Le 15 décembre 2025, la nouvelle directrice du MI6 a prononcé son premier discours public depuis sa nomination. Elle a exposé sa vision de lavenir du renseignement britannique et averti que « le Royaume-Uni opère dans un espace entre paix et guerre ». Selon elle, nous vivons une période où « les conflits ne sont plus seulement militaires, mais aussi numériques et informationnels ». Cette guerre se mène désormais grâce aux nouvelles technologies.
« Notre monde est en train d'être activement remodelé, avec des implications profondes pour la sécurité nationale et internationale », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que les technologies peuvent créer un « danger ». Blaise Metreweli cite notamment la manière dont les drones et les robots transforment les champs de bataille et causent des ravages. Elle a déclaré également que certains algorithmes peuvent désormais devenir aussi puissants que des États.
Les entreprises technologiques créent des drones pilotés par l'IA et d'autres armes autonomes capables de tuer l'ennemi avec une intervention humaine minimale. Les critiques ont mis en garde contre la perspective du développement d'armes biologiques sur mesure utilisant le génie génétique moderne.
Par exemple, la société Palantir du milliardaire Peter Thiel intensifie ses efforts visant à faire de l'IA un acteur important sur les théâtres d'opérations. L'entreprise a remporté en mars 2024 un contrat de 178 millions de dollars pour construire une station au sol pour l'armée américaine. Le système, appelé TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node), sera piloté par une IA et sera doté de capacités avancées d'apprentissage automatique (ML).
Les patrons de la technologie accumulent davantage de pouvoir
Lors de son discours, Blaise Metreweli a évoqué le transfert de pouvoir vers les géants de la technologie, notant qu'ils sont plus proches de diriger le monde que les politiciens. « Le pouvoir lui-même devient plus diffus, plus imprévisible, car le contrôle de ces technologies passe des États aux entreprises et parfois aux individus », a déclaré Blaise Metreweli. Elle a ajouté que les outils d'IA favorisent désormais les campagnes de désinformation massives.
Elle fait écho aux sentiments exprimés ces dernières années à l'égard des frères de la technologie comme Elon Musk et Jeff Bezos. « Les patrons d'entreprises de médias sociaux tels que Jeff Bezos et Elon Musk sont les plus grands dictateurs », a déclaré Maria Ressa, lauréate du prix Nobel de la paix en 2021.
Selon Blaise Metreweli, la vérité est érodée et l'information est de plus en plus utilisée comme une arme. « Les fondements de la confiance dans nos sociétés s'érodent... les algorithmes flattent nos préjugés et fracturent nos espaces publics. Et à mesure que la confiance s'effondre, notre sens commun de la vérité s'effondre également, ce qui constitue l'une des plus grandes pertes qu'une société puisse subir », a déclaré la nouvelle directrice du MI6.
Alors qu'il avait l'oreille du président Donald Trump, le milliardaire Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de X (ex-Twitter), était considéré en 2024 comme « l'homme non élu le plus influent au monde, avec un niveau de pouvoir mondial sans précédent ». Depuis, ils se sont éloignés : Donald Trump a menacé les contrats gouvernementaux d'Elon Musk, tandis qu'Elon Musk a déclaré que le président n'aurait pas remporté l'élection présidentielle sans lui.
Maria Ressa affirme que Mark Zuckerberg et Elon Musk ont prouvé que, indépendamment de la culture, de la langue ou de la géographie, nous avons tous beaucoup plus en commun que nous avons de différences parce que nous sommes tous manipulés de la même manière. Selon elle, les réseaux sociaux peuvent changer la façon dont nous nous sentons, ce qui à son tour change la façon dont nous voyons le monde et change la façon dont nous agissons.
La nouvelle cheffe du MI6 appelle ses agents à maîtriser Python
Blaise Metreweli a insisté sur le fait que les agents doivent désormais maîtriser la technologie aussi bien que les compétences humaines traditionnelles. Dans un discours qui a fait grand bruit dans le milieu du renseignement, Blaise Metreweli a déclaré que « le MI6 doit maîtriser aussi bien Python que le russe », signalant ainsi un changement très profond dans la manière dont les espions opèrent à une époque dominée par les menaces cybernétiques et l'IA.
Blaise Metreweli, première femme à diriger le MI6, est une ancienne issue de la division technologique de l'agence. S'appuyant sur son expérience, elle a déclaré que les techniques d'espionnage traditionnelles doivent désormais s'intégrer de manière transparente aux compétences techniques.
« Les progrès réalisés dans les domaines de l'IA, de la biotechnologie et de l'informatique quantique ne révolutionnent pas seulement les économies, mais redéfinissent également la réalité des conflits, car ils convergent pour créer des outils dignes de la science-fiction. Nous évoluons désormais dans un espace entre la paix et la guerre, a déclaré Blaise Metreweli lors de son discours. La nouvelle directrice du MI6 a également souligné un double risque :
La course à la suprématie technologique entre les États et le fait que les algorithmes deviennent aussi puissants que les États, avec des outils hyperpersonnalisés servant de « nouveau vecteur de conflit et de contrôle ». Le discours de Blaise Metreweli intervient à un moment où les superpuissances mondiales mènent de plus en plus souvent des conflits non seulement avec des balles et des frontières, mais également avec des codes et des algorithmes.
La maîtrise technique : un enjeu dans la guerre hybride moderne
Blaise Metreweli a présenté cette initiative comme essentielle pour contrer les menaces hybrides. L'agression continue de la Russie en Ukraine, par exemple, implique non seulement des actions militaires, mais aussi des cyberopérations sophistiquées et une propagande amplifiée par l'IA. L'Europe est également confrontée à des défis persistants avec ces infrastructures sous-marines de télécommunication. Ces rapports pointent du doigt la menace russe.
Blaise Metreweli s'est principalement concentrée sur les menaces provenant de Russie. Elle a noté : « ce pays nous teste dans la zone grise avec des tactiques qui se situent juste en dessous du seuil de la guerre ». Elle a décrit l'exportation du chaos comme une caractéristique délibérée de la stratégie russe, rendue possible par des cyberattaques contre des infrastructures critiques, des drones près de sites sensibles et des opérations de propagande.
En donnant la priorité à Python, le MI6 vise à doter son personnel des moyens nécessaires pour analyser de vastes ensembles de données, développer des outils de surveillance personnalisés et même simuler des scénarios à l'aide de l'apprentissage automatique, des compétences qui pourraient s'avérer décisives pour prévenir les attaques. Python est un langage de programmation très polyvalent. Il est largement utilisé grâce à sa prise en main facile.
« Pour lutter contre la désinformation, il faut mobiliser l'ensemble de la société, notamment en apprenant aux enfants à évaluer les sources et à reconnaître les algorithmes manipulateurs qui déclenchent des réactions intenses, comme la peur », a déclaré Blaise Metreweli lors de son discours. Elle a également mentionné la Chine. Toutefois, malgré le rôle croissant de la technologie, la nouvelle directrice du MI6 a insisté sur la primauté de l'humain.
Elle a noté que « l'information nécessite du jugement, la complexité exige de la clarté, et seuls les êtres humains peuvent décider de la voie à suivre ». «L'IA augmentera, mais ne remplacera pas, nos compétences humaines ». Cela exige ce qu'elle a appelé « une maîtrise de la technologie », « les agents du MI6 devant être aussi à l'aise avec les lignes de code qu'avec les sources humaines, aussi fluides en Python qu'en plusieurs autres langages ».
[B]Les cybermenaces et le rôle de la...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.