Microsoft Ignite 2019 : petit aperçu des annonces qu'il ne fallait pas rater lors de la conférence Au programme Microsoft Office, Cortana, Microsoft Teams et Fluid Framework 0PARTAGES 6 0 À l’occasion de l’édition 2019 de sa conférence Ignite, l’éditeur d’Office a présenté



Microsoft Teams s’enrichit de nouvelles fonctionnalités



Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour son client Teams, un outil présenté comme une alternative viable à la plateforme de communication collaborative propriétaire également logiciel de gestion de projets Slack. Teams pourra bientôt se lancer dans une fenêtre contextuelle séparée, par exemple pour les chats, les réunions ou les appels, à côté des autres applications (une sorte de mode picture-in-picture). Outlook est désormais intégré dans Teams et un nouveau bouton « Partager sur Teams » qui donne aux utilisateurs de Teams la possibilité de créer des canaux privés pour discuter d’un fil de courriels sera prochainement ajouté dans Outlook.





Microsoft a prévu d’activer les canaux épinglés plus tard cette année afin que les utilisateurs puissent conserver les canaux importants bien en évidence sur Teams et les réorganiser plus facilement dans leur liste personnalisée. Microsoft compte également ajouter un nouveau volet de tâches à Team. Ce dernier autorisera un affichage unique des tâches personnelles et de celles assignées dans Teams via les canaux Teams, Microsoft To Do, Planner et Outlook. Il sera possible de personnaliser cet affichage en insérant des tableaux, des graphiques, une liste ou des horaires.





Parallèlement à ces fonctionnalités, Microsoft prévoit d’intégrer Yammer dans Teams afin de fournir un accès rapide aux communautés, aux évènements et aux discussions sur Yammer, mais également de nouvelles fonctionnalités de sondages et d’enquêtes à ajouter aux messages ou aux canaux.



Une nouvelle appli Office pour iOS et Android combinant Word, Excel et PowerPoint



Microsoft a dévoilé une nouvelle application Office pour iOS et Android. Alors que l’éditeur d’Office dispose depuis des années de versions séparées de Word, Excel et PowerPoint disponibles sur iOS et Android, cette nouvelle application Office est conçue pour les combiner en un seul téléchargement. Elle se présente comme un hub central qui permet, par exemple de transférer des fichiers de votre ordinateur vers un téléphone, de créer de nouveaux documents en numérisant directement du texte ou des tableaux à partir de votre smartphone, de convertir des images en texte ou en tableaux, mais aussi de numériser des images en PDF ou des codes QR.





Les applications Word, Excel et PowerPoint incluses dans le package sont identiques à celles que les utilisateurs connaissaient déjà, mais un accès simplifié et plus intuitif vers certaines fonctionnalités qui auparavant pouvaient être masquées ou difficiles à localiser. Pour tester la nouvelle application mobile d’Office, Microsoft a récemment lancé une préversion publique accessible aux smartphones iOS et Android, mais pas aux tablettes.





En parallèle, Microsoft a dévoilé sa nouvelle version Fluent Design du logo d’Office. Il est inclus dans la nouvelle application Office pour iOS et Android, et sera utilisé ailleurs sur Office.com et dans les autres applications Office de Microsoft dans les mois à venir.



Outlook pour Mac : un nouveau design et des améliorations de performance



À partir de cette semaine, les bêta-testeurs d’Outlook pour Mac dans le Fast Ring pourront accéder à un nouveau design qui vient avec quelques améliorations significatives des performances. Le nouvel Outlook pour Mac bénéficie désormais de la technologie de synchronisation de Microsoft qui était déjà utilisée sur Outlook pour iOS et Outlook pour Android. Cela signifie qu’Office 365, Outlook.com et les comptes Google se synchroniseront plus rapidement grâce aux services Cloud de Microsoft. La firme de Redmond est en train de peaufiner la prochaine version d’Outlook pour Mac et d’y ajouter de nombreuses fonctionnalités déjà disponibles sur les versions mobiles et Web d’Outlook.





La lecture et l’écriture des courriels ont été améliorées sur cette mise à jour d’Outlook pour Mac par le biais notamment d’une nouvelle interface utilisateur dédiée à la composition des courriels et la possibilité d’ignorer les courriels. Des panneaux qu’il est possible de masquer ont aussi été ajoutés pour personnaliser l’affichage principal ainsi qu’une nouvelle option d’affichage de votre calendrier quotidien, baptisée « My Day », à côté de l’écran principal de messagerie.



L’éditeur d’Office a par ailleurs déplacé la barre de recherche en haut d’Outlook pour Mac et intégré Microsoft Search dans les résultats afin que les résultats de recherche s’affichent plus rapidement et soient plus pertinents. Il y a même de nouveaux filtres permettant de personnaliser entièrement vos recherches et la barre d’outils (anciennement appelé ruban) a été ajustée en conséquence. Pour tester cette nouvelle mise à jour d’Outlook pour Mac, il vous suffit de cliquer sur le bouton « New Outlook » dans le coin supérieur droit de l’application. D’autres mises à jour sont prévues au cours des prochains mois.



Cortana s’invite dans Outlook pour Android et iOS



Le PDG de Microsoft Satya Nadella a révélé plus tôt cette année que la société ne voit plus Cortana comme un concurrent à d’autres assistants numériques comme Alexa ou Google assistant. La société a plutôt fait le choix de le repositionner comme assistant de productivité personnelle.



Microsoft a annoncé l’intégration de son assistant de productivité personnelle Cortana dans Outlook pour iOS, puis pour Android. Une nouvelle fonctionnalité « Play My Emails » permettra à Cortana de lire à voix haute des courriels, des résumés de réunions ou des évènements inscrits dans le calendrier lorsque vous êtes au volant, à la cuisine ou en déplacement. Cette fonctionnalité sera limitée dans un premier temps aux États-Unis et vous aurez besoin d’utiliser des écouteurs pour en profiter.





Cortana sera aussi capable d’organiser des réunions, grâce à la nouvelle fonctionnalité « Scheduler ». Cette dernière permettra de communiquer à Cortana le lieu, le moment et la durée des réunions, de demander à l’assistant de « trouver du temps pour nous » en se penchant sur votre emploi du temps, de lui demander de réserver une chambre, de répondre par courriel ou de lui faire passer un appel. Cortana sur Outlook pourra être utilisé avec une nouvelle voix masculine et Microsoft précise que les deux voix utilisées jusqu’à présent pour la synthèse vocale ont été mises à jour pour les rendre plus naturelles. Microsoft génère un courriel d’information quotidien par Cortana qui comprendra un résumé des réunions et des documents importants. Cette fonctionnalité sera prochainement disponible pour les abonnés d’Office 365 aux États-Unis.



Un sursis pour l’application de bureau OneNote 2016



Microsoft a changé d’avis sur la mise au rebut de l’application OneNote 2016. La firme de Redmond a publié sa suite bureautique Office 2019 sans aucune mise à jour de la version de bureau de OneNote, mais en s’appuyant plutôt sur l’application Windows universelle distincte intégrée à Windows 10. La société a expliqué dans un billet de blog à ce propos : « Nous continuons à supporter OneNote 2016 au-delà d’octobre 2020, afin que vous puissiez continuer à utiliser la version de OneNote qui vous convient le mieux ».





OneNote 2016 sera supporté jusqu’au 14 octobre 2025 (en support prolongé) et à partir de mars, les installations d’Office 365 qui incluent des applications de bureau installeront la version de bureau OneNote 2016. Vous pouvez également télécharger manuellement OneNote 2016 depuis le site de Microsoft. Par ailleurs, l’application de bureau OneNote bénéficie désormais d’un mode sombre qui peut être activé par les utilisateurs d’Office 365 et d’Office 2019. Microsoft affirme que « l’utilisation de OneNote dans ce mode peut améliorer la lisibilité dans des environnements faiblement éclairés, augmenter la lisibilité de l’interface utilisateur ainsi que de vos notes, fournir un meilleur contraste et réduire la fatigue oculaire ».



Fluid Framework : le futur des documents Office en milieu collaboratif



Lors de l’édition 2019 de sa conférence Ignite, la firme de Redmond a confirmé son intention d’offrir les « premières expériences Microsoft 365 basées sur Fluid » et un kit de développement logiciel pour les développeurs tiers avant la fin de cette année. Microsoft a publié une préversion de ce travail et fourni plus d’informations sur ce qu’est exactement son Fluid Framework.



Microsoft a confié que Fluid, une solution présentée plus tôt cette année comme l’avenir de la collaboration web et des services partagés ou interactifs, sera le moteur de l’avenir des expériences collaboratives d’Office sur le Web et plus encore puisqu’il est censé introduire un nouveau modèle de document en redéfinissant le concept même de document. La solution Fluid Framework devrait permettre de concevoir des applis distribuées flexibles et basées sur le Web.



À ce propos, Jared Spataro, responsable de Microsoft 365, a expliqué : « Le document a été le cadre principal définissant la façon dont les gens pensent à la création de contenu... Fluid prend du recul et dit qu’il ne faut pas se contenter d’un document dominé par un type de contenu ou un autre ». Pour mieux cerner Fluid Framework, Jared suggère de ne pas se limiter « à Excel pour les chiffres, à Word pour les mots, ou à PowerPoint pour les visualisations », mais de se dire plutôt « qu’il n’y a plus de document », juste « une toile intelligente » à la place.



« Nous pensons que nous devons vraiment innover dans des domaines clés », a souligné Spataro, en ajoutant que Fluid est un moyen pour Microsoft d’innover en collaboration, « mais aussi dans l’avenir d’un document en création de contenu ». Ce nouveau modèle de document prend le concept de ce qu’était un document auparavant, « le fait exploser et le remplace par une grande adresse Cloud » ; il vous permet « de placer différents composants de contenus de façon à ce que tout, depuis les mots écrits jusqu’aux tableaux, en passant par les visualisations comme les graphiques, tout soit réuni en un seul endroit ».



Un élément clé de Fluid est que les services basés sur l’intelligence artificielle pourront également s’y connecter, ce qui permettra de mettre à profit des outils comme Cortana lors de la conception d’un document et d’y apporter des informations ou des images sur lesquelles vous écrirez de manière utile. Les développeurs auront un premier aperçu de ce Framework Fluid pour créer des applications et des services qui l’utilisent.



Fluid devrait faire son apparition sur Teams, Outlook, SharePoint, OneNote, et une grande variété de documents dans Office. Microsoft a déjà fait la démonstration de la traduction en temps réel d’un document dans Word pour chaque participant et de la possibilité de partager des tableaux en temps réel directement dans une interface de chat Microsoft Teams.



Sources :



Et vous ?



Que pensez-vous des nouveautés introduites par Microsoft lors de sa conférence Ignite 2019 ?



Voir aussi



Durant l'édition 2019 de la conférence Ignite, Microsoft va publier une version Alpha de WinUI 3.0, la plateforme d'interface utilisateur native pour Windows 10

La conférence Microsoft Ignite The Tour arrive à Paris les 13 et 14 novembre 2019, un évènement dédié aux technologies cloud et outils développeur les plus récents À l’occasion de l’édition 2019 de sa conférence Ignite, l’éditeur d’Office a présenté un dispositif de stockage en verre contenant une copie complète du film original de Superman datant de 1978 (75,6 GB de données), le nouveau logo de son navigateur Edge basé sur chromium et effectué plusieurs annonces susceptibles d’optimiser la prise en main de ses solutions dédiées à la productivité.Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour son client Teams, un outil présenté comme une alternative viable à la plateforme de communication collaborative propriétaire également logiciel de gestion de projets Slack. Teams pourra bientôt se lancer dans une fenêtre contextuelle séparée, par exemple pour les chats, les réunions ou les appels, à côté des autres applications (une sorte de mode picture-in-picture). Outlook est désormais intégré dans Teams et un nouveau bouton « Partager sur Teams » qui donne aux utilisateurs de Teams la possibilité de créer des canaux privés pour discuter d’un fil de courriels sera prochainement ajouté dans Outlook.Microsoft a prévu d’activer les canaux épinglés plus tard cette année afin que les utilisateurs puissent conserver les canaux importants bien en évidence sur Teams et les réorganiser plus facilement dans leur liste personnalisée. Microsoft compte également ajouter un nouveau volet de tâches à Team. Ce dernier autorisera un affichage unique des tâches personnelles et de celles assignées dans Teams via les canaux Teams, Microsoft To Do, Planner et Outlook. Il sera possible de personnaliser cet affichage en insérant des tableaux, des graphiques, une liste ou des horaires.Parallèlement à ces fonctionnalités, Microsoft prévoit d’intégrer Yammer dans Teams afin de fournir un accès rapide aux communautés, aux évènements et aux discussions sur Yammer, mais également de nouvelles fonctionnalités de sondages et d’enquêtes à ajouter aux messages ou aux canaux.Microsoft a dévoilé une nouvelle application Office pour iOS et Android. Alors que l’éditeur d’Office dispose depuis des années de versions séparées de Word, Excel et PowerPoint disponibles sur iOS et Android, cette nouvelle application Office est conçue pour les combiner en un seul téléchargement. Elle se présente comme un hub central qui permet, par exemple de transférer des fichiers de votre ordinateur vers un téléphone, de créer de nouveaux documents en numérisant directement du texte ou des tableaux à partir de votre smartphone, de convertir des images en texte ou en tableaux, mais aussi de numériser des images en PDF ou des codes QR.Les applications Word, Excel et PowerPoint incluses dans le package sont identiques à celles que les utilisateurs connaissaient déjà, mais un accès simplifié et plus intuitif vers certaines fonctionnalités qui auparavant pouvaient être masquées ou difficiles à localiser. Pour tester la nouvelle application mobile d’Office, Microsoft a récemment lancé une préversion publique accessible aux smartphones iOS et Android, mais pas aux tablettes.En parallèle, Microsoft a dévoilé sa nouvelle version Fluent Design du logo d’Office. Il est inclus dans la nouvelle application Office pour iOS et Android, et sera utilisé ailleurs sur Office.com et dans les autres applications Office de Microsoft dans les mois à venir.À partir de cette semaine, les bêta-testeurs d’Outlook pour Mac dans le Fast Ring pourront accéder à un nouveau design qui vient avec quelques améliorations significatives des performances. Le nouvel Outlook pour Mac bénéficie désormais de la technologie de synchronisation de Microsoft qui était déjà utilisée sur Outlook pour iOS et Outlook pour Android. Cela signifie qu’Office 365, Outlook.com et les comptes Google se synchroniseront plus rapidement grâce aux services Cloud de Microsoft. La firme de Redmond est en train de peaufiner la prochaine version d’Outlook pour Mac et d’y ajouter de nombreuses fonctionnalités déjà disponibles sur les versions mobiles et Web d’Outlook.La lecture et l’écriture des courriels ont été améliorées sur cette mise à jour d’Outlook pour Mac par le biais notamment d’une nouvelle interface utilisateur dédiée à la composition des courriels et la possibilité d’ignorer les courriels. Des panneaux qu’il est possible de masquer ont aussi été ajoutés pour personnaliser l’affichage principal ainsi qu’une nouvelle option d’affichage de votre calendrier quotidien, baptisée « My Day », à côté de l’écran principal de messagerie.L’éditeur d’Office a par ailleurs déplacé la barre de recherche en haut d’Outlook pour Mac et intégré Microsoft Search dans les résultats afin que les résultats de recherche s’affichent plus rapidement et soient plus pertinents. Il y a même de nouveaux filtres permettant de personnaliser entièrement vos recherches et la barre d’outils (anciennement appelé ruban) a été ajustée en conséquence. Pour tester cette nouvelle mise à jour d’Outlook pour Mac, il vous suffit de cliquer sur le bouton « New Outlook » dans le coin supérieur droit de l’application. D’autres mises à jour sont prévues au cours des prochains mois.Le PDG de Microsoft Satya Nadella a révélé plus tôt cette année que la société ne voit plus Cortana comme un concurrent à d’autres assistants numériques comme Alexa ou Google assistant. La société a plutôt fait le choix de le repositionner comme assistant de productivité personnelle.Microsoft a annoncé l’intégration de son assistant de productivité personnelle Cortana dans Outlook pour iOS, puis pour Android. Une nouvelle fonctionnalité « Play My Emails » permettra à Cortana de lire à voix haute des courriels, des résumés de réunions ou des évènements inscrits dans le calendrier lorsque vous êtes au volant, à la cuisine ou en déplacement. Cette fonctionnalité sera limitée dans un premier temps aux États-Unis et vous aurez besoin d’utiliser des écouteurs pour en profiter.Cortana sera aussi capable d’organiser des réunions, grâce à la nouvelle fonctionnalité « Scheduler ». Cette dernière permettra de communiquer à Cortana le lieu, le moment et la durée des réunions, de demander à l’assistant de « trouver du temps pour nous » en se penchant sur votre emploi du temps, de lui demander de réserver une chambre, de répondre par courriel ou de lui faire passer un appel. Cortana sur Outlook pourra être utilisé avec une nouvelle voix masculine et Microsoft précise que les deux voix utilisées jusqu’à présent pour la synthèse vocale ont été mises à jour pour les rendre plus naturelles. Microsoft génère un courriel d’information quotidien par Cortana qui comprendra un résumé des réunions et des documents importants. Cette fonctionnalité sera prochainement disponible pour les abonnés d’Office 365 aux États-Unis.Microsoft a changé d’avis sur la mise au rebut de l’application OneNote 2016. La firme de Redmond a publié sa suite bureautique Office 2019 sans aucune mise à jour de la version de bureau de OneNote, mais en s’appuyant plutôt sur l’application Windows universelle distincte intégrée à Windows 10. La société a expliqué dans un billet de blog à ce propos : « Nous continuons à supporter OneNote 2016 au-delà d’octobre 2020, afin que vous puissiez continuer à utiliser la version de OneNote qui vous convient le mieux ».OneNote 2016 sera supporté jusqu’au 14 octobre 2025 (en support prolongé) et à partir de mars, les installations d’Office 365 qui incluent des applications de bureau installeront la version de bureau OneNote 2016. Vous pouvez également télécharger manuellement OneNote 2016 depuis le site de Microsoft. Par ailleurs, l’application de bureau OneNote bénéficie désormais d’un mode sombre qui peut être activé par les utilisateurs d’Office 365 et d’Office 2019. Microsoft affirme que « l’utilisation de OneNote dans ce mode peut améliorer la lisibilité dans des environnements faiblement éclairés, augmenter la lisibilité de l’interface utilisateur ainsi que de vos notes, fournir un meilleur contraste et réduire la fatigue oculaire ».Lors de l’édition 2019 de sa conférence Ignite, la firme de Redmond a confirmé son intention d’offrir les « premières expériences Microsoft 365 basées sur Fluid » et un kit de développement logiciel pour les développeurs tiers avant la fin de cette année. Microsoft a publié une préversion de ce travail et fourni plus d’informations sur ce qu’est exactement son Fluid Framework.Microsoft a confié que Fluid, une solution présentée plus tôt cette année comme l’avenir de la collaboration web et des services partagés ou interactifs, sera le moteur de l’avenir des expériences collaboratives d’Office sur le Web et plus encore puisqu’il est censé introduire un nouveau modèle de document en redéfinissant le concept même de document. La solution Fluid Framework devrait permettre de concevoir des applis distribuées flexibles et basées sur le Web.À ce propos, Jared Spataro, responsable de Microsoft 365, a expliqué : « Le document a été le cadre principal définissant la façon dont les gens pensent à la création de contenu... Fluid prend du recul et dit qu’il ne faut pas se contenter d’un document dominé par un type de contenu ou un autre ». Pour mieux cerner Fluid Framework, Jared suggère de ne pas se limiter « à Excel pour les chiffres, à Word pour les mots, ou à PowerPoint pour les visualisations », mais de se dire plutôt « qu’il n’y a plus de document », juste « une toile intelligente » à la place.« Nous pensons que nous devons vraiment innover dans des domaines clés », a souligné Spataro, en ajoutant que Fluid est un moyen pour Microsoft d’innover en collaboration, « mais aussi dans l’avenir d’un document en création de contenu ». Ce nouveau modèle de document prend le concept de ce qu’était un document auparavant, « le fait exploser et le remplace par une grande adresse Cloud » ; il vous permet « de placer différents composants de contenus de façon à ce que tout, depuis les mots écrits jusqu’aux tableaux, en passant par les visualisations comme les graphiques, tout soit réuni en un seul endroit ».Un élément clé de Fluid est que les services basés sur l’intelligence artificielle pourront également s’y connecter, ce qui permettra de mettre à profit des outils comme Cortana lors de la conception d’un document et d’y apporter des informations ou des images sur lesquelles vous écrirez de manière utile. Les développeurs auront un premier aperçu de ce Framework Fluid pour créer des applications et des services qui l’utilisent.Fluid devrait faire son apparition sur Teams, Outlook, SharePoint, OneNote, et une grande variété de documents dans Office. Microsoft a déjà fait la démonstration de la traduction en temps réel d’un document dans Word pour chaque participant et de la possibilité de partager des tableaux en temps réel directement dans une interface de chat Microsoft Teams.Sources : Microsoft 1, Microsoft 2, Microsoft 3, Microsoft 4, Microsoft Que pensez-vous des nouveautés introduites par Microsoft lors de sa conférence Ignite 2019 ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème Membre expérimenté https://www.developpez.com



Par exemple l'intégration de Skype dans Teams est pour moi un recul sur ce que je faisais avant avec 2 outils séparés : je pouvais avoir une vision d'ensemble. Là, c'est terminé : si je veux discuter, je dois aller dans l'onglet Discussions. Si je veux faire autre chose, je doit changer d'onglet et donc ne plus rien voir des discussions. 1 0 Pas convaincu par la concentration des outils dans l'hydre Teams : ni dans ce que ca donne déjà maintenant à l'utilisation, ni dans ce que ca pourrait donner plus tard avec encore d'autres outils intégrés.Par exemple l'intégration de Skype dans Teams est pour moi un recul sur ce que je faisais avant avec 2 outils séparés : je pouvais avoir une vision d'ensemble. Là, c'est terminé : si je veux discuter, je dois aller dans l'onglet Discussions. Si je veux faire autre chose, je doit changer d'onglet et donc ne plus rien voir des discussions.

Manager Data Analytics (H/F) ↳ Ai2l Recrutement - Ile de France - Paris (75016) Ingénieur(e) DevOps / Cloud H/F ↳ Sodifrance - Bretagne - Rennes (35000) Technicien helpdesk (H/F) ↳ Qualis - Ile de France - Paris (75008) Voir plus d'offres