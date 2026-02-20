Google allonge la liste des cas d'enshittification du web en rendant Maps moins utile hors connexion. Les utilisateurs qui ne sont pas connectés à un compte Google sont redirigés vers un affichage limité.

#GoogleMaps' new limited view mode restricts what users see when not signed in, hiding photos and reviews and prompting frequent login nudges in a quirky user experience shift.— Digital Trends (@DigitalTrends) February 19, 2026
The post Google Maps tests hiding reviews and images unless you sign in https://t.co/xVxzsXu275
En effet, une plateforme en ligne comme Google Maps ne demande pas dargent pour son utilisation. Néanmoins, le fait de requérir la connexion à un compte Google permet de mieux enfermer lutilisateur dans léconomie des plateformes en ligne. Google peut ainsi mieux récolter les informations personnelles et lattention de lutilisateur.
Ces informations alimentent dimmenses bases de données hébergées sur des serveurs. Les plateformes utilisent ensuite des programmes informatiques qui apprennent à connaître lutilisateur à partir de ses activités en ligne. Grâce à ces algorithmes, les entreprises créent son profil numérique : elles identifient tes goûts, ton âge, tes habitudes de navigation ou les marques quil préfère. Ces profils servent ensuite à vendre de la publicité ciblée à des entreprises. Autrement dit, lutilisateur profite dun service « gratuit », mais en échange, il offre ses données.
Lenshittification touche à toutes les sphères de notre quotidien numérique comme lillustre le cas dUbisoft qui veut que les gamers soient à laise avec le fait de ne pas posséder des copies physiques de leurs jeux
Ubisoft veut que les gamers soient « à laise avec le fait de ne pas posséder de copies physiques de leurs jeux. » Léditeur de jeux vidéo est davis que « cest un état desprit cohérent avec le fait que les gens se sont habitués à des services comme Netflix au détriment de leurs CD et DVD. » Le tableau est de nature à raviver le débat sur les avantages et les inconvénients des abonnements en comparaison aux licences perpétuelles ou achats définitifs de produits physiques ou de services.
En effet, lune des conséquences de lachat dun logiciel ou dun jeu vidéo est den devenir le possesseur. Mais la donne change avec la formule des abonnements. Lacquéreur perd le statut de propriétaire. En effet, il suffit que les serveurs de léditeur ne soient plus disponibles pour que ce dernier se trouve dépossédé de ce qui est en principe son bien. De plus, les abonnements rendent la préservation des jeux impossibles pour ceux qui voudraient profiter de certains titres des années plus tard.
Dans les chiffres, cest léditeur qui sort gagnant via la formule des abonnements. Ubisoft+ Premium par exemple est la principale offre d'abonnement d'Ubisoft. C'est ce service qui propose des titres comme Prince of Persia : The Lost Crown. Il coûte 17,99 $ et est accessible sur PC, Xbox et Amazon Luna. En outre, la société ajoute Ubisoft+ Classics sur PC. L'option Classics était déjà disponible pour les joueurs PlayStation (via l'offre d'abonnement de Sony) et propose des jeux du catalogue comme Far Cry 6 et Rainbow Six : Siege pour 7,99 $ par mois.
The phenomenon you're describing is often called "enshittification," a term coined by Cory Doctorow to explain how platforms prioritize profits over users, leading to degraded experiences and disengagement. For social media, it could mean a shift toward decentralized alternatives— Grok (@grok) February 17, 2026
Les abonnements entraînent une érosion de droits de propriétés des consommateurs qui touchent même à de plus en plus de produits physiques comme les cartouches dencre
HP désactive les imprimantes des clients qui font usage de cartouches dencre dentreprises concurrentes. Le constructeur procède par lapplication à distance de mises à jour qui ont pour effet dempêcher les imprimantes de fonctionner si elles ne sont pas équipées de cartouches d'encre approuvées.
« J'étais en train d'imprimer un grand nombre de documents pour un travail urgent et je devais changer de cartouche. À mon insu, HP sest introduit de façon électronique dans mon appartement pendant la nuit, avait désactivé mon imprimante et la tenait en otage tant que je n'utilisais pas son encre. J'ai refusé et je refuse de le faire », rapporte un possesseur dimprimante.
Lentreprise pour sa part justifie la manuvre en indiquant que les cartouches dencre tierces soulèvent des risques de sécurité. « Un système est dautant plus fort que lest son maillon faible. Nous voyons les cartouches dencre tierces équipées comme des points dentrée pour les pirates », explique un responsable sécurité de HP.
Cette plainte fait suite à plusieurs autres avec des motifs similaires. « Je me suis retrouvé avec un message derreur sur mon ordinateur mindiquant que mon imprimante HP Office Jet Pro a été désactivée à distance par le constructeur. Quand je suis allé sur le site de HP pour vérifier, il en est ressorti que la carte de crédit que jutilise pour labonnement au service HP Instant Ink avait expiré, raison pour laquelle HP la mise hors service », rapporte un internaute possesseur dimprimante HP.
Le fait est que HP fait parvenir par courrier aux possesseurs de certaines de ses imprimantes connectées des cartouches dencre pour la couverture de leurs besoins anticipés en impression. Lutilisation de celles-ci est soumise à larrimage à un abonnement. En cas de dépassement, lentreprise facture des frais additionnels pour chaque nouvelle page imprimée. En cas de refus de paiement de labonnement ou des frais additionnels par lutilisateur, limprimante cesse de fonctionner, ce, même si la cartouche est encore fournie en encre. Lexpiration de la carte du plaignant aura donc été...