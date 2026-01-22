Le point de départ de cette confrontation se situe dans le secteur des médias. Alors que la majorité des éditeurs européens ont accepté de signer des accords de licence séparés avec Google ou Meta afin de préserver leur visibilité et leurs revenus, la presse danoise a fait un choix radicalement différent. Refusant la négociation individuelle, les éditeurs se sont regroupés au sein dune organisation commune afin dimposer un rapport de force collectif.
Cette stratégie repose sur une crainte précise : celle dêtre progressivement affaiblis par une tactique de « diviser pour mieux régner », dans laquelle les grandes plateformes signeraient des accords avantageux avec quelques acteurs, laissant les autres exsangues. Pour les représentants de cette coalition, lenjeu dépasse largement la question des droits dauteur ou des extraits darticles. Il sagit dune bataille pour la survie économique de lécosystème médiatique et, plus fondamentalement, pour le maintien dune presse libre capable de jouer son rôle démocratique.
Des négociations asymétriques et opaques
Face aux plateformes américaines, les éditeurs danois découvrent une négociation profondément déséquilibrée. Les discussions se déroulent avec des interlocuteurs locaux disposant de peu de marges de manuvre, tandis que les décisions réelles semblent prises à des milliers de kilomètres, dans des sièges californiens. Les données servant à justifier la valeur ou labsence de valeur du contenu journalistique restent largement inaccessibles, renforçant un sentiment dimpuissance.
Cette opacité sest cristallisée lorsque Google a affirmé que le retrait des contenus dactualité navait eu « aucun impact mesurable » sur ses revenus publicitaires. Une conclusion vivement contestée par les responsables politiques danois, qui y voient non seulement une méthodologie discutable, mais aussi un symbole du déséquilibre informationnel entre plateformes et producteurs de contenu.
La rupture est encore plus nette avec lIA générative. Le refus de négocier de certains acteurs majeurs, dont OpenAI, a conduit la coalition danoise à engager des actions en justice, illustrant le passage dun simple désaccord commercial à un conflit juridique et politique ouvert.
Le coût immédiat de la résistance
Cette stratégie de fermeté a un prix. Les revenus de la presse danoise poursuivent leur déclin, les licenciements se multiplient et la tentation de rompre le front commun demeure constante. La situation ressemble à un dilemme du prisonnier : chacun sait que lunité est la seule chance de peser, mais chacun redoute quun acteur fragilisé cède à une offre bilatérale attractive, faisant seffondrer lensemble du dispositif.
Cette fragilité économique alimente un discours plus large sur la souveraineté : peut-on réellement défendre une indépendance numérique lorsque le coût à court terme menace directement des emplois, des entreprises et des institutions culturelles essentielles ?
Étant donné que le propriétaire de Google, Alphabet, connaît un boom de ses revenus et de ses bénéfices qui a porté sa valeur boursière à près de 4 000 milliards de dollars, le combat est inégal. « Ils peuvent se permettre d'attendre que nous abandonnions », a déclaré Troels Jørgensen, directeur numérique de Politiken, depuis le bâtiment éponyme du journal vieux de 140 ans, situé au cur de Copenhague.
Des « soldats Google » dans les écoles
La dépendance au Big Tech ne se limite pas aux médias. Elle sest profondément enracinée dans léducation et ladministration. Dans les écoles danoises, les outils de Microsoft et de Google sont devenus omniprésents, au point que certains observateurs parlent dune génération formée quasi exclusivement sur des écosystèmes propriétaires américains.
Des tentatives de résistance ont bien émergé, notamment à travers des recours juridiques fondés sur la protection des données personnelles. Mais ces victoires se sont souvent révélées temporaires, balayées par un pragmatisme politique assumé : les infrastructures sont jugées trop intégrées, trop efficaces, trop difficiles à remplacer sans coûts massifs et sans rupture de service.
Cette situation alimente un malaise croissant : celui de voir des entreprises privées étrangères exercer une influence indirecte mais durable sur la formation des citoyens et sur le fonctionnement quotidien de lÉtat.
Chromebooks dans les écoles danoises : une injonction sans application uniforme
Un volet particulièrement révélateur du débat danois sur la souveraineté numérique concerne lusage des Chromebooks et des services cloud de Google dans les établissements scolaires. En juillet 2022, lautorité danoise de protection des données (Datatilsynet) avait prononcé une décision forte : à Helsingør, une commune située au nord-est du pays, lusage de Chromebooks et de Google Workspace for Education la suite cloud incluant Gmail, Google Docs, Calendar ou Drive a été interdit pour non-conformité au RGPD, notamment en raison de transferts de données vers des pays tiers sans garanties suffisantes. Cette décision, qui sinscrit dans lesprit de larrêt « Schrems II » de la Cour de justice de lUnion européenne sur le transfert de données vers les États-Unis, visait à suspendre immédiatement certaines pratiques et à obliger les autorités locales à se mettre en conformité.
Toutefois, la portée de cette interdiction a été nuancée dans les faits. Après quHelsingør a fourni une analyse dimpact et engagé des discussions avec Google, le régulateur a temporairement levé le blocage afin de permettre aux écoles de continuer à utiliser les outils pendant que les conditions contractuelles et les aspects techniques faisaient lobjet dun examen plus approfondi. Cette évolution montre que linjonction initiale na pas débouché sur une cessation immédiate ou généralisée de lutilisation des Chromebooks dans tout le système éducatif danois : lapplication de la décision dépend largement de lavancement des évaluations de conformité et des négociations locales.
Par ailleurs, en février 2024, Datatilsynet (lautorité danoise de protection des données personnelles qui est léquivalent, au Danemark, de la CNIL en France) a ordonné à 53 municipalités danoises dajuster leurs pratiques pour se conformer au RGPD, notamment en clarifiant légalement le transfert de données personnelles des élèves à Google ou en modifiant lusage de ces services scolaires. Cela traduit une approche plus pragmatique : plutôt que de bannir uniformément les produits Google, les autorités cherchent à contraindre chaque collectivité à fournir une justification juridique solide ou à repenser ses accords avec les fournisseurs.
Lobbying et influence institutionnelle
Le débat danois a également mis en lumière lampleur des activités de lobbying des grandes entreprises technologiques. Leur présence ne se limite pas aux marchés publics ou aux salles de classe : elle sétend aux groupes de travail ministériels et aux instances de conseil, brouillant la frontière entre expertise technique et influence politique.
Officiellement, ces collaborations sont justifiées par la compétence des experts mobilisés. Mais pour les défenseurs de la souveraineté numérique, elles participent à une normalisation de la dépendance, rendant toute remise en cause structurelle toujours plus complexe.
Lémergence dune alternative souveraine
Face à cette situation, le Danemark ne se contente pas de résister : il expérimente. Le pays est lun des rares en Europe à avoir développé des infrastructures numériques souveraines à grande échelle, notamment pour les services publics. La dématérialisation totale du courrier administratif, via un système national contrôlé localement, est souvent citée comme un exemple de réussite.
Cette approche repose sur une conviction forte : la souveraineté numérique nest pas un luxe idéologique, mais une condition de survie économique et sociale pour lÉtat-providence. À long terme, largument nest plus seulement celui de la protection des données ou de lindépendance politique, mais celui de lefficacité globale de la société.
Migration vers LibreOffice : initiatives concrètes mais application limitée
Dans une interview accordée au journal danois Politiken en juin 2025, Caroline Stage Olsen, ministre danoise de la Numérisation depuis août 2024, a annoncé quelle souhaitait que le Ministère de la Numérisation entame une transition vers des logiciels open source, notamment en remplaçant Microsoft Office 365 par LibreOffice dans le cadre dun objectif plus large de souveraineté numérique.
La déclaration a été largement relayée par les médias internationaux à la mi-2025, certains titres affirmant que le ministère prévoyait aussi de remplacer Windows par Linux dici lautomne. Toutefois, ces informations ont été clarifiées par la suite : la migration ne concerne pas le système dexploitation Windows, qui reste en place, mais se concentre uniquement sur lusage de la suite bureautique.
Concrètement, selon les informations disponibles fin 2025, le plan de Caroline Stage Olsen a pris la forme dun projet pilote : environ la moitié des employés du ministère testent et utilisent LibreOffice en parallèle avec Microsoft 365, avec pour objectif de généraliser lusage aux autres agents au cours...
