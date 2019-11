Dans les nouvelles conditions d'utilisation de YouTube, certains utilisateurs et créateurs de contenu craignent fort que la société ne puisse supprimer leur compte.Dans la section intitulée « Suspension et résiliation de compte », les nouvelles conditions du site, qui entreront en vigueur le 10 décembre, ajoutent ce qui suit:« YouTube se réserve le droit de suspendre ou résilier votre accès, votre compte Google ou l'accès de votre compte Google à tout ou partie du Service si (a) vous enfreignez de manière substantielle ou répétée le présent Contrat; (b) nous sommes tenus de le faire pour nous conformer à une exigence légale ou à une ordonnance du tribunal; ou (c) nous pensons qu'un comportement a créé (ou pourrait créer) une responsabilité ou un préjudice pour tout utilisateur, tierces parties, YouTube ou nos sociétés affiliées ».Plus bas, nous pouvons lire queDepuis quelques jours, YouTube a commencé à envoyer un courrier électronique à ses utilisateurs pour les informer des nouvelles conditions d'utilisation du site. Dans son courrier électronique, YouTube résume la mise à jour afin de rendre ses termes plus clairs et plus faciles à comprendre. Pourtant, ce nouvel ajout à ses termes n’était pas mentionné dans le courrier électronique et le libellé ne pouvait être plus vague.Ces termes généraux donnent à YouTube le pouvoir de supprimer le compte d’un créateur s’il télécharge ou font un direct d'une vidéo qui, par exemple, ne génère pas suffisamment de revenus publicitaires.Les téléspectateurs YouTube ne sont pas non plus en reste. Notez que les termes sont formulés de manière à couvrir toute personne ayant un compte, pas seulement ses créateurs de contenu. Le langage utilisée peut signifier qu'un utilisateur qui consulte beaucoup de contenu mais ne monétise pas nécessairement peut également se voir retirer son compte.D'un autre côté, ces termes peuvent être vus comme une façon pour YouTube de supprimer les utilisateurs et les chaînes qui diffusent des discours de haine ou d’autres rhétoriques violentes. Par exemple, un compte qui commence à créer un contenu suprématiste blanc peut certainement être considéré comme « n'étant plus commercialement viable ».Cependant, les mots utilisés devraient être plus explicite dans la définition de ce que la mise à jour signifie.Il convient de noter que les termes précisent que la société peut également résilier le compte Google d'un utilisateur. Comme cela a été écrit, un YouTuber peut perdre ses messages Gmail, Google Photos, Documents, et plus encore, simplement parce qu’il n'est plus commercialement viables sur la plateforme vidéo.Tout cela a eu pour conséquence d'enflammer la toile. Comme le fait remarquer une personne sur Twitter, certains ressentent ce choix comme un autre geste de YouTube qui fait la part belle aux créateurs les plus rentables. Les chaînes de plus de 10 000 abonnés peuvent utiliser gratuitement l’espace de studio YouTube.En 2018, la société a modifié sa politique de monétisation en excluant de nombreux créateurs plus petits. Les petites chaînes éligibles à la monétisation ont des normes de plus en plus strictes à respecter par rapport aux chaînes plus grandes à leur début.Source : YouTube Avez-vous un compte sur YouTube ?Quel type de contenu regardez-vous souvent sur la plateforme ?Quelle lecture faites-vous de cette mesure ?