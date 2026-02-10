Il y a tout juste treize mois, en janvier 2025, Elon Musk martelait que la Lune était « une distraction » et que SpaceX irait « directement vers Mars ». Le ton était sans appel, la trajectoire gravée dans le marbre. Puis, trois minutes après le coup d'envoi du Super Bowl, le 9 février 2026 à 18h33 heure de l'Est, un simple post sur X a tout fait basculer.
« SpaceX a déjà orienté son attention vers la construction d'une ville auto-croissante sur la Lune », écrit Musk, précisant que « la priorité absolue est d'assurer l'avenir de la civilisation, et la Lune est plus rapide. » La raison avancée est d'ordre mécanique : il n'est possible de voyager vers Mars que lorsque les planètes s'alignent tous les 26 mois, avec un temps de trajet de six mois, alors qu'un lancement vers la Lune est possible tous les dix jours pour un voyage de deux jours seulement. Cette cadence d'itération incomparablement plus rapide est présentée comme l'argument central du pivot.
Pour autant, Musk se défend d'abandonner Mars. Il affirme que SpaceX reste engagée à bâtir une cité martienne et entamera cette démarche dans cinq à sept ans environ.Mais dans la bouche d'un homme dont les délais ont systématiquement glissé de plusieurs années, cette promesse est accueillie avec un scepticisme bien rodé.
Voici son message en entier :
« Pour ceux qui l'ignorent, SpaceX se concentre désormais sur la construction d'une ville autonome sur la Lune, un objectif potentiellement atteignable en moins de 10 ans, contre plus de 20 ans pour Mars. La mission de SpaceX demeure inchangée : étendre la conscience et la vie, telles que nous les connaissons, aux étoiles.
« Il n'est possible de voyager vers Mars que lorsque les planètes sont alignées, tous les 26 mois (soit un voyage de six mois), alors que nous pouvons lancer un avion vers la Lune tous les 10 jours (soit un voyage de deux jours). Cela signifie que nous pouvons progresser beaucoup plus rapidement dans la construction d'une ville lunaire que d'une ville martienne.
« Cela dit, SpaceX s'efforcera également de construire une ville sur Mars et devrait commencer ce travail d'ici 5 à 7 ans. Cependant, la priorité absolue est d'assurer l'avenir de la civilisation, et la Lune est plus accessible. »
Un bilan de promesses non tenues
Pour comprendre l'ampleur du revirement, il faut revenir sur la longue liste des échéances ratées. En 2016, Musk affirmait que des passagers pourraient décoller vers Mars dès 2024. Avant cela, en 2011, il avait confié au Wall Street Journal que les astronautes de SpaceX atteindraient la planète rouge dans « dix ans au mieux, quinze à vingt ans au pire ».
La liste continue. En 2020, le PDG de SpaceX se disait « très confiant » que la société atterrirait des humains sur Mars d'ici 2026. Puis en mai 2025, nouvelle mise à jour : Musk indiquait que SpaceX visait la fenêtre de lancement Mars de 2026-2027, estimant à 50 % les chances d'être prêt à temps. Si cette fenêtre était manquée, la suivante n'ouvrirait qu'en 2028, soit un glissement de deux ans supplémentaires.
Début 2026, confronté à la réalité d'une mission martienne qu'il promettait encore pour cette année, Musk a finalement remis la Lune dans le jeu. En janvier 2025, Musk qualifiait la Lune de « distraction » sur X. Un an plus tard, dans un podcast avec Peter Diamandis publié début janvier 2026, c'est une mission martienne en 2026 qu'il désignait lui-même comme « une distraction » le même terme, retourné contre son propre projet. Les commentaires de Musk, formulés lors d'une conversation avec l'entrepreneur Peter Diamandis enregistrée fin décembre et publiée au début de cette année, soulignent la complexité de l'exploration spatiale et la nécessité de se concentrer sur les progrès technologiques clés.
Les vrais obstacles : technique, réglementation et physique orbitale
Derrière la rhétorique soigneusement construite sur la vitesse d'itération, les contraintes concrètes sont bien identifiées par les analystes.
Le principal défi reste le ravitaillement orbital. Pour atteindre Mars, Starship doit être ravitaillé en carburant en orbite, une prouesse technique que SpaceX n'a pas encore démontrée. Selon des documents internes, SpaceX vise désormais une démonstration de transfert de propergol en orbite d'ici mi-2026, suivie d'un alunissage non habité en mars 2027, puis du soutien à la mission Artemis III avec équipage en 2028.
Le calendrier est serré et peu de marge existe pour les imprévus. Les retards dans les essais en vol, les obstacles réglementaires ou les problèmes de ravitaillement en orbite pourraient tous reporter la mission lunaire. Manquer la fenêtre de lancement vers Mars de ne serait-ce que quelques mois pourrait signifier attendre des années en raison des contraintes d'alignement planétaire.
La version 3 de Starship, nécessaire à ces missions, n'a pas encore effectué son vol inaugural. Le programme de colonisation n'existait de toute façon que sur le papier, puisque la fusée Starship 3 n'a même pas encore réalisé son premier vol.
La pression de la NASA et le spectre Blue Origin
Le pivot lunaire n'est pas seulement une décision stratégique autonome : il est largement dicté par des engagements contractuels. SpaceX est en concurrence avec Blue Origin de Jeff Bezos pour livrer un atterrisseur lunaire dans le cadre de la mission Artemis 3 de la NASA, qui sera la première à faire atterrir des astronautes sur la surface de la Lune depuis plus de 50 ans.
Des responsables de la NASA ont exercé une pression soutenue sur SpaceX pour qu'elle tienne ses engagements dans le cadre du programme Artemis, le projet phare de l'agence pour ramener des astronautes américains sur la surface lunaire pour la première fois depuis 1972. La NASA a engagé SpaceX il y a plusieurs années pour développer une version modifiée de Starship connue sous le nom de Human Landing System représentant des contrats valant plusieurs milliards de dollars, source de financement critique pour le développement de Starship.
Or Blue Origin, longtemps à la traîne, est en train de combler son retard à une vitesse inquiétante pour SpaceX. Blue Origin développe des systèmes d'atterrissage lunaire capables de transporter des astronautes directement à la surface de la Lune sans nécessiter de ravitaillement en orbite. Cette approche technologique pourrait permettre à Blue Origin d'atterrir des humains sur la Lune avant que Starship de SpaceX n'atteigne le même jalon. Musk lui-même l'a reconnu avec une humilité inhabituelle sur X, concédant que Blue Origin pourrait atteindre la Lune en premier, promettant de les féliciter si tel était le cas.
L'échange est savoureux : Bezos avait posté une image d'une tortue référence évidente à la fable classique , et Musk y avait répondu avec une retenue inhabituelle, inversant même la métaphore en suggérant que SpaceX pourrait en réalité être la tortue dans cette course.
L'alignement politique : Trump, la Lune et la Chine
Le pivot de Musk s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique que les passionnés d'infrastructure numérique ne sauraient ignorer. La course à la Lune en 2026 est en réalité une compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle des ressources et des positions orbitales avec des implications directes sur les futurs réseaux de communication spatiale.
Dans un décret sur la politique spatiale américaine publié à la fin de l'année dernière, Trump a déclaré vouloir envoyer des Américains sur la Lune d'ici 2028,...
