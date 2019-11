James Dean, décédé en 1955, sera « ressuscité » pour les besoins d'un film grâce à la technologie CGI, Personne n'aurait pu incarner mieux que lui le rôle qu'il va jouer, estiment les réalisateurs 0PARTAGES 1 0 James Dean, acteur américain décédé dans un accident de voiture en 1955 à l’âge de 24 ans, va faire un retour inattendu au grand écran, a récemment révélé le site Hollywoord Reporter. Grâce aux progrès technologiques réalisés, notamment dans le domaine informatique, permettant la mise en œuvre d’effets spéciaux numériques de plus en plus complexes, les réalisateurs d’un nouveau film d’action hollywoodien intitulé Finding Jack qui prend place à la fin de la guerre du Vietnam espèrent bien le ramener à la vie, l’espace d’une projection cinématographique.





Le projet provient de la maison de production Magic City Films qui a obtenu les droits d’utilisation de l’image de Dean de sa famille. Le studio canadien Imagine Engine et la société sud-africaine VFX MOI Worldwide toutes deux spécialisées dans les effets spéciaux et l’animation vont travailler de concert pour recréer ce que les cinéastes ont décrit comme « une version réaliste de James Dean » dans un long métrage retraçant le parcours de plus de 10 000 chiens militaires abandonnés au lendemain de la guerre du Vietnam. Dans ce film, le défunt jouera un personnage appelé Rogan, considéré comme un rôle secondaire. Le personnage de James Dean sera « ressuscité » à partir de photos et de vieilles séquences filmées. L’intégralité du corps sera reconstituée en images de synthèse et un doubleur se chargera de lui prêter sa voix.



Pour justifier ce choix pour le moins inattendu, sachant que des acteurs professionnels humains et vivants ce n’est pas ce qui manque aux États-Unis, Anton Ernst, l’un des réalisateurs de ce film, a expliqué que son équipe a cherché partout le personnage idéal qui pourrait jouer à la perfection le rôle relativement complexe de Rogan, et qu’après des mois de recherche, leur choix s’est finalement porté sur James Dean. Comme l’a souligné Mark Roesler, qui représente la famille Dean et d’autres célébrités (mortes dans certains cas), ce projet « ouvre la voie à des opportunités pour des acteurs qui ne sont plus avec nous ». Les cinéastes à l’origine de cette initiative espèrent maintenant que la technologie CGI - les effets spéciaux cinématographiques basés sur des programmes informatiques d’animation et d’images de synthèse - utilisée pour redonner vie à Dean à l’écran pourra bientôt être utilisée par d’autres personnalités bien connues.



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative ?



Voir aussi



La taxe YouTube/Netflix va rapporter 7 millions € au cinéma français en 2018, c'est plus que les prévisions, mais juste 1 % des ressources du CNC

Ray Tracing Gems, un livre gratuit sur le lancer de rayon

DirectX passe à l'ère du lancer de rayons et offre une boîte à outils pour améliorer le rendu des jeux James Dean, acteur américain décédé dans un accident de voiture en 1955 à l’âge de 24 ans, va faire un retour inattendu au grand écran, a récemment révélé le site Hollywoord Reporter. Grâce aux progrès technologiques réalisés, notamment dans le domaine informatique, permettant la mise en œuvre d’effets spéciaux numériques de plus en plus complexes, les réalisateurs d’un nouveau film d’action hollywoodien intitulé Finding Jack qui prend place à la fin de la guerre du Vietnam espèrent bien le ramener à la vie, l’espace d’une projection cinématographique.Le projet provient de la maison de production Magic City Films qui a obtenu les droits d’utilisation de l’image de Dean de sa famille. Le studio canadien Imagine Engine et la société sud-africaine VFX MOI Worldwide toutes deux spécialisées dans les effets spéciaux et l’animation vont travailler de concert pour recréer ce que les cinéastes ont décrit comme « une version réaliste de James Dean » dans un long métrage retraçant le parcours de plus de 10 000 chiens militaires abandonnés au lendemain de la guerre du Vietnam. Dans ce film, le défunt jouera un personnage appelé Rogan, considéré comme un rôle secondaire. Le personnage de James Dean sera « ressuscité » à partir de photos et de vieilles séquences filmées. L’intégralité du corps sera reconstituée en images de synthèse et un doubleur se chargera de lui prêter sa voix.Pour justifier ce choix pour le moins inattendu, sachant que des acteurs professionnels humains et vivants ce n’est pas ce qui manque aux États-Unis, Anton Ernst, l’un des réalisateurs de ce film, a expliqué que son équipe a cherché partout le personnage idéal qui pourrait jouer à la perfection le rôle relativement complexe de Rogan, et qu’après des mois de recherche, leur choix s’est finalement porté sur James Dean. Comme l’a souligné Mark Roesler, qui représente la famille Dean et d’autres célébrités (mortes dans certains cas), ce projet « ouvre la voie à des opportunités pour des acteurs qui ne sont plus avec nous ». Les cinéastes à l’origine de cette initiative espèrent maintenant que la technologie CGI - les effets spéciaux cinématographiques basés sur des programmes informatiques d’animation et d’images de synthèse - utilisée pour redonner vie à Dean à l’écran pourra bientôt être utilisée par d’autres personnalités bien connues.Que pensez-vous de cette initiative ?