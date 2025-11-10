Les bébés génétiquement modifiés sont interdits, mais les milliardaires de la tech tentent néanmoins d'en créer un en soutenant une startup qui explore la création de « bébés sur mesure »

La création d'un bébé génétiquement modifié est une pratique illégale en vertu de la législation américaine et interdite dans la plupart des pays du monde. Pourtant, un nouveau rapport du Wall Street Journal indique que la startup californienne Preventive travaille discrètement sur un projet similaire. Selon le rapport, des milliardaires de l'industrie technologique soutiennent activement cette initiative et injectent des millions de dollars dans Preventive.
Preventive affirme que son objectif principal est de mettre fin aux maladies héréditaires en modifiant les embryons humains avant la naissance, une affirmation qui a déclenché un vif débat sur la sécurité, l'éthique et le spectre des « enfants sur mesure ». Le projet suscite également des inquiétudes liées à l'eugénisme.
Preventive, fondée au début de l'année 2025 par Lucas Harrington, scientifique spécialisé dans l'édition génétique, a levé 30 millions de dollars et établi son siège à San Francisco, où elle mène des recherches sur la modification des embryons afin de prévenir les maladies héréditaires. L'entreprise a déclaré que sa mission est de « prouver que cette technologie peut être rendue sûre et transparente avant toute tentative de création d'un bébé modifié ».
Lorsque la startup a été annoncée, le fondateur Lucas Harrington a publié un message sur X (ex-Twitter) dans lequel il affirme : « nous pensons que si sa sécurité est prouvée, cette technologie pourrait être l'une des plus importantes de notre époque dans le domaine de la santé ». À en croire le rapport du Wall Street Journal, Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Brian Armstrong, PDG de Coinbase, font partie des premiers investisseurs de l'entreprise.
En 2024, un rapport a révélé que Sam Altman a investi plus de 180 millions de dollars dans une startup de biotechnologie appelée Retro Biosciences qui mène des expériences afin d'augmenter l'expérience de vie. Il consacre du temps et des ressources financières à la reprogrammation du corps humain depuis quelques années. Ce faisant, il a rejoint le rang des super-riches de la technologie qui rêvent de prolonger l'espérance de vie humaine.
La réglementation et les problèmes éthiques liés à ce projet
Brian Armstrong, qui a publiquement promu la modification génétique des embryons, a déclaré qu'il est « enthousiaste » à l'idée de soutenir Preventive et a ajouté qu'il est beaucoup plus facile de corriger une anomalie génétique dans un embryon que de traiter une maladie plus tard dans la vie. Le mari de Sam Altman, Oliver Mulherin, a déclaré avoir dirigé leur investissement. Selon lui, cela vise à aider les familles à éviter les maladies génétiques.
Mais la loi fédérale américaine interdit à la Food and Drug Administration (FDA) d'examiner « les demandes d'essais cliniques sur des embryons génétiquement modifiés utilisés pour déclencher des grossesses ». Lucas Harrington, qui a obtenu son doctorat sous la direction de Jennifer Doudna, pionnière de l'outil d'édition génétique CRISPR, a nié que Preventive se prépare à implanter un « embryon modifié » ou travaille avec un couple pour le faire.
Il a expliqué que son entreprise se concentre sur la recherche préclinique visant à déterminer si la modification des embryons peut être effectuée en toute sécurité : « nous ne cherchons pas à précipiter les choses. Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans nos recherches et publierons nos conclusions, qu'elles soient positives ou négatives ». Cependant, les sources ont rapporté que Preventive a exploré des juridictions étrangères.
La modification génétique d'embryons humains à des fins reproductives est illégale aux États-Unis et interdite dans plus de 70 pays en raison des risques éthiques et sanitaires qu'elle comporte. Preventive aurait exploré des pays comme les Émirats arabes unis, où la modification d'embryons pourrait être autorisée.
Si CRISPR et d'autres outils similaires ont fait progresser la science, la modification génétique germinale reste une ligne rouge à l'échelle mondiale. Cependant, les milliardaires de la technologie soutiennent de plus en plus les startups qui cherchent à bouleverser la bioéthique et la médecine traditionnelles. Par exemple, la startup Altos Labs, lancée par Jeff Bezos, vise à transformer la médecine à travers la programmation du rajeunissement cellulaire.
Une ambition technologique semblable à la frénésie de l'IA
Lambition de créer des bébés génétiquement modifiés rappelle la frénésie actuelle autour de lIA : une course technologique menée par des milliardaires persuadés de pouvoir transformer lavenir de lhumanité grâce à la science. Comme pour lIA, on retrouve le même mélange didéalisme et de compétition, où linnovation avance souvent plus vite que la régulation. Cette quête de « maîtrise du vivant » traduit une foi quasi illimitée dans la technologie.
Lucas Harrington a déclaré que le travail en dehors des États-Unis est envisagé uniquement en raison de restrictions réglementaires, et non pour échapper à la surveillance. Selon le rapport, la société a recruté des conseillers spécialisés en médecine reproductive et en génétique. Le site Web de Preventive décrit la startup comme une société d'intérêt public, ce qui signifie qu'elle peut légalement donner la priorité au bien social parallèlement au profit.
Selon les analystes, Preventive et d'autres entreprises de ce type visent « un marché énorme ». Par exemple, le secteur de la fécondation in vitro (FIV) aux États-Unis est en croissance, et les acteurs estiment quun jour la modification génétique dembryons pourrait coûter moins cher quactuellement.
Dans un billet sur X, Brian Armstrong a écrit : « plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent avec une maladie génétique. Des recherches fondamentales doivent être menées afin de déterminer s'il est possible de mettre au point des traitements sûrs et efficaces pour guérir ces maladies dès la naissance. Il est beaucoup plus facile de corriger un petit nombre de cellules avant que la maladie ne progresse, comme dans le cas d'un embryon ».
La charte de Preventive définit cet objectif comme « l'avancement responsable des technologies d'édition génomique appliquées avant la naissance au profit de l'humanité ». Cette initiative fait écho à un scandale de 2018 survenu dans le secteur médical chinois. À l'époque, le scientifique chinois He Jiankui avait créé les premiers bébés génétiquement modifiés au monde, des jumeaux dont les embryons avaient été modifiés pour résister au VIH.
Les milliardaires de la tech et la génétique reproductive
Après le scandal a éclaté, He Jiankui a purgé trois ans de prison pour exercice illégal de la médecine. Les scientifiques affirment que l'impact de ces modifications sur les enfants, dont l'identité n'a pas été révélée, reste incertain. Pourtant, les milliardaires de la technologie sont plus que jamais attirés par cette aventure incertaine. L'initiative de Lucas Harrington intervient alors que les fonds de la Silicon Valley affluent vers la génétique reproductive.
Manhattan Genomics, cofondée par l'entrepreneuse en biotechnologie Cathy Tie, et Bootstrap Bio, basée en Californie, explorent également l'édition d'embryons. Toutes deux ont attiré l'attention des bioéthiciens et des régulateurs pour avoir évoqué la possibilité de mener des essais en dehors des États-Unis.
Ray Kurzweil, futurologue américain et ancien ingénieur de Google, a déclaré que « l'humanité pourrait atteindre l'immortalité d'ici à 2030 grâce à des nanorobots qui exploitent la puissance de la nanotechnologie, la robotique et la génétique ». Sa prédiction suggère que cette réalité pourrait se concrétiser dans les six prochaines années. Selon certaines statistiques, près de 86 % des 147 prédictions antérieures de Ray Kurzweil se sont avérées exactes.
Selon le chercheur Feng Zhou, la technologie des nanorobots ouvre la voie à des nanodispositifs et microdispositifs plus complexes et utiles. D'autres experts voient des applications potentielles dans la médecine, notamment pour ajouter des...
