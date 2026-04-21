« L'humanité pourrait ne pas survivre au-delà des 50 prochaines années », affirme le prix Nobel de physique David Gross qui suggère que confier le contrôle nucléaire à l'IA représente un risque existentiel

David Gross, physicien lauréat du prix Nobel, exprime une inquiétude profonde quant à l'avenir de la recherche scientifique face aux menaces existentielles qui pèsent sur l'humanité. Il estime que l'instabilité géopolitique et la course aux armements nucléaires risquent d'anéantir la civilisation avant que nous ne puissions percer les derniers secrets de l'univers. D'après lui, la survie de l'espèce humaine est aujourd'hui un défi bien plus immédiat que la résolution des énigmes de la physique théorique. Cette sortie s'inscrit dans un contexte de vives critiques envers l'IA : risques existentiels, destructions massives d'emplois et empreinte carbone des centres de données.
David Gross est un physicien lauréat du prix Nobel. Ses travaux ont révolutionné notre compréhension des interactions nucléaires au sein des atomes. Après avoir contribué à l'achèvement du « Modèle standard », il se consacre désormais à la théorie des cordes dans l'espoir d'unifier la gravité aux autres forces fondamentales. Le physicien vient de recevoir le « Special Breakthrough Prize » en physique fondamentale, d'une valeur de 3 millions de dollars.
Dans un récent entretien accordé à Live Science, David Gross a fait une déclaration fracassante : « l'humanité pourrait ne pas survivre au-delà de 50 ans ». Ce pessimisme concernant l'avenir de l'humanité a suscité de nombreux commentaires sur les plateformes de médias sociaux. Voici ses raisons effrayantes :
David Gross : un pronostic sombre sur l'avenir de l'humanité
David Gross affirme que la plus grande menace pour l'humanité n'est pas l'absence de percées scientifiques, mais notre incapacité à survivre assez longtemps pour les réaliser. Ses inquiétudes sont étayées par les tensions mondiales croissantes, l'augmentation des arsenaux nucléaires et l'instabilité géopolitique grandissante, autant de facteurs qui, selon plusieurs experts, pourraient pousser la civilisation vers l'effondrement d'ici quelques décennies.
Linterviewer lui avait posé une question simple : la physique pourrait-elle aboutir à une théorie unifiée de toutes les forces dici 50 ans ? David Gross a répondu que le plus grand obstacle nétait pas les mathématiques, mais la question de savoir si lhumanité existerait assez longtemps pour mener ce travail à bien.
Ce glissement, de la science vers la survie, en dit long sur ce qui occupe son esprit en ce moment. Aujourdhui, à 83 ans, David Gross consacre une partie de cette même carrière à répéter à qui veut lentendre que le temps presse. Le physicien théoricien estime le risque annuel de guerre nucléaire à environ 2 %, ce qui semble faible jusquà ce quon fasse le calcul. À ce rythme la durée de vie prévue de la civilisation humaine tombe à environ 35 ans.
C'est plus proche que l'horizon retraite de la plupart des gens. Son avertissement n'est pas un cas isolé : selon certaines études, la probabilité d'événements catastrophique (une guerre nucléaire ou un effondrement climatique) a fortement augmenté au cours de la dernière décennie. La déclaration de David Gross se démarque, car elle émane d'un scientifique profondément ancré dans la compréhension de l'univers à son niveau le plus fondamental.
David Gross rappelle le risque croissant de guerre nucléaire
Avec plus de 12 000 ogives nucléaires encore actives dans le monde, même un conflit limité pourrait entraîner des conséquences catastrophiques, notamment un hiver nucléaire, des pénuries alimentaires et des extinctions massives. David Gross souligne que le démantèlement progressif des traités de contrôle des armements est un facteur clé de l'augmentation du risque nucléaire. Il appelle à l'adoption de mesures urgentes pour inverser la tendance.
Même après la fin de la guerre froide et la mise en place d'accords sur les armes stratégiques, les estimations situaient le risque annuel de guerre nucléaire à environ 1 %. Ces traités ont depuis disparu. Et le monde n'a fait que devenir plus instable depuis lors. Le monde compte désormais neuf grandes puissances nucléaires. Gérer la dissuasion entre neuf nations nest pas seulement plus difficile : cest exponentiellement plus complexe.
Les normes, les accords et les ententes mutuelles entre les pays seffritent. Les armes progressent plus vite que la diplomatie. Cet écart est dangereux. David Gross prévient que si la diplomatie ne rattrape pas le progrès technologique, la civilisation risque de disparaître dans les cinquante ans à venir.
Les dangers de l'intelligence artificielle et de l'automatisation
David Gross a également ajouté l'IA à l'équation. Le physicien théoricien a averti que l'automatisation et l'IA pourraient bientôt prendre le contrôle des systèmes de lancement nucléaire. Dans un scénario où un président ne disposerait que de 20 minutes pour décider de lancer ou non des centaines de missiles à tête nucléaire, l'armée pourrait confier cette décision entièrement à l'IA, car celle-ci agit plus rapidement que n'importe quel être humain.
Ce n'est pas de la science-fiction. Des simulations montrent déjà ce schéma. Les jeux de guerre basés sur l'IA dégénèrent presque toujours en frappes nucléaires dans les scénarios simulés. Les systèmes entraînés pour gagner ont tendance à considérer les options nucléaires comme des solutions efficaces. Ils ne ressentent pas les conséquences. Ils nhésitent pas. Les experts appellent les puissances nucléaires à ne pas confier le contrôle à la machine.
Il y a aussi une préoccupation à plus long terme : un système d'IA, disposant d'une autonomie et d'un temps suffisants, pourrait prendre la décision de lancer des armes nucléaires de manière indépendante, un risque que chaque décennie sans une gouvernance adaptée ne fait qu'aggraver. En fin de compte, l'avertissement selon lequel l'humanité pourrait ne pas survivre au-delà de 50 ans relève moins de la science que des choix de survie.
David Gross souligne le besoin urgent d'une coopération mondiale, d'une réduction des risques et d'une réflexion à long terme. En 2024, un haut fonctionnaire américain a exhorté la Chine et la Russie à s'engager à ne pas confier le contrôle des arsenaux nucléaires à des systèmes autonomes pilotés par l'IA.
Conclusion
Plus de 12 000 ogives nucléaires sont encore opérationnelles à travers le monde aujourdhui. Neuf nations détiennent le pouvoir de mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissons. Et selon le physicien théoricien David Gross, l'humanité pourrait ne pas survivre 50 ans. Cette extinction pourrait arriver non pas parce que la science nous fera défaut, mais parce que nous risquons de nous détruire bien avant que la science n'en ait l'occasion.
Il ne s'agit pas d'un tweet apocalyptique ni d'une théorie du complot marginale. Cet avertissement émane de l'un des physiciens théoriciens les plus décorés encore en vie, un homme qui a consacré sa carrière à décrypter les forces fondamentales qui maintiennent la matière en place.
L'IA pourrait être un accélérateur. David Gross avertit que, face à l'urgence extrême d'une prise de décision, les autorités militaires pourraient être tentées de déléguer le lancement des missiles à des IA capables d'agir plus vite que l'homme. Or, les simulations de guerre montrent que les systèmes d'IA ont tendance à escalader rapidement vers l'option nucléaire, la traitant comme une solution la plus efficace, sans en percevoir le coût humain ou moral.
Source : David Gross, physicien lauréat du prix Nobel
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