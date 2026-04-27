Trump dissout le conseil scientifique de la NSF d'un simple courriel : les États-Unis veulent dominer l'IA mondiale et amputent de 75 % le budget qui finance ses fondements mathématiques

Une agence au cur de l'informatique mondiale

Une escalade dans une guerre déclarée à la science

Le budget comme arme politique

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le vendredi 25 avril 2026, les membres du National Science Board (NSB) ont reçu un message laconique du Bureau du personnel présidentiel : « Au nom du président Donald J. Trump, je vous informe que votre poste de membre du National Science Board est terminé, avec effet immédiat. » Certains l'ont découvert en milieu de journée de travail. Marvi Matos Rodriguez, nommée en 2022, était en train de relire un rapport de 80 pages pour son comité lorsqu'elle a appris sa révocation. « L'idée des mandats de six ans, c'est de pouvoir accomplir quelque chose de significatif, d'impactant, et d'aller au-delà des alternances politiques », a-t-elle confié au Washington Post.Le NSB n'est pas un organe symbolique. Créé en même temps que la NSF en 1950, il en constitue l'ossature de gouvernance : il définit les grandes orientations stratégiques de l'agence, approuve les financements majeurs (télescopes, brise-glaces de recherche antarctique, flottes océanographiques) et conseille à la fois le Congrès et la Maison-Blanche sur les politiques scientifiques nationales. Ses 24 membres, nommés par le président pour des mandats de six ans avec renouvellement partiel tous les deux ans, sont habituellement des universitaires et des dirigeants industriels de premier plan, sélectionnés pour leur expertise et leur indépendance.Avant d'examiner les conditions de cette purge, il faut mesurer ce que représente concrètement la NSF pour le secteur informatique. L'agence finance un quart de l'ensemble de la recherche fondamentale américaine et une part encore plus significative dans les disciplines qui constituent les fondements de l'informatique moderne : mathématiques, théorie des algorithmes, cryptographie, architecture des systèmes, intelligence artificielle académique. Les travaux financés par la NSF ont directement contribué à l'émergence des langages de programmation modernes, des protocoles réseau, des méthodes de chiffrement qui sécurisent aujourd'hui les communications mondiales, et des modèles mathématiques qui sous-tendent le machine learning.C'est précisément là que le budget 2027 proposé par Trump frappe le plus durement. Le financement des sciences mathématiques et physiques passerait de 1,56 milliard de dollars en 2025 à 515 millions. Le budget alloué à l'ingénierie (qui couvre notamment la recherche en systèmes embarqués, en architecture matérielle et en réseaux) serait réduit de 749 millions à 185 millions, soit une amputation de 75 %. Les sciences biologiques, qui incluent la bio-informatique, perdraient 72 % de leur financement. Au total, Trump propose de ramener le budget de la NSF à 4 milliards de dollars, contre 8,8 milliards en 2026 une coupe de 54,5 %.La révocation n'est pas survenue dans le vide. Elle s'inscrit dans une séquence de déstabilisation progressive de la NSF que les observateurs suivent depuis le début du second mandat Trump. L'agence a perdu plus de 30 % de ses effectifs depuis janvier 2025, et en décembre elle a dû céder son siège social à une autre agence fédérale. Son directeur permanent, Sethuraman Panchanathan, avait démissionné en avril 2025, au terme d'une période marquée par des coupures de subventions massives et des controverses internes. En mars 2026, Trump a proposé la nomination de Jim O'Neill pour prendre la tête de l'agence, mais la candidature n'a toujours pas fait l'objet d'une audition sénatoriale.L'administration a annulé ou suspendu près de 1 400 subventions de l'agence depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, invoquant des « priorités politiques changeantes ». Ces subventions financent le quart de la recherche scientifique fondamentale conduite à travers l'ensemble du territoire américain. Plus récemment, la NSF a elle-même procédé à la suppression préventive de sa direction des sciences sociales, comportementales et économiques, une décision interprétée par l'Union of Concerned Scientists comme un acte d'anticipation servile face aux injonctions budgétaires de la Maison-Blanche. En mars, l'administration a également avancé une candidature jugée « non qualifiée et en situation de conflit d'intérêts » pour diriger l'agence.La raison probable de la purge du NSB n'est guère mystérieuse pour les membres révoqués eux-mêmes. En mai 2025, le conseil avait pris la rare initiative de critiquer publiquement la proposition présidentielle de couper le budget de la NSF de 55 %. Le Congrès, dans un vote bipartisan, avait finalement ignoré cette recommandation du président, ce qui n'a pas suffi à apaiser les tensions. Keivan Stassun, astrophysicien à l'Université Vanderbilt et membre du conseil depuis 2022, estime que cette prise de position publique a « froissé » l'administration : un conseil de nommés présidentiels qui conseille le Congrès d'ignorer les vux du président, c'était, selon lui, intenable aux yeux de la Maison-Blanche.Le budget 2027 proposé par Trump ramènerait le financement de la NSF à 4 milliards de dollars, soit une réduction de 54,5 % par rapport aux 8,8 milliards du budget de l'exercice fiscal 2026. Les sciences mathématiques et physiques verraient leur enveloppe passer de 1,56 milliard en 2025 à 515 millions. Les sciences biologiques seraient amputées de 72 %, l'ingénierie de 75 %. Simultanément...