark Zuckerberg avec des dirigeants du parti conservateur en 2016 et après la décision du groupe d’inclure les publications controversées de Breitbart et The Daily Caller, deux sites d’informations d’extrême droite, dans la liste des sources de confiance de Facebook News.



Campbell Brown, une ancienne correspondante de NBC News, a rejoint Facebook en 2017 et a joué un rôle déterminant dans le développement de « The 74 » - un site d’information à but non lucratif fondé en 2015 et consacré aux questions d’éducation aux États-Unis -, en tant que rédacteur en chef jusqu’à récemment. Le nom de ce site fait référence aux 74 millions d’enfants de moins de 18 ans qui vivaient en Amérique au moment de sa création. Comme l’a souligné Legum, « The 74 » a publié de nombreux articles visant Warren en 2019, la décrivant dans certains comme « une millionnaire qui s’extasie sur le socialisme » ou encore comme « la seconde Karl Marx ». The 74 serait allé trop loin dans ses publications ?



Le nouveau rapport met également en exergue les liens de « The 74 » avec la secrétaire républicaine à l’Éducation, Betsy DeVos. Mme Brown a siégé au conseil d’administration de l’American Federation for Children (AFC), un organisme à but non lucratif que DeVos a fondé et présidé. Par la suite, DeVos - que Brown considère comme une « amie » - a accordé une subvention de deux ans par l’entremise de sa fondation familiale pour le lancement de The 74.



Pour sa défense, Elisabeth Brown a expliqué que « The 74 ne fait pas partie de Facebook News et que l’équipe de FB News ne soutient pas et n’a pas soutenu The 74 de quelque façon que ce soit ». Brown précise qu’elle siège simplement au conseil d’administration sans aucun rôle éditorial au sein de The 74 et fait des dons personnels. Selon elle, le site d’information a également publié des articles sur d’autres candidats.





Suite à ces révélations, un porte-parole de la firme de Menlo Park a déclaré dans un communiqué : « The 74 ne fait pas partie de Facebook News. Le travail de Campbell avec The 74 est bien connu et elle a fait preuve de transparence quant à son rôle au sein de l’association à but non lucratif depuis de nombreuses années ». Ces déclarations peuvent, malgré tout, paraitre contradictoires quand on sait que rien que pour le compte de l’année 2019, Chan Zuckerberg, l’épouse du PDG de Facebook, a fait don de 600 000 $ à The 74.





Facebook et Elizabeth Warren ont des rapports très tendus depuis que la sénatrice du Massachusetts a révélé, il y a plusieurs mois de cela,



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur cette affaire ?

The 74 serait allé trop loin dans ses publications ou s’agit-il d’une simple tentative d’auto-victimisation du camp démocrate ?

Que pensez-vous de l’initiative Facebook News ?



Voir aussi



Le nouveau plan d'Elizabeth Warren : démanteler les géants Amazon, Google et Facebook, pour promouvoir la concurrence dans le secteur technologique

Des enregistrements audio de Zuckerberg font l'objet de fuite et révèlent que Facebook envisage de poursuivre le gouvernement US si Elizabeth Warren tente de démanteler les GAFA Un organe de presse cofondé par la responsable des partenariats d’actualités de Facebook News se serait engagé dans une campagne de dénigrement visant la sénatrice américaine Elizabeth Warren, l’une des favorites côté démocrate pour la prochaine présidentielle, a révélé un nouveau rapport. La nouvelle a été rapportée ce lundi par le journaliste Judd Legum par le biais de Twitter et de son site Popular Information.La firme de Menlo Park est sur la défensive depuis cette annonce qui survient deux semaines à peine après le lancement par l’entreprise de son service d’information controversé. Pour rappel, Facebook a fait l’objet de vives critiques après la révélation de la rencontre de son PDG Mark Zuckerberg avec des dirigeants du parti conservateur en 2016 et après la décision du groupe d’inclure les publications controversées de Breitbart et The Daily Caller, deux sites d’informations d’extrême droite, dans la liste des sources de confiance de Facebook News.Campbell Brown, une ancienne correspondante de NBC News, a rejoint Facebook en 2017 et a joué un rôle déterminant dans le développement de « The 74 » - un site d’information à but non lucratif fondé en 2015 et consacré aux questions d’éducation aux États-Unis -, en tant que rédacteur en chef jusqu’à récemment. Le nom de ce site fait référence aux 74 millions d’enfants de moins de 18 ans qui vivaient en Amérique au moment de sa création. Comme l’a souligné Legum, « The 74 » a publié de nombreux articles visant Warren en 2019, la décrivant dans certains comme « une millionnaire qui s’extasie sur le socialisme » ou encore comme « la seconde Karl Marx ». The 74 serait allé trop loin dans ses publications ?Le nouveau rapport met également en exergue les liens de « The 74 » avec la secrétaire républicaine à l’Éducation, Betsy DeVos. Mme Brown a siégé au conseil d’administration de l’American Federation for Children (AFC), un organisme à but non lucratif que DeVos a fondé et présidé. Par la suite, DeVos - que Brown considère comme une « amie » - a accordé une subvention de deux ans par l’entremise de sa fondation familiale pour le lancement de The 74.Pour sa défense, Elisabeth Brown a expliqué que « The 74 ne fait pas partie de Facebook News et que l’équipe de FB News ne soutient pas et n’a pas soutenu The 74 de quelque façon que ce soit ». Brown précise qu’elle siège simplement au conseil d’administration sans aucun rôle éditorial au sein de The 74 et fait des dons personnels. Selon elle, le site d’information a également publié des articles sur d’autres candidats.Suite à ces révélations, un porte-parole de la firme de Menlo Park a déclaré dans un communiqué : « The 74 ne fait pas partie de Facebook News. Le travail de Campbell avec The 74 est bien connu et elle a fait preuve de transparence quant à son rôle au sein de l’association à but non lucratif depuis de nombreuses années ». Ces déclarations peuvent, malgré tout, paraitre contradictoires quand on sait que rien que pour le compte de l’année 2019, Chan Zuckerberg, l’épouse du PDG de Facebook, a fait don de 600 000 $ à The 74.Facebook et Elizabeth Warren ont des rapports très tendus depuis que la sénatrice du Massachusetts a révélé, il y a plusieurs mois de cela, qu’elle comptait démanteler les géants de la « Big Tech » - des entreprises telles que Amazon, Google et Facebook dont le chiffre d’affaires dépasse 25 milliards de dollars, selon sa définition – afin de promouvoir la concurrence dans le secteur technologique. Mark Zuckerberg en retour, n’a pas caché sa frustration, précisant que Facebook de battrait pour éviter de disparaitre et poursuivrait le gouvernement US en justice si une éventuelle administration Elizabeth Warren essayait de démanteler les GAFA.Source : Twitter 1, Twitter Quel est votre avis sur cette affaire ?The 74 serait allé trop loin dans ses publications ou s’agit-il d’une simple tentative d’auto-victimisation du camp démocrate ?Que pensez-vous de l’initiative Facebook News ?