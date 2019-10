Le fabricant d’ordinateurs personnels HP a déclaré ce jeudi qu’il procédera à une nouvelle réduction de ses effectifs - jusqu’à 16 %, selon les estimations de Reuters - dans le cadre d’un programme de restructuration visant à réduire les coûts. L’entreprise technologique américaine a indiqué dans un communiqué qu’elle supprimera entre 7000 et 9000 emplois à l’échelle mondiale en combinant des licenciements et des départs volontaires à la retraite anticipée.Le géant HP estime que ce nouveau plan de restructuration étalé sur trois ans devrait se traduire par des économies annuelles brutes d’environ 1 milliard de dollars d’ici la fin de l’exercice 2022. La firme comptait environ 55 000 employés dans le monde en octobre 2018, d’après un dépôt effectué auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis.Il faut noter que dans l’ensemble, le marché des imprimantes représente environ un tiers du chiffre d’affaires de HP, mais son importance est capitale pour le groupe. En tant que chef de cette division, Enrique Lores avait été le fer-de-lance de l’acquisition par HP en 2017 des activités d’impression de Samsung pour 1,05 milliard de dollars, ajoutant près de 1300 chercheurs et plus de 6500 brevets à son arsenal. Immédiatement après la scission HP-HPE, les ventes d’imprimantes HP ont été une source de croissance, mais cela semble avoir changé, car les produits d’exploitation tirés des activités d’impression ont diminué, le marché mondial des PC n’est pas au meilleur de sa forme et l’avenir de l’entreprise demeure incertain. HP dit désormais vouloir « simplifier son modèle d’exploitation et devenir une entreprise plus numérique », en se tournant davantage vers les services.Enrique Lores qui, à compter du 1novembre prochain, sera le nouveau CEO du groupe a tenu à rassurer le marché en déclarant : « Nous prenons des mesures audacieuses et décisives, alors que nous entamons notre prochain chapitre » ; « nous voyons d’importantes occasions de créer de la valeur pour les actionnaires et nous y parviendrons en faisant progresser notre leadership ».HP prévoit de générer des flux nets de trésorerie d’au moins trois milliards de dollars au cours de l’exercice 2020 et de reverser au moins 75 % aux actionnaires par une augmentation trimestrielle de 10 % du dividende et des rachats d’actions. La compagnie a ajouté qu’elle prévoyait un bénéfice ajusté de l’ordre de 2,22 $ à 2,32 $ par action pour l’exercice 2020. Pour l’exercice en cours, elle s’attend à ce que le bénéfice ajusté se situe dans une fourchette de 2,18 $ à 2,22 $, comme mentionné dans son rapport sur ses résultats du troisième trimestre.Source : HP Qu’en pensez-vous ?