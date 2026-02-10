Alex Karp a déclaré : « si vous critiquez l'ICE, vous devriez manifester pour demander davantage de Palantir. En effet, notre produit, dans son essence même, exige que les gens se conforment à la protection des données prévue par le quatrième amendement ». En réalité, le dirigeant milliardaire avait déjà exposé cet argument dans une lettre adressée aux investisseurs et lors d'une récente conférence téléphonique avec des analystes financiers.
La croissance de Palantir est en partie due à l'essor des contrats gouvernementaux. Les revenus de ces contrats pour le trimestre ont augmenté de 66 % par rapport à 2024, pour atteindre 570 millions de dollars, soit plus de la moitié de ses revenus aux États-Unis et plus d'un tiers de ses revenus totaux.
Alex Karp a déclaré que le logiciel de l'entreprise intégrait intrinsèquement la protection des droits individuels. Le PDG a défendu la collaboration de son entreprise avec l'ICE, affirmant que ses technologies garantissaient le respect du quatrième amendement. Mais de récentes décisions de justice et les propres notes juridiques de l'ICE suggèrent le contraire, l'ICE ayant été reconnue coupable d'avoir violé le quatrième amendement dans le Minnesota.
Un discours avec une dimension politique et philosophique
Alex Karp a également élargi ses arguments au-delà du cadre technique, exprimant des préoccupations sur la perte de valeurs communes et la montée dun pluralisme quil juge superficiel. Il a insisté sur limportance dun ensemble de valeurs culturelles partagées et a critiqué une focalisation excessive sur linclusion au détriment de la cohésion sociale, positionnant Palantir comme un acteur protégeant ces valeurs à travers sa technologie qu'il développe.
Comme s'il était conscient de la nécessité d'anticiper les critiques sur Palantir, Alex Karp s'est livré à ce que l'on pourrait qualifier de diatribe politique, truffée de références philosophiques que certains pourraient juger incompatibles avec les exigences habituelles de la promotion d'une entreprise de logiciels.
Envoyé par Alex Karp
Le 15 janvier, le juge Jeffrey Bryan, de la Cour fédérale américaine, a ordonné la libération d'un Libérien après avoir déterminé que les agents de l'ICE avaient violé le quatrième amendement en utilisant un bélier pour faire irruption dans la maison qu'il partage avec sa femme et son enfant de 9 ans.
Palantir accusé de violer la vie privée des Américains
Les défenseurs de la confidentialité des données ne sont pas convaincus par les garanties de Palantir. « Les outils de Palantir sont les sbires numériques de l'ICE », a déclaré Will Owen, directeur de la communication de l'organisation à but non lucratif Surveillance Technology Oversight Project, dans une déclaration au Guardian. Il a ajouté : « leurs revenus ont peut-être augmenté grâce à Trump, mais personne ne croit qu'ils demandent des comptes à l'ICE ».
L'année dernière, l'ICE a attribué à Palantir un contrat de près de 30 millions de dollars pour la création d'ImmigrationOS, qui facilite l'extraction d'informations sur les immigrants à partir des bases de données gouvernementales, quelle que soit l'exactitude de ces dossiers. 404 Media a récemment fait état de l'existence d'un autre outil créé par Palantir pour le gouvernement fédéral : Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement (ELITE).
Selon 404 Media, « ELITE remplit une carte avec les cibles potentielles d'expulsion, affiche un dossier sur chaque personne et fournit un score de confiance sur l'adresse actuelle de la personne ». Le logiciel s'appuierait sur les données d'adresse du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui comprend Medicaid.
Palantir a qualifié les affirmations de 404 Media concernant l'outil ELITE de trompeuses. D'après Palantir, « ELITE est utilisé pour des mesures coercitives prioritaires visant à mettre en évidence les adresses probables d'individus spécifiques, tels que ceux faisant l'objet d'une décision définitive d'expulsion ou d'accusations criminelles graves ». Toutefois, Palantir peine à calmer les critiques, qui accusent l'entreprise de « s'enrichir en traquant les américains ».
Dans un rapport publié à la fin du mois de janvier, Wired a déclaré que le gouvernement fédéral américain utilise les outils d'IA de Palantir pour traiter les informations relatives à l'application des lois sur l'immigration. Wired a également rapporté que le ministère de la Santé utilise d'autres outils d'IA de Palantir pour examiner les subventions et les descriptions de poste sous l'angle de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) et de l'idéologie de genre.
La face cachée de Peter Thiel : l'informateur confidentiel du FBI
Palantir, cofondé par Peter Thiel et soutenu dès ses débuts par la CIA, a consolidé son positionnement grâce à une série de contrats gouvernementaux à long terme. Parmi ces contrats figure un accord denviron 30 millions de dollars avec lagence américaine ICE destiné à développer un système de suivi des immigrants en situation irrégulière, qui constitue lun des plus importants contrats que l'entreprise ait reçus de cette agence très controversée.
Un rapport exclusif publié par Insider en 2023 a mis en lumière les activités sombres et controversées de Peter Thiel. Le rapport nous apprend notamment que le milliardaire de la tech a été recruté comme informateur confidentiel du FBI en 2021. Peter Thiel aurait fourni des informations à Johnathan Buma, un agent du FBI basé à Los Angeles qui se spécialise dans les enquêtes sur la corruption politique et les campagnes dinfluence étrangère.
Peter Thiel est également connu pour ses prises de position controversées sur la démocratie, le féminisme, le multiculturalisme et la liberté...
