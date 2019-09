USA : les forces de l'ordre ont fait appel à Google plusieurs fois pour identifier les personnes Qui étaient proches d'une scène de crime à une période donnée 0PARTAGES 6 0 Le 13 octobre 2018, deux hommes sont entrés dans une banque du Great Midwest Bank dans un centre commercial en périphérie de Milwaukee. Ils étaient les deux premiers clients lorsque la banque a ouvert, à peine reconnaissables derrière des lunettes de soleil et une barbe épaisse mais très vite, les employés de la banque ont compris ce qu’ils cherchaient. Un homme a sauté sur le comptoir et a sorti une arme de poing, jetant un sac à ordures pour que les caissiers le remplissent d'argent. Ils ont quitté la banque à 9 h 09, sept minutes seulement après leur entrée, avec leur sac plein d'argent, trois tiroirs dans le coffre-fort ainsi que les clés.



Dans les mois qui ont suivi, la police et les agents fédéraux ont eu du mal à retrouver ces voleurs. Les médias locaux ont envoyé des images provenant des caméras de sécurité de la banque, mais elles n’ont généré aucune piste. Enfin, la police a adopté une stratégie plus agressive: demandez à Google de localiser les téléphones des voleurs de banque.



En novembre, les agents ont adressé un mandat de recherche à Google, demandant des données permettant d'identifier tout utilisateur de Google qui se trouvait à moins de 30 mètres de la banque pendant une demi-heure avant le vol. Ils cherchaient les deux hommes qui étaient entrés dans la banque, ainsi que le chauffeur qui avait débarqué et emmené l’équipage, et qui risquaient de se retrouver pris dans le même sac. Il s’agissait d’une technique agressive consistant à capturer les données de tous les téléphones Android dans le périmètre au moment donné et à faire confiance à la police pour trouver les bons suspects dans l'amas de données obtenues. Quoiqu'il en soit, le tribunal a estimé que cette demande était tout à fait légal puisque les forces de l'ordre ont reçu leur mandat.





Ce type de mandat, appelé reverse location search warrant (lorsque la police recherche des informations sur tous les téléphones portables proches d'une scène de crime), est devenu de plus en plus courant ces dernières années. Plus de 20 mandats de ce type ont été accordés dans le Minnesota et au moins un cas similaire a été mis au jour en Caroline du Nord. Le plus controversé, la technique a été utilisée pour identifier les suspects après un rassemblement devenu une émeute Proud Boy au centre-ville de Manhattan l'année dernière.



Dans chaque cas, la police ne recherchait pas l’emplacement d’un suspect spécifique (là où les normes habituelles de soupçon raisonnable s’appliquaient). Au lieu de cela, elle recueillait le nom de chaque personne qui se trouvait à proximité lorsqu’un crime a été commis. Pour les groupes de défense des libertés civiles, il s’agit d’un dépassement dangereux et potentiellement inconstitutionnel du pouvoir de la police. Mais ces préoccupations n’ont pas suffi à empêcher la police d'obtenir ces mandats lorsqu’ils piétinaient dans une affaire.



Dans l’affaire du Wisconsin, l’utilité de cette technique n’est pas claire. Lorsque les médias ont demandé à la division du FBI à Milwaukee si des accusations avaient été portées, les officiers ont déclaré que l'affaire était en cours et qu'ils ne pouvaient donc fournir aucune information supplémentaire. Près d’un an s’est écoulé depuis l'attribution de ce mandat, ce qui donne à penser qu'il n’aurait peut-être pas été aussi fructueux que les enquêteurs l’espéraient.





Des groupes de défenses des droits numériques tels que l'EFF rencontrent de nombreux problèmes avec ce type de recherche, notamment parce que cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour suprême qui considère les données de localisation comme « une fenêtre intime sur la vie d'une personne ». Selon l'EFF :



« Les données que Google communique aux forces de l'ordre sont si précises qu'un chef de police adjoint a déclaré qu'elles "montraient tout le schéma de la vie". Elles sont collectées même lorsque les gens ne passent pas d'appels ou n'utilisent pas d'applications, ce qui signifie qu'elles peuvent être encore plus détaillées que les données générées par les tours cellulaires.



« Les données de localisation proviennent de signaux GPS, de tours de téléphonie mobile, de périphériques Wi-Fi à proximité et de balises Bluetooth. Selon Google, les utilisateurs optent pour la collecte des données de localisation stockées dans Sensorvault. Toutefois, Google rend difficile le refus de cette option et de nombreux utilisateurs peuvent ne pas comprendre qu'ils l'ont déjà accepté. De plus, les appareils Android collectent par défaut de nombreuses autres données de localisation, et il est extrêmement difficile de se soustraire à cette collection.



« En utilisant un seul mandat (souvent appelé “geo-fence warrant” ou “reverse location warrant”), la police peut accéder aux données de localisation de dizaines à des centaines de périphériques, des périphériques liés à des personnes réelles, dont beaucoup (et peut-être même dans certains cas toutes) n’ont eu aucun lien avec des activités criminelles et n’ont donné aucune raison d'être soupçonnées. Les mandats couvrent des zones géographiques allant de bâtiments uniques à plusieurs blocs, et des périodes allant de quelques heures à une semaine ».



Le principal problème est le simple taux de réussite : dans l’affaire du Wisconsin, la police a demandé que soient produites des données de localisation sensibles pour des dizaines de personnes (il faut noter que si les cambrioleurs avaient laissé leur téléphone à la maison, ils ne figureraient pas dans cette recherche). Pour les défenseurs des libertés civiles, cela ressemble à un tas de recherches sans méfiance et rien à montrer.



Source : description Google reverse location search warrant, MPR, Caroline du Nord, Slate



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à accepter que les forces de l'ordre obtiennent de telles données dans la mesure ou cela pourrait aider à résoudre une enquête ? Les médias locaux ont envoyé des images provenant des caméras de sécurité de la banque, mais elles n’ont généré aucune piste. Enfin, la police a adopté une stratégie plus agressive: demandez à Google de localiser les téléphones des voleurs de banque.En novembre, les agents ont adressé un mandat de recherche à Google, demandant des données permettant d'identifier tout utilisateur de Google qui se trouvait à moins de 30 mètres de la banque pendant une demi-heure avant le vol. Ils cherchaient les deux hommes qui étaient entrés dans la banque, ainsi que le chauffeur qui avait débarqué et emmené l’équipage, et qui risquaient de se retrouver pris dans le même sac. Il s’agissait d’une technique agressive consistant à capturer les données de tous les téléphones Android dans le périmètre au moment donné et à faire confiance à la police pour trouver les bons suspects dans l'amas de données obtenues. Quoiqu'il en soit, le tribunal a estimé que cette demande était tout à fait légal puisque les forces de l'ordre ont reçu leur mandat.Ce type de mandat, appelé(lorsque la police recherche des informations sur tous les téléphones portables proches d'une scène de crime), est devenu de plus en plus courant ces dernières années. Plus de 20 mandats de ce type ont été accordés dans le Minnesota et au moins un cas similaire a été mis au jour en Caroline du Nord. Le plus controversé, la technique a été utilisée pour identifier les suspects après un rassemblement devenu une émeute Proud Boy au centre-ville de Manhattan l'année dernière.Dans chaque cas, la police ne recherchait pas l’emplacement d’un suspect spécifique (là où les normes habituelles de soupçon raisonnable s’appliquaient). Au lieu de cela, elle recueillait le nom de chaque personne qui se trouvait à proximité lorsqu’un crime a été commis. Pour les groupes de défense des libertés civiles, il s’agit d’un dépassement dangereux et potentiellement inconstitutionnel du pouvoir de la police. Mais ces préoccupations n’ont pas suffi à empêcher la police d'obtenir ces mandats lorsqu’ils piétinaient dans une affaire.Dans l’affaire du Wisconsin, l’utilité de cette technique n’est pas claire. Lorsque les médias ont demandé à la division du FBI à Milwaukee si des accusations avaient été portées, les officiers ont déclaré que l'affaire était en cours et qu'ils ne pouvaient donc fournir aucune information supplémentaire. Près d’un an s’est écoulé depuis l'attribution de ce mandat, ce qui donne à penser qu'il n’aurait peut-être pas été aussi fructueux que les enquêteurs l’espéraient.Des groupes de défenses des droits numériques tels que l'EFF rencontrent de nombreux problèmes avec ce type de recherche, notamment parce que cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour suprême qui considère les données de localisation comme « une fenêtre intime sur la vie d'une personne ». Selon l'EFF :« Les données que Google communique aux forces de l'ordre sont si précises qu'un chef de police adjoint a déclaré qu'elles "montraient tout le schéma de la vie". Elles sont collectées même lorsque les gens ne passent pas d'appels ou n'utilisent pas d'applications, ce qui signifie qu'elles peuvent être encore plus détaillées que les données générées par les tours cellulaires.« Les données de localisation proviennent de signaux GPS, de tours de téléphonie mobile, de périphériques Wi-Fi à proximité et de balises Bluetooth. Selon Google, les utilisateurs optent pour la collecte des données de localisation stockées dans Sensorvault. Toutefois, Google rend difficile le refus de cette option et de nombreux utilisateurs peuvent ne pas comprendre qu'ils l'ont déjà accepté. De plus, les appareils Android collectent par défaut de nombreuses autres données de localisation, et il est extrêmement difficile de se soustraire à cette collection.« En utilisant un seul mandat (souvent appelé “geo-fence warrant” ou “reverse location warrant”), la police peut accéder aux données de localisation de dizaines à des centaines de périphériques, des périphériques liés à des personnes réelles, dont beaucoup (et peut-être même dans certains cas toutes) n’ont eu aucun lien avec des activités criminelles et n’ont donné aucune raison d'être soupçonnées. Source : EFF

