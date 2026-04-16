L'Iran a acquis un satellite chinois pour cibler des sites militaires des USA au Moyen-Orient, daprès des rapports. Le contrat d'achat prévoyait une sorte de Satellite as a Service (SaaS) assuré par la Chine.

Des rapports font état de l'acquisition secrète par l'Iran, fin 2024, d'un satellite espion de fabrication chinoise, le TEE-01B. Lobjectif : renforcer la surveillance et le ciblage des bases militaires américaines. Le contrat prévoyait une sorte de Satellite as a Service (SaaS) assuré par la Chine. Israel sappuie sur des dispositifs similaires pour alimenter ses intelligences artificielles utilisées pour trouvers des cibles à Gaza.
Un Satellite as a Service compte de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique et du renseignement
Renseignements et ciblage en temps réel : le satellite fournit des images haute résolution permettant de surveiller les mouvements des forces armées américaines dans leurs bases en Arabie saoudite, en Jordanie et en Irak, ce qui facilite la précision des frappes de missiles et de drones.
Vérification des cibles : les images horodatées permettent aux forces iraniennes d'évaluer les dégâts avant et après les frappes sur les installations américaines.
Surveillance continue : le système contribue probablement à cartographier les activités de la Cinquième Flotte américaine et à suivre les navires de guerre dans le Golfe.
Guidage des drones et des missiles : la technologie satellitaire contribue à améliorer la navigation et la précision des systèmes de drones iraniens utilisés contre les cibles américaines et celles de leurs alliés.
🚨 BIG! Chinese-origin satellite intelligence may have helped identify US bases in the Middle East, claims Financial Times.— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) April 15, 2026
Irans IRGC Aerospace Force is said to have used satellite TEE-01B during the conflict. pic.twitter.com/l6ywBb3S7T
Israël se sert dune infrastructure numérique similaire pour alimenter son IA Gospel utilisée pour trouver des cibles sur les théâtres dopérations
Le système d'intelligence artificielle israélien « Gospel » s'appuie largement sur l'imagerie satellite ainsi que sur d'autres sources de données telles que les images prises par des drones, le renseignement d'origine électromagnétique (SIGINT) et les données de surveillance pour identifier rapidement des cibles. Le système traite d'énormes quantités de renseignements pour générer des cibles, les données satellitaires constituant un élément clé de ses données d'entrée. Cest en mettant à contribution cette infrastructure numérique que les forces israéliennes ont frappé plus de 22 000 cibles à l'intérieur de Gaza suite à des attaques menées par les militants du Hamas au quatrième trimestre de lannée 2023.
Tämä on amerikkalaista tekniikkaa toiminnassa. Gospel. Lavender. Tietotehdas. Rakennettu Yhdysvaltain tiedusteluarkkitehtuurin pohjalta. Toimii Yhdysvaltain satelliittiverkostojen avulla. Varustettu Yhdysvaltain tarkkuusammuksilla.https://t.co/FWT31DL8vC— Kalevi Nissilä (@Wilberg96722) April 9, 2026
Les retombées de ce partenariat technologique entre lIran et la Chine sont visibles dans lactuel conflit opposant Iraniens et Américains
Avant l'aube du 1er mars 2026, des drones iraniens de type Shahed ont frappé deux data centers d'Amazon Web Services aux Émirats arabes unis. Un troisième centre de données à Bahreïn a également été touché, bien que l'intentionnalité de cette frappe reste moins certaine. C'est la première fois qu'un État a délibérément ciblé des data centers commerciaux en temps de guerre.
L'événement n'est pas passé inaperçu dans le monde de l'informatique. Les frappes ont gravement endommagé deux des trois zones de disponibilité cloud dans la région UAE (ME-CENTRAL-1) et une zone dans la région Bahreïn (ME-SOUTH-1). Les modèles de redondance standard ont échoué, car plusieurs zones sont tombées simultanément. AWS a confirmé des dommages structurels, des coupures d'alimentation, des incendies et des dégâts des eaux liés aux systèmes d'extinction.
Parmi les services touchés : la banque Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, les plateformes de paiement Hubpay et Alaan, la société de données cloud Snowflake, et la grande plateforme de transport Careem.
Pour les professionnels du secteur, la réponse d'AWS a été symptomatique de l'ampleur des dégâts : AWS a adressé un e-mail à ses clients indiquant qu'il « supprimait tous les frais d'utilisation dans la région ME-CENTRAL-1 pour mars 2026 ». Un geste rarissime de la part d'AWS, qui illustre mieux que n'importe quel communiqué l'étendue réelle des perturbations.
Selon un rapport de Reuters, l'entreprise a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir le service et aidait entre-temps ses clients à migrer vers d'autres régions AWS. « À mesure que la situation évolue et, comme nous l'avons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers d'autres emplacements », a déclaré Amazon dans un communiqué cité par l'agence de presse.
In March, drone strikes hit AWS data centers in the UAE and Bahrain.— Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) April 11, 2026
First deliberate military attacks on commercial data centers in history.
Iran's IRGC has since named 18 major tech companies as potential targets and released satellite imagery of OpenAI's $30 billion Stargate pic.twitter.com/oAFnjF5Kps
Le 2 avril 2026, l'IRGC a franchi un nouveau palier. Deux jours après avoir menacé d'attaquer directement les entreprises technologiques américaines dans le Golfe dès le 1er avril qu'il considère comme complices des opérations américaines et israéliennes, le Corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé avoir ciblé un data center d'Oracle à Dubaï, aux Émirats arabes unis, selon les médias d'État iraniens.
Selon l'agence officielle IRNA, les Gardiens de la révolution ont indiqué que le site Oracle aux EAU avait été ciblé en représailles à une frappe américano-israélienne du 1er avril qui aurait blessé l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères Kamal Kharrazi et tué son épouse à leur domicile à Téhéran.
Dubaï a démenti catégoriquement. Dans un communiqué publié sur X, le Bureau des médias de Dubaï a qualifié les informations en circulation de « fabriquées et incorrectes ». Ce démenti est intervenu rapidement après que les médias iraniens ont commencé à diffuser cette affirmation. Aucune vérification indépendante de la frappe alléguée n'a émergé, et Oracle n'a pas encore publié de déclaration concernant le ciblage présumé de son infrastructure régionale.
Cette guerre de l'information autour des frappes n'est pas nouvelle dans ce conflit. Une enquête de Bellingcat publiée le même jour affirmait que les Émirats arabes unis avaient, au cours du mois écoulé, « minimisé les dégâts, mal présenté les interceptions et, dans certains cas, ne pas reconnu les frappes de drones iraniens réussies sur le territoire national ».
Et vous ?
Que pensez-vous de ce partenariat technologique entre lIran et la Chine aux fins de contrecarrer les Etats-Unis ?
Voir aussi :
Amazon Web Services confirme que ses centres de données aux Émirats arabes unis ont été « directement touchés » par des drones iraniens : « Ces frappes ont causé des dommages structurels »
L'Iran menace « d'anéantir complètement et totalement » le centre de données Stargate AI d'OpenAI, d'une valeur de 30 milliards de dollars, situé à Abou Dhabi
L'Iran menace d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, ce qui aurait un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde
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