Zuckerberg piégé par un micro ouvert : après avoir proposé d'investir « au moins 600 Mds $ d'ici 2028 aux États-Unis », il murmure à Trump « Je suis désolé... Je ne savais pas quel montant vous souhaitiez »

le PDG de Meta a murmuré à Trump « Je suis désolé... Je ne savais pas quel montant vous souhaitiez »
Lors dun dîner à la Maison-Blanche, Mark Zuckerberg a annoncé que Meta investirait « au moins 600 milliards de dollars aux États-Unis dici 2028 ». Mais quelques secondes plus tard, un micro resté ouvert la trahi : « Je nétais pas prêt je ne savais pas quel montant vous vouliez que je donne », a-t-il soufflé à Donald Trump. Une séquence embarrassante qui illustre la pression politique exercée sur la Silicon Valley et les ambiguïtés de la relation entre Big Tech et pouvoir exécutif américain.
Le 4 septembre 2025, la Maison-Blanche accueillait un dîner exceptionnel dans le Rose Garden, fraîchement rénové. Autour de Donald Trump, revenu au pouvoir avec un second mandat placé sous le signe de la réindustrialisation et du nationalisme économique, les plus grands noms de la Silicon Valley étaient présents. Bill Gates, Tim Cook, Sundar Pichai, Sergey Brin, Sam Altman et bien sûr Mark Zuckerberg, patron de Meta, formaient un parterre inédit de puissances technologiques face à un président qui na jamais caché son ambition de soumettre la tech américaine à ses objectifs politiques.
Lévénement devait être une célébration, un moment dunité entre Washington et la Silicon Valley. Mais il naura fallu quune question apparemment anodine de Trump à Zuckerberg pour que la soirée bascule dans une séquence gênante devenue immédiatement virale.
Une promesse astronomique lâchée à la volée
Interrogé par le président sur les intentions dinvestissement de Meta aux États-Unis, Mark Zuckerberg a semblé pris au dépourvu. Après quelques secondes dhésitation, il a fini par avancer un chiffre colossal : « Au moins six cents milliards de dollars jusqu'en 2028 aux États-Unis, oui ». Un montant qui dépasse lentendement, même pour une entreprise de la taille de Meta, et qui a surpris jusque dans les rangs des autres dirigeants présents.
Trump, ravi, sest aussitôt tourné vers le public et les caméras, soulignant avec emphase la générosité de ce « deal » : « C'est beaucoup, merci Mark, ravi de vous avoir parmi nous. ». À ce moment précis, le président semblait avoir remporté une victoire symbolique, affichant la loyauté dun géant technologique face à son leadership.
Le micro resté ouvert et la phrase de trop
Mais ce qui a véritablement déclenché la tempête médiatique est venu quelques secondes plus tard. Se penchant discrètement vers Trump, Zuckerberg a murmuré : « Je suis désolé, je n'étais pas prêt... Je ne savais pas quel montant vous souhaitiez». Problème : son micro était toujours ouvert. La phrase, aussitôt captée, a fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes.
La scène a été perçue comme un aveu implicite que le chiffre nétait pas le résultat dune stratégie économique mûrie, mais plutôt une improvisation destinée à plaire au président. Sur Reddit et X, les internautes se sont empressés de tourner en dérision la scène, soulignant linconfort dun PDG semblant demander la validation dun président sur un chiffre purement rhétorique.
[TWITTER]<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨NEW: Zuckerberg caught on a hot mic: "I wasn't ready to do our announcement. I wasn't sure what number you wanted to go with." 😂😂😂<a href="https://t.co/VLXudG4dXb">pic.twitter.com/VLXudG4dXb</a></p>— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) <a href="https://twitter.com/AutismCapital/status/1964029070142066999?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> [/TWITTER]
Un révélateur des rapports de force entre la Silicon Valley et Trump
Cet épisode dépasse le simple embarras individuel. Il illustre à merveille la relation complexe entre les grands patrons de la tech et le pouvoir politique. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump multiplie les pressions sur les géants technologiques pour quils investissent massivement sur le sol américain, quils créent des emplois et quils soutiennent son agenda « America First ».
Pour les PDG comme Zuckerberg, il sagit dun exercice déquilibriste. Dun côté, préserver la neutralité politique et rassurer leurs investisseurs. De lautre, éviter de froisser un président connu pour ses colères publiques et son usage redoutable de la communication politique. Dans ce contexte, la tentation dannoncer des chiffres spectaculaires pour séduire est grande, même au risque de paraître improvisé.
Des promesses financières aux contours flous
Lannonce des « 600 milliards de dollars » suscite évidemment des interrogations. Doù viendrait cet argent ? Meta, dont les revenus annuels se situent autour de 140 milliards de dollars, pourrait-elle réellement consacrer une telle somme en quatre ans rien quaux États-Unis ? Certains analystes estiment que le chiffre relève davantage du geste politique que dun plan dinvestissement crédible.
Ce flou nest pas anodin. Il témoigne dune stratégie de communication où laffichage de grands montants devient une arme diplomatique pour apaiser Washington, tout en laissant volontairement dans lombre les modalités concrètes dexécution. La scène rappelle dailleurs dautres promesses spectaculaires faites par la Silicon Valley par le passé souvent suivies de révisions discrètes ou dabandons partiels.
Une soirée qui révèle aussi la compétition entre PDG
Le dîner était aussi loccasion dobserver les interactions entre les grands noms de la tech. Bill Gates a salué avec prudence la politique dinnovation, Sundar Pichai a exprimé un certain soulagement face aux tensions réglementaires apaisées, et Tim Cook, comme à son habitude, a adopté un profil bas, évitant de se compromettre. Dans ce contexte, la maladresse de Zuckerberg contraste fortement avec la retenue affichée par ses pairs.
Certains observateurs y voient une volonté de se placer en première ligne auprès du président, quitte à risquer lerreur. Dautres y lisent au contraire un signe de nervosité et de fébrilité, révélant la difficulté pour Meta de naviguer dans un environnement politique aussi imprévisible.
Un hot mic qui devient un symbole
Au-delà du buzz, ce « hot mic moment » est en passe de devenir un symbole des relations troubles entre Big Tech et le pouvoir politique. Il souligne la fragilité des dirigeants lorsquils se retrouvent dans des mises en scène où le politique dicte le rythme, et où la moindre hésitation peut être exploitée.
Pour Zuckerberg, déjà régulièrement critiqué pour son image robotique et ses maladresses médiatiques, ce nouvel épisode renforce lidée dun dirigeant mal à laise, prêt à improviser pour ne pas déplaire. Pour Trump, en revanche, la séquence sajoute à son arsenal de communication : celle dun président capable dobtenir des promesses historiques des titans de la Silicon Valley.
L'administration Trump évaluerait la loyauté des entreprises
L'administration Trump a mis en place une approche singulière dans ses relations avec le monde des affaires, marquée par une évaluation officieuse de la loyauté des entreprises et une distribution ciblée de faveurs, notamment en direction des géants de la technologie. En effet, elle a mis fin à des mesures coercitives potentielles contre des dizaines d'entreprises technologiques et 165 sociétés au total, tenant ainsi ses promesses de mettre fin à la prétendue « instrumentalisation » du gouvernement fédéral, selon un rapport publié par l'association de défense des consommateurs Public Citizen.
« En six mois, l'administration Trump a déjà retiré ou suspendu les mesures coercitives à l'encontre de 165 sociétés de tous types, et une société sur quatre bénéficiant de la suspension ou de l'abandon des mesures coercitives appartient au secteur technologique, qui a dépensé 1,2 milliard de dollars pour exercer une influence politique pendant et depuis les élections de 2024 », indique le rapport. Ces dépenses politiques comprennent 352 millions de dollars « attribuables à Elon Musk ».
Au début du second mandat de Trump, au moins 104 entreprises technologiques faisaient l'objet d'au moins 142 enquêtes fédérales et mesures coercitives, a rapporté Public Citizen. L'administration Trump a suspendu ou retiré environ un tiers des « enquêtes ciblées sur des soupçons de fautes professionnelles et des mesures coercitives à l'encontre d'entreprises technologiques... À ce jour, 47 mesures coercitives (à l'encontre de 45 entreprises technologiques) ont été retirées ou suspendues (38 retirées, 9 suspendues) », indique le rapport.
Le rapport précise tout de même que l'existence d'enquêtes et/ou d'allégations d'inconduite ne signifie pas nécessairement qu'une loi a été enfreinte, ni qu'une mesure coercitive aurait nécessairement été prise sous une autre administration.
Par ailleurs, Axios a rapporté que la Maison Blanche « a créé un tableau de bord qui évalue 553 entreprises et associations professionnelles en fonction de leurs efforts pour soutenir et promouvoir le "One Big Beautiful Bill" du président Trump ». Le tableau interne classant les entreprises en fonction de leur loyauté envers la Maison Blanche « nous aide à distinguer celles qui s'investissent réellement de celles qui se contentent de faire semblant », a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche à Axios.
Chaque entreprise se voit attribuer un niveau dengagement : fort, modéré ou faible. Cette classification nest pas symbolique : elle influence directement la manière dont les demandes des groupes industriels sont reçues par les hauts fonctionnaires. Le tableau fournit aux conseillers principaux « des données à consulter lorsqu'ils examinent les demandes des entreprises... Axios a appris que parmi les « exemples de bons partenaires » figurant sur la liste de la Maison Blanche figurent Uber, DoorDash, United, Delta, AT&T, Cisco, Airlines for America et la Steel Manufacturers Association ».
Conclusion : la politique spectacle à son apogée
Lhistoire retiendra peut-être moins le chiffre 600 milliards que la manière dont il a été prononcé et immédiatement relativisé en aparté. Une scène de politique spectacle, révélatrice dune époque où lobsession de limage, des promesses et du storytelling dépasse souvent la rigueur économique.
Ce moment embarrassant restera sans doute dans les annales comme une leçon pour les patrons de la tech : face aux caméras et surtout face à Donald Trump, chaque mot, chaque chiffre et chaque murmure peut devenir un symbole, quon le veuille ou non.
Source : vidéo dans le texte
Et vous ?
Peut-on encore croire aux promesses financières colossales annoncées par les géants de la tech lorsquelles semblent improvisées pour flatter le pouvoir politique ?
Les entreprises comme Meta sont-elles contraintes de se plier aux mises en scène présidentielles pour protéger leurs intérêts aux États-Unis ?
Jusquoù va linfluence de Donald Trump sur les décisions stratégiques des grandes entreprises technologiques ?
Cette séquence révèle-t-elle une fragilité dans la gouvernance des GAFAM, ou simplement une maladresse de communication isolée ?
Le rapport entre Big Tech et politique américaine bascule-t-il vers une forme de dépendance mutuelle dangereuse pour linnovation et la démocratie ?
