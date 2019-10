L'OceanBase d'Alibaba est deux fois plus performante que la base de données d'Oracle Selon des analyses comparatives de TPC (Transaction Processing Performance Council) 0PARTAGES 2 0 Selon les derniers résultats de tests publiés par le Transaction Processing Performance Council (le TPC), un groupe mondial qui établit des normes pour les bases de données, le samedi dernier, OceanBase d'Alibaba est maintenant deux fois plus performante qu'Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition w/RAC and Partitioning d'Oracle Corp. « Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition w/RAC and Partitioning » a atteint 30 249 688, tandis qu’« OceanBase v2.2 Enterprise Edition with Partitioning, Horizontal Scalab » a atteint un score de 60 880 800, soit un peu plus du double du score obtenu par Oracle Corp.



Le Transaction Processing Performance Council, abrégé TPC, est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plusieurs décennies (1988) dont l'activité consiste à élaborer des normes de performance de systèmes informatiques transactionnels. Les éditeurs publient régulièrement les records atteints lors de mesures (benchmark), en particulier pour le plus utilisé, le TPC-C. Le point de référence C de PTC est le point de référence OLTP (OnLine Transaction Processing) standard de l'industrie, qui mesure les transactions en ligne par minute.



La mesure TPC-C simule un environnement informatique complet dans lequel une population d'utilisateurs exécute des transactions sur une base de données. L'indice de référence est centré sur les principales activités (transactions) d'un environnement de saisie des commandes. Ces transactions comprennent la saisie et la livraison des commandes, l'enregistrement des paiements, la vérification du statut des commandes et la surveillance du niveau des stocks dans les entrepôts. Il comprend une combinaison de cinq opérations simultanées.





Ces opérations sont de types et de complexité différents, exécutées en ligne ou en file d'attente pour une exécution différée. Bien que l'indice de référence représente l'activité d'un fournisseur de gros, PTC-C ne se limite pas à l'activité d'un secteur d'activité en particulier, mais représente plutôt toute industrie qui doit gérer, vendre ou distribuer un produit ou un service. La semaine passée, Oracle Corp., qui détient depuis 9 ans le record du monde dans cette mesure, a été détrôné par le géant chinois du commerce électronique Alibaba Group.



L'organisation TPC a annoncé qu'OceanBase, une base de données relationnelle open source, a dépassé le benchmark TPC-C, de plus du double du score atteint par Oracle Corp., qui détient le record mondial depuis les 9 dernières années. Plus précisément, la base de données relationnelle open source OceanBase v2.2 Enterprise Edition with Partitioning, Horizontal Scalab a obtenu un score de 60 880 800 points, pendant qu’Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition w/RAC and Partitioning en a obtenu que 30 249 688.



OceanBase est une base de données open source développée par la société Ant Financial, une filiale d’Alibaba Group créée en 2014. Dans le test de référence TPC-C, connu aussi sous le nom de "Coupe du monde" du secteur des bases de données, OceanBase a battu le record du monde, maintenu par Oracle pendant neuf années consécutives, faisant de Ant Financial la première société chinoise à figurer en tête de cette liste. Li Guojie, professeur à l'Académie chinoise d'ingénierie, spécialisée dans la technologie informatique, a qualifié cet exploit « d’une percée majeure de la Chine dans le domaine des logiciels de base ».



Selon le média chinois CGTN, il y a seulement 10 ans, Alibaba a dû faire confiance à Oracle pour ses services de base de données. La Chine a développé sa propre base de données pendant ces quatre dernières décennies, mais elle était à la traîne des géants internationaux comme Oracle et IBM, dont les produits ont longtemps dominé le marché chinois. Cette situation a non seulement entraîné des coûts élevés de services logiciels pour les entreprises chinoises, mais a également posé des risques potentiels pour la sécurité de l'information dans des domaines clés.



Par contre aujourd'hui, OceanBase d’Alibaba Group a non seulement répondu à ses propres attentes pour permettre à des centaines de millions de consommateurs chinois de faire des achats en ligne et d'effectuer des paiements mobiles quand ils le souhaitent, mais elle a également commencé à servir d'autres secteurs nationaux, tels que les banques et les assurances.



