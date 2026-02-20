IdentifiantMot de passe
Google allonge la liste des cas d'enshittification du web en rendant Maps moins utile hors connexion. Les utilisateurs qui ne sont pas connectés à un compte Google sont redirigés vers un affichage limité.

Le , par Patrick Ruiz
Google Maps se dote dun affichage limité pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés à un compte Google. Ce mode limite ce que les utilisateurs voient lorsqu'ils ne sont pas connectés, en masquant les photos et les avis et en les invitant fréquemment à se connecter. En gros, Google Maps devient moins utile pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés à un compte Google. La mesure est similaire à celle de Microsoft qui requiert une connexion à Internet et un compte Microsoft pour pouvoir entamer le processus initial dinstallation. On parle là denshittification, un terme qui désigne la dégradation des plateformes numériques au travers de mécanismes visant à maximiser leur profit.



En effet, une plateforme en ligne comme Google Maps ne demande pas dargent pour son utilisation. Néanmoins, le fait de requérir la connexion à un compte Google permet de mieux enfermer lutilisateur dans léconomie des plateformes en ligne. Google peut ainsi mieux récolter les informations personnelles et lattention de lutilisateur.

Ces informations alimentent dimmenses bases de données hébergées sur des serveurs. Les plateformes utilisent ensuite des programmes informatiques qui apprennent à connaître lutilisateur à partir de ses activités en ligne. Grâce à ces algorithmes, les entreprises créent son profil numérique : elles identifient tes goûts, ton âge, tes habitudes de navigation ou les marques quil préfère. Ces profils servent ensuite à vendre de la publicité ciblée à des entreprises. Autrement dit, lutilisateur profite dun service « gratuit », mais en échange, il offre ses données.


Lenshittification touche à toutes les sphères de notre quotidien numérique comme lillustre le cas dUbisoft qui veut que les gamers soient à laise avec le fait de ne pas posséder des copies physiques de leurs jeux

Ubisoft veut que les gamers soient « à laise avec le fait de ne pas posséder de copies physiques de leurs jeux. » Léditeur de jeux vidéo est davis que « cest un état desprit cohérent avec le fait que les gens se sont habitués à des services comme Netflix au détriment de leurs CD et DVD. » Le tableau est de nature à raviver le débat sur les avantages et les inconvénients des abonnements en comparaison aux licences perpétuelles ou achats définitifs de produits physiques ou de services.

En effet, lune des conséquences de lachat dun logiciel ou dun jeu vidéo est den devenir le possesseur. Mais la donne change avec la formule des abonnements. Lacquéreur perd le statut de propriétaire. En effet, il suffit que les serveurs de léditeur ne soient plus disponibles pour que ce dernier se trouve dépossédé de ce qui est en principe son bien. De plus, les abonnements rendent la préservation des jeux impossibles pour ceux qui voudraient profiter de certains titres des années plus tard.

Dans les chiffres, cest léditeur qui sort gagnant via la formule des abonnements. Ubisoft+ Premium par exemple est la principale offre d'abonnement d'Ubisoft. C'est ce service qui propose des titres comme Prince of Persia : The Lost Crown. Il coûte 17,99 $ et est accessible sur PC, Xbox et Amazon Luna. En outre, la société ajoute Ubisoft+ Classics sur PC. L'option Classics était déjà disponible pour les joueurs PlayStation (via l'offre d'abonnement de Sony) et propose des jeux du catalogue comme Far Cry 6 et Rainbow Six : Siege pour 7,99 $ par mois.



Les abonnements entraînent une érosion de droits de propriétés des consommateurs qui touchent même à de plus en plus de produits physiques comme les cartouches dencre

HP désactive les imprimantes des clients qui font usage de cartouches dencre dentreprises concurrentes. Le constructeur procède par lapplication à distance de mises à jour qui ont pour effet dempêcher les imprimantes de fonctionner si elles ne sont pas équipées de cartouches d'encre approuvées.

« J'étais en train d'imprimer un grand nombre de documents pour un travail urgent et je devais changer de cartouche. À mon insu, HP sest introduit de façon électronique dans mon appartement pendant la nuit, avait désactivé mon imprimante et la tenait en otage tant que je n'utilisais pas son encre. J'ai refusé et je refuse de le faire », rapporte un possesseur dimprimante.

Lentreprise pour sa part justifie la manuvre en indiquant que les cartouches dencre tierces soulèvent des risques de sécurité. « Un système est dautant plus fort que lest son maillon faible. Nous voyons les cartouches dencre tierces équipées comme des points dentrée pour les pirates », explique un responsable sécurité de HP.

Cette plainte fait suite à plusieurs autres avec des motifs similaires. « Je me suis retrouvé avec un message derreur sur mon ordinateur mindiquant que mon imprimante HP Office Jet Pro a été désactivée à distance par le constructeur. Quand je suis allé sur le site de HP pour vérifier, il en est ressorti que la carte de crédit que jutilise pour labonnement au service HP Instant Ink avait expiré, raison pour laquelle HP la mise hors service », rapporte un internaute possesseur dimprimante HP.



Le fait est que HP fait parvenir par courrier aux possesseurs de certaines de ses imprimantes connectées des cartouches dencre pour la couverture de leurs besoins anticipés en impression. Lutilisation de celles-ci est soumise à larrimage à un abonnement. En cas de dépassement, lentreprise facture des frais additionnels pour chaque nouvelle page imprimée. En cas de refus de paiement de labonnement ou des frais additionnels par lutilisateur, limprimante cesse de fonctionner, ce, même si la cartouche est encore fournie en encre. Lexpiration de la carte du plaignant aura donc été...
