$ git switch my-feature Switched to branch 'my-feature' Your branch is up to date with 'origin/my-feature'

Git, le système distribué de gestion de versions vient de passer à la version 2.23. Comparativement à la version précédente, nous avons droit à plus de 500 changements dans cette nouvelle version. Mais parmi les améliorations nouvellement introduites dans cette nouvelle version, celles qui retiennent le plus l’attention sontetetsont deux commandes expérimentales spécifiques qui peuvent être utilisées pour remplacer dans une certaine mesure la commandeest une commande qui permet par exemple de changer de branches ou de créer de nouvelles branches dans un dépôt. Si vous souhaitez modifier des fichiers individuels ou même réinitialiser les noms de fichiers dans le dépôt qui se trouve sur votre disque dur afin qu’ils soient semblables aux fichiers de votre index, vous pouvez également utiliser. En plus de ces possibilités, plusieurs autres actions peuvent être réalisées avec la commandePour donner donc aux développeurs, une claire visibilité des actions qu’ils souhaitent réaliser,etont été ajoutés afin de séparer clairement les fonctionnalités deet les réduire à deux catégories distinctes à savoir, les opérations qui modifient les branches et les opérations qui modifient les fichiers.sera donc chargé de gérer les changements avec les branches etassurera la modification des fichiers.Un usage deen lieu et place dedonne ceci :Avec, il est beaucoup plus facile de déterminer exactement quels fichiers vont changer, en quoi ils vont changer et où ils vont changer. En effet, au lieu d’utiliser la commande compliquéefournit 2 options pour spécifier l’emplacement où les changements restaurés iront. Ainsi, si vous passez le paramètre(ou ne précisez rien du tout), les changements seront effectués sur le dépôt qui se trouve sur votre disque dur. Si par contre, vous passez le paramètre, les changements iront dans l’index. Enfin, si vous passez les deux paramètres, les changements iront dans les deux emplacements respectifs.Lorsque vous appliquez des modifications dans vos fichiers, vous pouvez également souhaiter savoir la provenance de ces changements. Pour cela, il suffit d’ajouter l’option. Si l’optionn’est pas spécifiée, les contenus sont restaurés à partir de l’index, sinon ils sont restaurés à partir d’une arborescence spécifique. Enfin, une différence à faire entreetest queest défini par défaut avecet supprimera les fichiers suivis non présents dans l’arborescence source.Au-delà de ces améliorations, cette nouvelle version de Git peut maintenant utiliser les références d’une autre solution dans le cadre de la vérification d’objets connectés qui peut survenir lorsque vous clonez un dépôt et spécifiez un autre pendant le clonage ou encore dans le cadre de la récupération ou de la publication de nouvelles révisions de code. En outre, il est maintenant possible d’utiliser la nouvelle optionavec, qui agit comme l’optionen ce qu’il déclare que la fusion que l’on souhaite interrompre a été annulée sans succès, mais contrairement à l’option, elle conserve intact l’état de votre dépôt local et de votre index. Et si vous disposez d’un dépôt volumineux qui est beaucoup sollicité, les graphes de validation qui ont été mis à jour dans Git 2.23 peuvent aider à accélérer le parcours de l’historique.Source : GitHub Utilisez-vous Git ? Que pensez-vous des nouveautés apportées dans cette dernière version ?Selon vous, quelles sont les améliorations qui ne se trouvent pas dans cette version 2.23 et qui devraient y être ajoutées ?