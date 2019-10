La conférence Microsoft Ignite The Tour arrive à Paris les 13 et 14 novembre 2019 Un évènement dédié aux technologies cloud et outils développeur les plus récents 0PARTAGES 5 0 Ignite est une conférence annuelle organisée par Microsoft pour les développeurs et les professionnels de l'informatique et qui se tient traditionnellement dans une ville des USA. Elle se tiendra les 3 et 4 novembre prochains à Orlando, en Floride. Mais le géant américain du logiciel a également décidé de parcourir le monde entier afin de faire revivre les grands moments de sa conférence Ignite à ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement en Floride : la firme de Redmond a donc lancé le programme « Microsoft Ignite The Tour », qui reprend le meilleur de la conférence Microsoft Ignite dans une ville proche de chez vous. Après la conférence en Floride, Microsoft va parcourir, de novembre 2019 à mai 2020, plusieurs villes dans le monde entier.



Si vous êtes en France, ne manquez pas les tout derniers outils de développement et technologies cloud de Microsoft, car Microsoft Ignite The Tour commence à Paris. Ce sera l'occasion d'apprendre, des experts Microsoft et de la communauté, de nouvelles façons de moderniser les charges de travail et de migrer vers le cloud, découvrir les technologies cloud les plus récentes, explorer des techniques de développement client innovantes, découvrir de nouvelles façons de gérer votre infrastructure, etc.



Une centaine de sessions et ateliers est prévue. Vous pourrez sélectionner vos sessions parmi plusieurs parcours d'apprentissage (Learning Path). Un parcours d'apprentissage est une série de modules connectés comprenant des sessions, des expériences pratiques, des ateliers techniques, des certifications, entre autres, afin de vous permettre d'acquérir un ensemble complet de compétences.





Les différents parcours d'apprentissage disponibles vont porter sur :



le respect des exigences de conformité de l'organisation ;

la sécurisation de votre organisation ;

la collaboration en entreprise avec l'outil Microsoft Teams ;

la migration de l'infrastructure serveur ;

la gestion des opérations dans le cloud ;

les principes fondamentaux de base de Dynamics 365 ;

les principes fondamentaux de Microsoft Azure ;

le déploiement, la gestion et la maintenance de Windows, Office et tous vos périphériques ;

l'intelligence artificielle pour les développeurs ;

la modernisation des applications Web et les données ;

la gestion de la productivité dans le cloud pour l'administrateur IT ;

le développement d'applications cloud natives ;

les principes fondamentaux de Power Platform de Microsoft ;

etc.

La conférence Microsoft Ignite The Tour Paris aura lieu les 13 et 14 novembre 2019, de 9h à 19h. Adresse : Paris Convention Centre, Porte De Versailles, Pavilion 7, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris. La participation est ouverte à tous, mais vous devez au préalable vous inscrire pour réserver votre place.



