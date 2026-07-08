Nous avions été contraint par notre hébergeur de suspendre provisoirement la newsletter générale hebdo pour raison technique, le nombre de destinataires étant colossal cela ne passe plus les nouvelles normes de contrôle anti spam.
Nous avons donc édité le script pour envoyer cette newsletter à moins de destinataires, à savoir ceux qui ont ouvert récemment la newsletter, et qui sont venu récemment sur developpez, ce qui parait pertinent.
La newsletter générale hebdo est envoyé une fois par semaine le mercredi matin.
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Vérifiez vos mails le mercredi, si vous n'avez toujours pas reçu la newsletter, vérifiez votre dossier spam, et si vous la trouvez déclarez la comme "non spam" pour qu'elle ne tombe pas en spam la prochaine fois.
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J'en profite pour remercier tous les abonnés qui soutiennent le club, sans eux le club aurait déjà fermé faute de revenus pubs suffisants.
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