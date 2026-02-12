Gates regrette « chaque minute », Musk nie, Hoffman s'excuse : quand l'élite tech télécharge un criminel dans son réseau, l'affaire Epstein dévoile la face sombre de la Silicon Valley

Lorsque Jeffrey Epstein fut retrouvé pendu dans sa cellule de Manhattan en août 2019, beaucoup pensaient que ses secrets mourraient avec lui. Mais la publication progressive des documents du FBI et du DOJ, rendue obligatoire par l'Epstein Files Transparency Act signé en novembre 2025 par le président Donald Trump, révèle une toute autre réalité. Ces millions de pages d'emails, d'agendas, de photos et de transactions bancaires dessinent une cartographie troublante des réseaux de pouvoir entre le criminel sexuel et les architectes de notre monde numérique.
Ce qui frappe dans ces documents, c'est la persistance des relations même après 2008, année où Epstein fut condamné pour sollicitation de prostitution auprès d'une mineure. Loin d'être un paria, le financier new-yorkais continua d'évoluer dans les cercles les plus fermés de la tech, organisant des dîners privés, prodiguant des conseils financiers et tissant un réseau d'influence qui lui permit de maintenir son emprise sur l'élite californienne.
Elon Musk : des échanges qui contredisent ses dénégations
Les révélations concernant Elon Musk sont particulièrement embarrassantes pour le patron de Tesla et SpaceX. Pendant des années, le milliardaire a affirmé avoir systématiquement décliné les invitations d'Epstein. « Je n'ai jamais été sur son île », martelait-il encore récemment. Pourtant, les emails déclassifiés racontent une histoire différente.
En septembre 2012, alors qu'Epstein venait de purger une peine d'emprisonnement pour crimes sexuels sur mineure, il invite Musk sur son île des Caraïbes. La réponse du fondateur de Tesla ne manque pas de surprendre : « Probablement juste Talulah [son ex-épouse] et moi. Quel jour/soirée aura lieu la fête la plus folle sur ton île ? ». Cette question révèle non seulement un intérêt manifeste pour les événements organisés par Epstein, mais aussi une connaissance de la réputation sulfureuse de ces soirées.
Si la visite ne semble finalement pas avoir eu lieu en 2012, les échanges entre les deux hommes se poursuivent. En décembre 2013, c'est Musk qui prend l'initiative de solliciter Epstein pour planifier une visite sur l'île. Encore une fois, le projet n'aboutit pas, mais ces correspondances démontrent une volonté claire de maintenir le contact, contredisant frontalement les déclarations publiques de Musk qui affirmait avoir « très peu de correspondance avec Epstein » et avoir « décliné de manière répétée » ses invitations.
Face au tollé provoqué par ces révélations, Musk a tenté de minimiser l'affaire sur X (anciennement Twitter), affirmant être « parfaitement conscient que certains échanges de courriels pouvaient être mal interprétés et utilisés par des détracteurs pour salir [son] nom ». Une ligne de défense qui peine à convaincre au regard de la teneur explicite des messages échangés.
Bill Gates : un divorce et des accusations explosives
Pour Bill Gates, cofondateur de Microsoft et figure emblématique de la philanthropie mondiale, les documents Epstein constituent un cauchemar qui refuse de disparaître. Le milliardaire, qui avait déjà admis en 2021 avoir commis « une erreur » en fréquentant Epstein, se retrouve confronté à des accusations bien plus graves que de simples dîners professionnels.
Les fichiers déclassifiés incluent un brouillon d'email rédigé par Epstein en 2013, dans lequel le financier affirme avoir aidé Gates à « trouver de la drogue pour faire face aux conséquences du sexe avec des filles russes ». Selon ce message, Epstein se serait vanté d'aider Gates à obtenir des médicaments contre une infection sexuellement transmissible contractée lors de relations avec des femmes russes, afin de pouvoir traiter secrètement son épouse Melinda sans qu'elle ne soupçonne l'infidélité.
La Fondation Gates a catégoriquement démenti ces allégations, les qualifiant « d'accusations absolument absurdes provenant d'un menteur patenté ». Bill Gates lui-même s'est exprimé dans les médias australiens, déclarant : « Plus il y aura d'éléments qui sortiront, plus il apparaîtra clairement que même si le fait d'être allé à ces dîners était une erreur, ça n'avait rien à voir avec ce comportement déviant. Je regrette chaque minute que j'ai passée avec lui et je m'en excuse. »
Ces révélations prennent un relief particulier à la lumière du divorce de Bill et Melinda Gates en 2021. Melinda French Gates a elle-même indiqué que les relations de son ex-mari avec Epstein avaient contribué à la rupture. Dans une interview récente à NPR, elle a déclaré : « Quelles que soient les questions qui subsistent, ces questions sont pour ces personnes et cela inclut mon ex-mari. Ce n'est pas à moi de répondre. Je suis bien heureuse d'être loin de cette boue. »
Reid Hoffman : l'homme qui a ouvert les portes de la Silicon Valley
De toutes les personnalités tech mentionnées dans les fichiers Epstein, Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, est celle qui apparaît le plus fréquemment. Avec plus de 2 600 mentions dans les documents, Hoffman semble avoir joué un rôle central dans l'introduction d'Epstein au cur de la Silicon Valley.
Les emails révèlent une relation amicale et soutenue entre les deux hommes, s'étendant de 2013 à 2018. Epstein qualifie Hoffman de « très bon ami » et évoque dans ses correspondances combien il lui manque de le voir et de lui parler. Au-delà des échanges cordiaux, les documents montrent qu'Hoffman a sollicité les conseils d'Epstein sur des questions fiscales, l'achat d'un jet privé, et a même envoyé des cadeaux au financier, notamment des haltères aquatiques.
Plus troublant encore, les fichiers confirment qu'Hoffman s'est rendu sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes le 28 novembre 2014, surnommée « l'île des pédophiles » par les médias américains, soit six ans après la condamnation d'Epstein. Les documents évoquent également des discussions sur des visites au ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique et à son appartement new-yorkais, formant ce que certains commentateurs ont appelé « la trifecta » des propriétés du délinquant sexuel.
Dans un email qui a particulièrement choqué, Hoffman aurait écrit à Epstein qu'il avait envoyé « des cadeaux pour les filles ». Le contexte exact de ce message reste flou et fait l'objet d'interprétations divergentes, mais il contribue à alimenter les questions sur la nature réelle des activités auxquelles Hoffman aurait pu être exposé lors de ses visites.
Hoffman se défend en expliquant que ses relations avec Epstein étaient motivées par des objectifs philanthropiques, notamment la collecte de fonds pour le MIT Media Lab. « J'ai profondément regretté mes interactions avec Epstein après sa condamnation », a-t-il déclaré sur X. « Je promets de continuer à demander la divulgation complète des fichiers Epstein - les victimes méritent justice. »
Le dîner de Palo Alto : quand Epstein courtise l'élite tech
L'un des événements les plus révélateurs des documents déclassifiés est un dîner organisé par Reid Hoffman en août 2015 au restaurant Baumé de Palo Alto, établissement trois étoiles Michelin. Officiellement destiné à honorer Ed Boyden, neuroscientifique du MIT, ce rassemblement a réuni un parterre exceptionnel : Mark Zuckerberg (Facebook/Meta), Elon Musk, Peter Thiel et Reid Hoffman lui-même. L'invité surprise ? Jeffrey Epstein.
Dans un email révélé par les documents, Epstein se vante d'avoir participé à ce dîner « sauvage » avec ces géants de la tech. La présence d'Epstein n'était pas fortuite : elle avait été spécifiquement demandée par Joi Ito, alors directeur du MIT Media Lab, dans le cadre d'efforts de levée de fonds pour l'institution. Hoffman aurait ensuite connecté Zuckerberg et Epstein par email après l'événement.
Meta a rapidement réagi aux révélations en affirmant que Zuckerberg n'avait rencontré Epstein qu'une seule fois lors de ce dîner honorant un scientifique et n'avait eu aucune communication ultérieure avec lui. Mais pour beaucoup d'observateurs, cet événement symbolise parfaitement comment Epstein a réussi à maintenir son accès aux cercles d'influence les plus fermés en exploitant les canaux légitimes de la philanthropie et du networking scientifique.
Les autres magnats de la tech dans l'orbite d'Epstein
Peter Thiel, cofondateur de PayPal et de Palantir, figure également en bonne place dans les documents. Les échanges entre Thiel et Epstein ont commencé vers 2014, après une introduction par Reid Hoffman, et se sont poursuivis jusqu'en 2019, quelques mois seulement avant l'arrestation finale d'Epstein. Selon le New York Times, Epstein aurait investi 40 millions de dollars dans deux fonds liés à la société de Thiel entre 2015 et 2016.
Dans un podcast diffusé en août 2024, Thiel a reconnu avoir rencontré Epstein « quelques fois » pour discuter de conseils fiscaux et financiers. Il a admis avoir sous-estimé la gravité des crimes antérieurs d'Epstein, trompé par la clémence de sa condamnation en 2008 et par la confiance qu'il accordait aux personnes qui l'avaient présenté au financier. « C'était un networker fou et pauvre en substance lors des conversations en tête-à-tête », a déclaré Thiel. « Tout n'était que fumée et miroirs. »
Sergey Brin, cofondateur de Google, apparaît dans des emails avec Ghislaine Maxwell, complice condamnée d'Epstein, dès 2003. Les correspondances montrent l'organisation d'un dîner dans la résidence new-yorkaise d'Epstein, Maxwell assurant Brin que « les dîners chez Jeffrey sont toujours agréablement décontractés ». Les documents révèlent qu'en 2004, Epstein aurait recommandé Brin à JPMorgan Chase pour des conseils fiscaux. Les Îles Vierges américaines ont d'ailleurs assigné Brin à comparaître en 2023 pour obtenir des documents liés à ces relations d'affaires.
Steven Sinofsky, ancien cadre dirigeant de Microsoft, a également maintenu une correspondance régulière avec Epstein, incluant des discussions sur son package de départ de 14 millions de dollars de Microsoft. Dans un email de 2013, Sinofsky écrit à Epstein : « J'ai été payé. Tu le seras aussi ». Les échanges se poursuivent jusqu'en 2018, Sinofsky sollicitant les conseils d'Epstein sur des questions de carrière et d'investissement.
Anatomie d'un scandale : pouvoir, aveuglement et complaisance
Ce qui émerge de ces millions de pages de documents n'est pas simplement une liste de noms célèbres ayant croisé la route d'un criminel. C'est un système qui a permis à Jeffrey Epstein de maintenir son influence et son accès aux sphères les plus puissantes de la société américaine, et ce bien après que sa nature criminelle ait été établie par la justice.
La question centrale reste celle de la connaissance. Que savaient réellement ces titans de la tech ? Pouvaient-ils ignorer les condamnations d'Epstein, largement médiatisées, même si la peine prononcée en 2008 fut dérisoire ? Les documents révèlent qu'Epstein avait même engagé une équipe informatique via le beau-frère de Ghislaine Maxwell pour effacer les traces de sa condamnation sur Internet, manipulant Google et Wikipédia pour nettoyer sa réputation en ligne.
Pour Nicole Bacharan, analyste politique interrogée sur les ondes françaises, la réponse est claire : « Il est hors de question de s'imaginer qu'ils se sont baignés sans s'apercevoir de...
