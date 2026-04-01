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L'Iran menace d'attaquer les géants américains de la tech tels que Google, Apple et Microsoft à partir du 1er avril.
Téhéran leur reproche d'avoir mis leurs outils d'IA au service de la guerre en cours

Le , par Mathis Lucas
11 commentaires

84PARTAGES

9  0 
Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran menace d'attaquer directement aux entreprises technologiques américaines dans le Golfe. Téhéran leur reproche d'avoir mis leurs outils d'IA et leurs services informatiques au service des frappes militaires américano-israéliennes. Ces menaces visent dix-huit géants technologiques américains majeures, tels que Microsoft, Apple et Google. Les employés de ces firmes sont d'ailleurs instamment priés d'évacuer leurs bureaux pour assurer leur sécurité. Cette escalade s'inscrit dans un contexte de guerre ouverte marqué par les éliminations ciblées de plusieurs figures clés du régime iranien.

L'Iran a brandi cette menace pour la première fois le 11 mars. La République islamique avait averti les géants américains de la tech que leurs bureaux et leurs infrastructures pourraient devenir des cibles à mesure que le conflit dans la région s'étend. À la suite de l'assassinat du général de brigade Jamshid Eshaghi, un responsable financier de l'armée iranienne, dans un raid aérien l'Iran a annoncé son intention de mettre sa menace à exécution.

Cette menace, qui ne se limite plus aux seules bases militaires, stipule que les unités de ces sociétés seront détruites en représailles aux « assassinats ciblés » de dirigeants iraniens. L'annonce indique que les opérations de destruction doivent débuter le mercredi 1er avril à 20h00, heure de Téhéran, et le CGRI a explicitement exhorté les employés de ces dix-huit entreprises à évacuer immédiatement leurs lieux de travail pour garantir leur sécurité.

« Attendez-vous à des destructions. Ces entreprises doivent s'attendre à la destruction de leurs installations en représailles à chaque acte terroriste commis en Iran, à compter de mercredi 20 h, heure de Téhéran. Nous conseillons aux employés de quitter leur lieu de travail pour préserver leur vie », a déclaré le CGRI.

Liste des entreprises technologiques visées et motivations de l'Iran

« En réponse à cette opération terroriste, les principales institutions impliquées dans des activités terroristes seront désormais considérées comme des cibles légitimes », indique le communiqué de presse adressé par le CGRI à Press TV. De nombreuses entreprises américaines ont des bureaux à Jérusalem, Tel-Aviv et Abou Dhabi, qui pourraient devenir la cible d'attaques de drones et de missiles iraniens si le pays met réellement sa menace à exécution.


La liste noire établie par le CGRI comprend dix-huit entreprises majeures. Elle inclut des géants technologiques tels que : Microsoft, HP, Cisco, Intel, Oracle, Apple, Meta Platforms (propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram), IBM, JP Morgan, Tesla, General Electric et Boeing. Microsoft et Apple, par exemple, disposent de sièges sociaux et dune présence commerciale importante aux Émirats arabes unis, principalement à Dubaï et à Abou Dhabi.

Les autorités iraniennes justifient ces cibles en affirmant que ces entreprises, en particulier celles qui sont spécialisées dans l'IA jouent un rôle déterminant dans la conduite de la guerre contre l'Iran, notamment en aidant les armées américaine et israélienne à diriger des drones et à sélectionner des cibles de frappe.

Liste des entreprises ciblées par l'Iran :

  1. Cisco
  2. HP
  3. Intel
  4. Oracle
  5. Microsoft
  6. Apple
  7. Google
  8. Meta
  9. IBM
  10. Dell
  11. Palantir
  12. Nvidia
  13. JPMorgan
  14. Tesla
  15. GE
  16. Spire Solutions
  17. G42
  18. Boeing


OpenAI et Anthropic sont aussi mentionnées comme ayant un rôle clé dans ces opérations militaires. Dans sa mise en garde au début du mois de mars, l'Iran a pointé du doigt Palantir et Oracle, étroitement impliquées dans les opérations militaires américaines. Oracle a été fondée dans les années 1970 dans le cadre d'un projet de la CIA, et Palantir a été utilisée pour le ciblage pendant la guerre en cours, un...
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tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 01/04/2026 à 15:15
Ça ne se fait pas non plus d'envahir un pays

Tatayo
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tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 01/04/2026 à 17:36
Je ne parlais pas de conflit, mais d'un autre, avec ton mentor Poutine.

Tatayo
2  1 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/04/2026 à 15:27
Citation Envoyé par tatayo Voir le message
Ça ne se fait pas non plus d'envahir un pays
Ouais, il faut punir Israël.
Ce pays vol du territoire à plusieurs pays afin de réaliser son projet du grand Israël.
Il prend des morceaux de la Palestine, du Liban, de la Syrie, si on laisse faire, plus tard ce sera Jordanie, Irak, Égypte, Arabie Saoudite (j'en sais rien je suis nul en géographie).

Par contre je ne vois pas bien le lien avec l'Iran, puisque l'Iran n'a rien envahie du tout.
L'Iran ne cherchait même pas à développer une arme nucléaire (alors qu'Israël en à plein et ne devrait pas en avoir).
Israël n'avait pas de prétexte légitime pour attaquer l'Iran.

L'Iran ne faisait rien de mal, elle s'occupait de ses affaires dans son coin, sans déranger personne.
On vient l'attaquer sans raison, elle a le droit de répondre un petit peu, en plus ça montre aux alliés des USA qu'être alliés avec les USA fait de vous une cible, c'est bien ça rappelle les bases.

====
Poisson d'avril :
Comment la guerre en Iran sest transformée en aubaine pour la Russie et ses hydrocarbures
En lespace dun mois, de nombreux pays, principalement asiatiques, ont relancé des importations dhydrocarbures russes. Le conflit au Moyen-Orient a provoqué des pénuries de gaz et de pétrole venant du Golfe, poussant la Chine et lInde à augmenter leur commande à Moscou et à amplifier leur participation à des projets de gazoduc.
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 03/04/2026 à 16:30
Citation Envoyé par noremorse Voir le message
L'Iran ne fait que répondre aux agressions
Clairement.
- Israël ou les USA détruisent un bâtiment en Iran.
- L'Iran détruit l'équivalent dans un des pays alliés des USA.

Ce sont les autres pays du Moyen Orient qui ont le plus à perde.
L'Iran doit détruire un pont maintenant C'est le protocole.

C'est un tweet de 4 km, mais il y a une carte à la fin ! (Abou Dabi est la capitale des Émirats arabes unis)

https://x.com/KhalidAlMans_/status/2039779487181856939
🚨🚨 IRAN JUST RELEASED A TARGET LIST OF 8 BRIDGES ACROSS 4 COUNTRIES. THIS CHANGES EVERYTHING.

🇰🇼 Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah Bridge  TARGETED.
36 km over water. Kuwait's northern lifeline. No alternative route.

🇸🇦 King Fahd Causeway  TARGETED.
ONLY road between Saudi Arabia and Bahrain. US Fifth Fleet logistics depend on it.

🇦🇪 Sheikh Zayed Bridge  TARGETED.
1 of 3 links to Abu Dhabi island.

🇦🇪 Al Maqta Bridge  TARGETED.
2 of 3 links to Abu Dhabi island.

🇦🇪 Sheikh Khalifa Bridge  TARGETED.
3 of 3 links to Abu Dhabi island. ALL exits named.

🇯🇴 King Hussein Bridge  TARGETED.
Jordan's primary West Bank crossing.

🇯🇴 Damia Bridge  TARGETED.
Jordan's secondary crossing.

🇯🇴 Abdoun Bridge  TARGETED.
Amman's central traffic artery.

8 bridges. 4 countries. ZERO redundancy. ZERO bridge defense doctrine.

⚠️ None of these bridges have alternatives. Zero redundancy. One strike = total isolation.

⚠️ These bridges took YEARS to build and cost BILLIONS. They cannot be rebuilt during a conflict.

The real crisis hasn't even started yet.



"Si j'connaissais le con qu'a fait sauter le pont" Pithiviers
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/04/2026 à 14:07
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
L'Iran a brandi cette menace pour la première fois le 11 mars. La République islamique avait averti les géants américains de la tech que leurs bureaux et leurs infrastructures pourraient devenir des cibles à mesure que le conflit dans la région s'étend. À la suite de l'assassinat du général de brigade Jamshid Eshaghi, un responsable financier de l'armée iranienne, dans un raid aérien l'Iran a annoncé son intention de mettre sa menace à exécution.

Cette menace, qui ne se limite plus aux seules bases militaires, stipule que les unités de ces sociétés seront détruites en représailles aux « assassinats ciblés » de dirigeants iraniens. L'annonce indique que les opérations de destruction doivent débuter le mercredi 1er avril à 20h00, heure de Téhéran, et le CGRI a explicitement exhorté les employés de ces dix-huit entreprises à évacuer immédiatement leurs lieux de travail pour garantir leur sécurité.

« Attendez-vous à des destructions. Ces entreprises doivent s'attendre à la destruction de leurs installations en représailles à chaque acte terroriste commis en Iran, à compter de mercredi 20 h, heure de Téhéran. Nous conseillons aux employés de quitter leur lieu de travail pour préserver leur vie », a déclaré le CGRI.
C'est normal.
Ça ne se fait pas d'assassiner des dirigeants, l'Iran est obligé de répondre, c'est le protocole. (quelque part tuer un dirigeant c'est plus grave que couper des câbles Internet sous-marins)
Ce ne sont que des menaces...

La seule solution pour calmer la situation c'est de quitter l'Iran. Les USA doivent se barrer rapidement. Il n'y a rien à gagner pour eux dans cette histoire, ils ne prendront pas le contrôle des ressources iraniennes.
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 03/04/2026 à 10:40
Je cite un article du 12 mars, parce qu'il est en lien avec l'article d'aujourd'hui :
Citation Envoyé par Anthony Voir le message
« À mesure que la guerre régionale s'étend à la guerre des infrastructures, le champ des cibles légitimes de l'Iran s'élargit », a déclaré Tasnim, selon Al Jazeera.

Par ailleurs, l'Iran a également averti qu'il pourrait prendre pour cible les centres économiques et les banques liés à des entités américaines et israéliennes dans toute la région. Un porte-parole du siège de Khatam al-Anbiya, que les Nations unies ont décrit comme appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que cet avertissement faisait suite à ce que l'Iran a qualifié d'attaque contre l'une de ses banques.

« L'ennemi nous a laissé les mains libres pour cibler les centres économiques et les banques appartenant aux États-Unis et au régime sioniste dans la région », a déclaré le porte-parole.

Le responsable a également averti les civils de rester à l'écart de ces lieux. « Les habitants de la région ne doivent pas se trouver dans un rayon d'un kilomètre autour des banques », a déclaré le porte-parole.
Israël et les USA menacent l'Iran depuis longtemps, elle peut enfin un peu répondre.
Il faut que l'armée US quitte ce conflit rapidement.
Il ne fallait pas attaquer l'Iran... Les conséquences sont désastreuses pour Israël et les USA.
Tant que les Nations Européennes refusent de venir aider les USA, tout va bien.
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noremorse
Avatar de noremorse
Membre actif https://www.developpez.com
Le 03/04/2026 à 15:02
L'Iran ne fait que répondre aux agressions de la coalition Epstein et fait savoir que les entreprises liées aux entités américano-sionistes ne seront pas en sécurité
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 8:24
Citation Envoyé par tatayo Voir le message
Je ne parlais pas de conflit
Ce n'est pas le sujet, mais vu les crimes qu'a commit le régime ukrainien dès 2014 dans le Donbass la Russie était obligé de réagir. L'opération spéciale a un motif valide.
Au bout d'un moment il faut que Zelensky prenne conscience de la réalité : l'Ukraine a perdue, elle doit donner un petit quelque chose à la Russie lors des négociations afin qu'elle accepte d'arrêter le conflit.
C'est le protocole, c'est comme ça que ça se passe. Enfin t'as toujours le choix, donner le Donbass ou perde plus... Normalement le choix est déjà fait. Zelensky est "delusional" comme on dit aux États-Unis.
On a perdu tellement de temps et d'argent dans cet histoire, alors qu'elle ne nous concerne absolument pas...
Des entreprises Françaises étaient installés en Russie, il faut qu'elles y retournent. Et pour cela il faut que Zelensky mette un terme à cette guerre. Qu'est-ce qu'il attend ? Est-ce que c'est juste pour profiter le plus longtemps possible de tout l'argent que lui et sa bande de corrompu détourne ? À la fin Zelensky sera jugé et il va prendre cher.

Là le sujet c'est l'Iran qui est attaqué par Israël et les USA.
Les USA menacent de détruire les centrales électriques Iraniennes, donc l'Iran peut menacer des câbles Internet.

Encore "deux à trois" semaines de frappes en Iran, appel à "prendre" le détroit d'Ormuz sans les Etats-Unis... Ce qu'il faut retenir de l'allocution de Donald Trump sur la guerre au Moyen-Orient
Lors de sa première allocution à la nation depuis les premières heures du conflit, déclenché fin février, le président américain a vanté des victoires "décisives" et "écrasantes" obtenues par les Etats-Unis. Donald Trump a réaffirmé que les frappes étaient nécessaires pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire.

Il a également répété que les Etats-Unis étaient "proches de remplir" leurs objectifs de guerre. "Nous allons les frapper extrêmement durement au cours des deux à trois prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, auquel ils appartiennent. En attendant, les discussions se poursuivent", a lancé le président américain.

Donald Trump a de nouveau menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques iraniennes, affirmant qu'en l'absence d'accord, les Etats-Unis allaient "frapper chacune de leurs centrales électriques très durement et probablement simultanément".
Il n'existe pas de motif valable pour attaquer l'Iran.
L'Iran ne cherche pas à développer des armes nucléaires.

Le pays qui est de loin le plus problématique dans la région c'est Israël, il faudrait agir contre cet état. Le monde entier en a marre. Pourquoi Israël peut violer toutes les lois sans subir de sanction ?
Tous les pays savent qu'Israël fait des choses illégales, mais rien ne se passe.
Il y a des pays qui subissent des dizaines de paquets de sanctions pour moins du millième des crimes que commet Israël.

En gros l'idée officielle des sionistes c'est "Notre Dieu nous a ordonné de conquérir cette terre".
Et tous les pays occidentaux disent "Ok, puisque votre Dieu vous a demandé ça, allez-y, il n'y a pas de problème vous pouvez occupez tous les pays que vous voulez pour réaliser votre Grand Israël".
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