Liste des entreprises technologiques visées et motivations de l'Iran

Cisco HP Intel Oracle Microsoft Apple Google Meta IBM Dell Palantir Nvidia JPMorgan Tesla GE Spire Solutions G42 Boeing

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L'Iran a brandi cette menace pour la première fois le 11 mars. La République islamique avait averti les géants américains de la tech que leurs bureaux et leurs infrastructures pourraient devenir des cibles à mesure que le conflit dans la région s'étend. À la suite de l'assassinat du général de brigade Jamshid Eshaghi, un responsable financier de l'armée iranienne, dans un raid aérien l'Iran a annoncé son intention de mettre sa menace à exécution.Cette menace, qui ne se limite plus aux seules bases militaires, stipule que les unités de ces sociétés seront détruites en représailles aux « assassinats ciblés » de dirigeants iraniens. L'annonce indique que les opérations de destruction doivent débuter le mercredi 1er avril à 20h00, heure de Téhéran, et le CGRI a explicitement exhorté les employés de ces dix-huit entreprises à évacuer immédiatement leurs lieux de travail pour garantir leur sécurité.« Attendez-vous à des destructions. Ces entreprises doivent s'attendre à la destruction de leurs installations en représailles à chaque acte terroriste commis en Iran, à compter de mercredi 20 h, heure de Téhéran. Nous conseillons aux employés de quitter leur lieu de travail pour préserver leur vie », a déclaré le CGRI.« En réponse à cette opération terroriste, les principales institutions impliquées dans des activités terroristes seront désormais considérées comme des cibles légitimes », indique le communiqué de presse adressé par le CGRI à Press TV. De nombreuses entreprises américaines ont des bureaux à Jérusalem, Tel-Aviv et Abou Dhabi, qui pourraient devenir la cible d'attaques de drones et de missiles iraniens si le pays met réellement sa menace à exécution.La liste noire établie par le CGRI comprend dix-huit entreprises majeures. Elle inclut des géants technologiques tels que : Microsoft, HP, Cisco, Intel, Oracle, Apple, Meta Platforms (propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram), IBM, JP Morgan, Tesla, General Electric et Boeing. Microsoft et Apple, par exemple, disposent de sièges sociaux et dune présence commerciale importante aux Émirats arabes unis, principalement à Dubaï et à Abou Dhabi.Les autorités iraniennes justifient ces cibles en affirmant que ces entreprises, en particulier celles qui sont spécialisées dans l'IA jouent un rôle déterminant dans la conduite de la guerre contre l'Iran, notamment en aidant les armées américaine et israélienne à diriger des drones et à sélectionner des cibles de frappe.OpenAI et Anthropic sont aussi mentionnées comme ayant un rôle clé dans ces opérations militaires. Dans sa mise en garde au début du mois de mars, l'Iran a pointé du doigt Palantir et Oracle, étroitement impliquées dans les opérations militaires américaines. Oracle a été fondée dans les années 1970 dans le cadre d'un projet de la CIA, et Palantir a été utilisée pour le ciblage pendant la guerre en cours, un...