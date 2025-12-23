Oracle s'invite indirectement à Hollywood : Larry Ellison met 40 milliards de dollars sur la table pour sécuriser le rachat de Paramount, dirigé par son fils, et Warner Bros

Une garantie hors normes pour débloquer lopération

Paramount et Warner Bros, deux géants sous pression

Le rôle stratégique de Skydance et lombre dOracle

Un pari personnel qui dépasse la logique financière

Quand Larry Ellison engage sa fortune personnelle pour garantir une opération à plus de 40 milliards de dollars, il ne sagit jamais dun simple coup financier. Le fondateur dOracle, figure tutélaire de la Silicon Valley, sinvite cette fois au cur de lindustrie du divertissement, en apportant une garantie de 40,4 milliards de dollars dans le cadre dune offre visant à rapprocher Paramount Global et Warner Bros Discovery. Derrière lampleur du chiffre se cache une recomposition majeure de Hollywood, mais aussi une nouvelle illustration de la manière dont les milliardaires de la tech redessinent les équilibres de secteurs entiers.Paramount a déclaré lundi que Larry Ellison, le père du directeur général de Paramount, David Ellison, garantissait personnellement les quelque 40,4 milliards de dollars de capitaux propres que la société offre dans le cadre de son offre d'achat de Warner Bros Discovery. L'annonce de la garantie personnelle de Ellison vise à répondre aux préoccupations exprimées par le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery au sujet de l'offre initiale de Paramount.Warner Bros Discovery a récemment annoncé un accord de 83 milliards de dollars pour vendre une grande partie de ses activités à Netflix. Warner Bros a déclaré que Netflix offrait à ses actionnaires une meilleure offre que celle de Paramount, qui proposait 108 milliards de dollars pour acquérir l'ensemble de la société. Après avoir rejeté l'offre de Paramount, le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a soumis la même offre aux actionnaires de la société.La semaine dernière, Warner Bros Discovery a conseillé à ses actionnaires de rejeter l'offre de Paramount. L'une des principales préoccupations mentionnées par Warner Bros. Discovery dans sa recommandation était l'absence de garantie personnelle de la part du cofondateur d'Oracle, Larry Ellison. Selon les termes de cette offre, une fiducie révocable au nom de Ellison soutiendrait l'offre, et le conseil d'administration craignait de disposer de recours limités en cas d'échec.La décision de Larry Ellison de se porter garant à hauteur de 40,4 milliards de dollars constitue le pivot financier de loffre. Cette garantie nest pas un investissement direct au sens classique, mais un engagement à couvrir le financement de lopération si les marchés ou les partenaires bancaires venaient à se dérober. Dans un contexte de taux encore élevés et de prudence accrue des établissements financiers face aux grandes fusions dans les médias, ce geste agit comme un levier de crédibilité immédiat.Paramount devrait obtenir des contributions financières d'autres partenaires pour l'accord, notamment environ 24 milliards de dollars provenant de fonds souverains du Moyen-Orient, ainsi qu'un financement par emprunt auprès d'un groupe de banques.Paramount a apporté d'autres modifications à l'accord afin de répondre aux préoccupations de Warner Bros Discovery. Elle a augmenté le montant qu'elle verserait à Warner Bros. Discovery si les autorités de régulation bloquaient l'accord, le faisant passer de 5 milliards de dollars à 5,8 milliards de dollars. Netflix a proposé de verser 5,8 milliards de dollars à Warner Bros Discovery dans le cadre de son accord.« Paramount a démontré à plusieurs reprises son engagement à acquérir WBD », a déclaré David Ellison dans un communiqué. « Nous attendons du conseil d'administration de WBD qu'il prenne les mesures nécessaires pour garantir cette transaction qui valorise l'entreprise et préserver et renforcer un trésor emblématique d'Hollywood pour l'avenir. »Si lopération suscite autant dattention, cest aussi parce quelle intervient à un moment de fragilité structurelle pour les grands studios historiques. Paramount, propriétaire de franchises emblématiques et dun vaste catalogue télévisuel, peine depuis plusieurs années à trouver un modèle économique stable dans lère du streaming. Warner Bros Discovery, de son côté, porte encore les stigmates de sa propre fusion récente, avec une dette importante et des arbitrages douloureux sur ses contenus.Le rapprochement des deux groupes apparaît ainsi comme une tentative de mutualisation des catalogues, des plateformes et des coûts, afin de rivaliser plus efficacement avec les géants du streaming mondial. Mais cette logique industrielle se heurte à une réalité financière rude, où chaque milliard compte et où les synergies promises sont scrutées avec scepticisme par les marchés.Pour Paramount Global comme pour Warner Bros Discovery, le problème nest plus seulement éditorial. Il est profondément technologique et structurel. Le streaming, la distribution algorithmique des contenus et lexplosion des coûts de production ont déplacé la valeur vers les plateformes capables dabsorber des volumes massifs de données, de personnaliser lexpérience utilisateur et doptimiser les chaînes de diffusion.Or, ces groupes historiques fonctionnent encore en grande partie comme des éditeurs de contenus, là où leurs concurrents directs raisonnent comme des opérateurs de systèmes. La fusion envisagée apparaît alors comme une tentative de rattrapage industriel, visant à atteindre une masse critique comparable à celle des plateformes globales.Dans ce montage complexe, Skydance Media joue un rôle central en tant que moteur industriel et créatif de loffre. La société, déjà partenaire de Paramount sur plusieurs productions à succès, se positionne comme un acteur capable dinsuffler une nouvelle dynamique éditoriale tout en rationalisant les structures existantes.La présence indirecte dOracle, à travers Larry Ellison, ajoute une dimension technologique à léquation. Même si le groupe logiciel nest pas partie prenante de lopération, linfluence culturelle de son fondateur, obsédé par lintégration verticale et le contrôle des infrastructures, alimente les spéculations. Certains observateurs y voient un signal supplémentaire de la convergence entre technologies, données et contenus, où la maîtrise des plateformes devient aussi stratégique que celle des histoires racontées.Ce qui frappe dans cette affaire, cest le caractère profondément personnel de lengagement de Larry Ellison. À plus de 80 ans, le milliardaire na plus rien à prouver sur le plan des affaires. En se portant garant dune opération aussi massive, il assume un rôle de faiseur de rois, capable dorienter lavenir dun secteur culturel majeur.Ce pari rappelle dautres incursions de figures de la tech dans les médias, souvent motivées autant par linfluence que par la rentabilité. Hollywood reste un vecteur de pouvoir symbolique et politique, et contrôler ses...