Le Rwanda vient de sortir les premiers smartphones entièrement fabriqués en Afrique Par une entreprise rwandaise nommée Mara 8PARTAGES 10 2 Le continent africain, toujours considéré comme le plus pauvre et très en retard par rapport aux autres, est pourtant peu à peu en train de subir des transformations qui le placeront certainement comme un des plus développés dans quelques années. Ces transformations s’opèrent progressivement dans quelques pays comme le Rwanda qui ne cesse de se démarquer ces dernières années par son incroyable croissance économique. La dernière nouvelle qui vient de ce pays, est la sortie du tout premier smartphone entièrement fabriqué en Afrique.



Il s’agit là d’une initiative du groupe rwandais Mara, une entreprise panafricaine ayant son siège à Dubaï et qui a pour but de contribuer à faire du Rwanda un centre technologique régional. C’est donc dans cette optique que le groupe a ouvert à Kigali, la capitale du Rwanda, une usine de fabrication de smartphones. Contrairement aux autres pays africains comme l'Égypte , l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui possèdent des usines de montage et importent les composants, l’usine du groupe Mara fabrique entièrement les téléphones, des cartes mères jusqu'aux emballages.





L'usine qui a été inaugurée par le président rwandais Paul Kagame, a déjà lancé 2 smartphones sur le marché. Les téléphones, appelés Mara X avec 16 Go d’espace de stockage et Mara Z avec un espace de stockage de 32 Go, sont donc les premiers smartphones 100 % africains. Ils coûtent respectivement 120250 francs rwandais (130 dollars) et 175750 francs rwandais (190 dollars). Les deux fonctionnent sur le système d'exploitation Android de Google et incluent des fonctionnalités telles que l'appareil photo haute performance, ainsi que le mode d'activation vocale.



Ashish Thakkar, le PDG du groupe Mara a fait savoir que l’usine avait coûté 50 millions de dollars et pouvait fabriquer 10000 téléphones par jour. D'après lui, cela répondra donc à un besoin généralisé et créera des opportunités. Thakkar a également souligné l'engagement de sa société à soutenir le développement au Rwanda, notant que 90 % des 200 employés de l'usine sont des Rwandais et que 60 % sont des femmes.



Plusieurs personnes doutent sur le fait que certains des composants de ces téléphones comme les puces pour les processeurs, soient fabriqués en Afrique, sans que la moindre pièce ne soit importée. D'autres voient même derrière tout ceci, une action cachée de la Chine, mais jusqu'à preuve du contraire, ces téléphones restent les premiers smartphones 100 % africains.



