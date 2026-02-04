MAGA inc., contrôlé par des proches de Donald Trump, a terminé l'année 2025 avec plus de 300 millions de dollars en trésorerie. Il s'agit d'un record pour un comité d'action politique (political action committee - PAC) indépendant à lapproche délections de mi-mandat, surpassant de plusieurs dizaines de millions tout groupe lié au Parti démocrate. Les rapports financiers révèlent que le secteur technologique a largement contribué à cette cagnotte.
Ce montant souligne l'empressement des mégadonateurs à financer une administration qui a défendu les secteurs des cryptomonnaies et de l'IA, supprimé ou assoupli les réglementations et mis fin aux enquêtes judiciaires visant ses alliés politiques.
« Si Trump et ses alliés décident de financer des candidats fidèles lors des élections de mi-mandat, ils disposeront d'une somme considérable à investir dans une poignée de courses électorales disputées au Sénat et à la Chambre des représentants », a déclaré Alex Conant, stratège républicain. « Donald Trump pourrait également utiliser ces fonds pour rester politiquement pertinent après avoir quitté la Maison Blanche », a poursuivi Alex Conant.
Ces différents groupes et personnalités influentes ont été à l'avant-garde des efforts de lobbying visant à faire adopter une législation favorable aux startups spécialisées dans la cryptomonnaie et ont mené des actions pour empêcher les États de continuer à adopter une législation disparate en matière d'IA.
Trump soutenu par la puissance financière des frères de la technologie
Selon les rapports financiers déposés auprès de la Commission électorale fédérale (FEC), les groupes procryptomonnaies les plus importants ont terminé l'année 2025 avec près de 194 millions de dollars à dépenser, dont la quasi-totalité pour Fairshake, un groupe soutenu par Coinbase et d'autres investisseurs en capital-risque. Un groupe pro-IA, appelé Leading the Future, a terminé l'année avec 39 millions de dollars sur son compte de campagne.
Leading the Future est un nouveau groupe qui cherche à avoir un impact sur les élections de cette année. Il a récolté plus de 50 millions de dollars entre le 15 août et le 31 décembre, recevant 12,5 millions de dollars chacun de la part du cofondateur d'OpenAI, Greg Brockman, et de sa femme, Anna, ainsi que des investisseurs en capital-risque Marc Andreesen et Benjamin Horowitz. Leading the Future cherche à influencer la politique à Washington.
Les dirigeants en quête d'allègements réglementaires contribuent à faire du président Donald Trump une force politique puissante grâce à une collecte de fonds record. Parmi les mégadonateurs proches ou issus du secteur de la technologie, nous pouvons citer les groupes et les personnalités suivants :
- Crypto.com : 30 millions de dollars versés à Maga inc.;
- Greg Brockman et Anna Brockman : 25 millions de dollars au total (12,5 millions chacun) ;
- Securing American Greatness : plus de 21 millions de dollars ;
- Jeff Yass : 16 millions de dollars versés à Maga inc.;
- Marc Andreessen : 3 millions de dollars ;
- Ben Horowitz (partenaire général d'Andreessen Horowitz) : 3 millions de dollars.
Les groupes procryptomonnaies se sont imposés comme une force lors des dernières élections. Selon les registres financiers, Fairshake et deux groupes alignés, Defend American Jobs et Protect Progress, ont dépensé ensemble la somme colossale de 290 millions de dollars en 2024. Ainsi, ces fonds de campagne considérables indiquent que ces groupes pourraient exercer une influence significative lors des primaires et des élections générales de 2026.
Jeff Yass est cofondateur et principal dirigeant de Susquehanna International Group, une société de trading quantitatif et de market making parmi les plus importantes au monde. Susquehanna détient une participation de plusieurs milliards de dollars dans ByteDance, la société mère chinoise de TikTok. Sur le plan politique, Jeff Yass est un donateur républicain de longue date, connu pour ses contributions élevées à des structures politiques conservatrices.
Trump adopte des politiques favorables aux entreprises technologiques
La contribution la plus importante a été celle de Crypto.com, qui a versé 30 millions de dollars à Maga inc. Une enquête sur la société menée par la Securities and Exchange Commission (SEC), lancée sous l'administration Biden, a été clôturée en mars 2025. Crypto.com a également conclu plusieurs accords avec des entreprises cryptographiques dirigées par la famille Trump. Certains critiques accusent Donald Trump d'accorder « des passe-droits ».
La société rejette ces allégations. Une porte-parole de Crypto.com a déclaré que « la société avait participé à des discussions concernant l'aboutissement de l'enquête de la SEC à son encontre avant l'investiture du président Donald Trump et qu'un accord avait été conclu sous l'administration Biden ».
L'administration nie aussi ces accusations. La Maison Blanche a renvoyé les questions à Maga inc., qui a déclaré : « grâce au leadership du président Trump, Maga inc. disposera des ressources nécessaires pour aider les candidats qui soutiennent le programme America First du président Trump visant à sécuriser nos frontières, à maintenir la sécurité dans nos rues, à dynamiser notre économie et à rendre la vie plus abordable pour tous les Américains ».
Greg Brockman a également soutenu un groupe faisant pression pour obtenir des restrictions sur les réglementations étatiques en matière d'IA et finançant des campagnes contre les candidats favorables à des règles plus strictes pour ce secteur. Il s'est rendu à la Maison Blanche ces derniers mois.
En décembre 2025, Donald Trump a signé un décret ordonnant à son administration de revoir les lois sur l'IA au niveau des États et menaçant de retenir les fonds fédéraux destinés aux États qui adopteraient une législation « contraignante ». Marc Andreessen a salué la signature de ce décret en écrivant : « il est temps de gagner la bataille de l'IA ». Des États tels que New York sont toutefois passés outre le moratoire imposé par le président.
Elon Musk maintient son soutien aux super PAC des républicains
Le nouveau super PAC Leading the Future a frustré certains responsables de la Maison Blanche, car parmi ses donateurs figurent certains alliés de Donald Trump et le groupe est prêt à soutenir des candidats des deux partis. Dans la course pour remplacer le représentant démocrate Jerry Nadler, qui prend sa retraite dans un district de New York, Leading the Future s'oppose au député Alex Bores, qui a récemment parrainé une loi sur la sécurité de l'IA.
Le milliardaire Elon Musk a continué à faire des dons de plusieurs millions de dollars à des groupes républicains traditionnels, alors qu'il semblait avoir renoué avec Donald Trump ces derniers mois. Autrefois proche allié de Donald Trump et conseiller à la Maison Blanche,...
